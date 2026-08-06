Wachlowanie ciała w upały to podstawa, ale są lepsze sposoby na upały. Pochylili się nawet na nimi naukowcy Fot. davide bonaldo / Shutterstock

Upały przetaczają się nad Polską, a na montaż klimatyzacji w domu jest już za późno. Przed wami 3 praktycznie darmowe sposoby na schłodzenie siebie i mieszkania w czasie najwyższych temperatur. I wszystkie działają.

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Takich internetowych lifehacków pozwalających przetrwać w nagrzanym domu jest znacznie więcej. Postanowiliśmy zebrać te najbardziej nietypowe, a zarazem przetestowane i udokumentowane przez badaczy oraz ekspertów.

Egipska metoda na upały. Wilgotny ręcznik zamiast kołdry

Ten sposób bije rekordy popularności w sieci (nie wiadomo, czy tak faktycznie robili Egipcjanie, ale tak się przyjęło i już) i polega na przykryciu się wilgotnym materiałem. Jak to zrobić w praktyce?

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Wystarczy namoczyć zwykły ręcznik w chłodnej wodzie. Następnie trzeba go bardzo dokładnie wykręcić, najlepiej używając trybu wirowania w pralce. Tak przygotowanym materiałem przykrywamy ciało przed snem.

Dziennikarka serwisu Tom's Guide przetestowała to rozwiązanie na własnej skórze. Trik katycznie skutecznie obniża temperaturę ciała, ale wymaga przyzwyczajenia do specyficznego odczucia.

"Moje pierwsze myśli? Fuj. Znasz to uczucie, gdy złapie cię deszcz i masz na sobie w pełni ubranie, a wilgotny materiał przylega ci do skóry? Ale faktycznie było lodowato" – opisała bardzo obrazowo Lauren Jeffries.

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Dodała jednak, że zdesperowanym osobom ta metoda naprawdę pomoże zasnąć w dusznym pokoju, choć odradza stosowanie jej na materacach z pianki termoelastycznej, które łatwo chłoną wilgoć. Alternatywą jest też tajski sposób na upały.

Ratunkowa metoda z Indii. Zimne kompresy w odpowiednich miejscach

Kiedy żar leje się z nieba, warto sięgnąć po procedury medyczne z krajów, gdzie temperatury regularnie przekraczają 45 stopni Celsjusza. Indyjska sieć Care Hospitals opublikowała na stronie wytyczne dotyczące pierwszej pomocy przy udarze cieplnym, które można wykorzystać jako domowy sposób na szybkie zbicie temperatury ciała.

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Tym razem to nie jest internetowy trik, tylko potwierdzona klinicznie praktyka. Zamiast brać lodowaty prysznic, który może wywołać szok termiczny, należy zastosować chłodne kompresy (ale żeby lód nie dotykał bezpośrednio skóry, koniecznie oddzielmy go np. szmatką lub ręcznikiem lub użyjmy termoforu z zimną wodą) w bardzo konkretnych miejscach.

"Zastosuj aktywne chłodzenie: okłady z lodu na szyję, pachy i pachwiny" – instruują specjaliści. To właśnie tam przebiegają duże naczynia krwionośne, więc zimno rozejdzie się po całym organizmie. Indyjscy lekarze sugerują również owinięcie ciała prześcieradłem nasączonym wodą (czyli trochę jak egipska metoda) i ciągłe wachlowanie skóry.

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Sposób z folią i taśmą klejącą. Naukowcy potwierdzają skuteczność

Trzecia metoda jest również znana, ale w 2021 r. wzięli ją pod lupę amerykańscy naukowcy. Naukowcy Xin Huang, Jyotirmoy Mandal i Aaswath P. Raman z University of California udowodnili, że połączenie powszechnie dostępnej folii aluminiowej oraz taśmy klejącej tworzy skuteczny materiał chłodzący.

Konstrukcja działa jak emiter termiczny, skutecznie wypromieniowując nadmiar ciepła z mieszkania (wykorzystywane jest zjawisko pasywnego chłodzenia radiacyjnego). Jak stworzyć ten wynalazek w domowych warunkach?

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Przygotuj kawałek standardowej folii aluminiowej . Zwróć folię błyszczącą stroną ku górze , ponieważ to ona skuteczniej odbija promieniowanie świetlne i słabiej się nagrzewa. Weź rolkę zwykłej, przezroczystej taśmy klejącej . Naklej na przygotowaną powierzchnię folii dokładnie dwie warstwy taśmy .

Z raportu badaczy wynika (tutaj całość), że tak przygotowany materiał potrafi nocą obniżyć swoją temperaturę o 7 stopni Celsjusza względem otoczenia. Przy zastosowaniu dodatkowej osłony z cienkiego plastiku, różnica wynosiła imponujące 11 stopni.

"W przeciwieństwie do innych metod tworzenia chłodnic radiacyjnych, które wymagają nowych lub drogich materiałów oraz skomplikowanych technik produkcji, taśmę klejącą można nałożyć bezpośrednio na folię aluminiową naprawdę niskim kosztem" – podkreślają autorzy badania.

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