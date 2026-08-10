Rolnik zaorał drogę w Gliwicach. Teraz internauci walczą o słupek. Fot. zrzut ekranu, Katarzyna Kuczyńska-Budka / Facebook

Wystarczyła chwila, by zdemolować świeżo wyremontowaną drogę. Rolnik z Gliwic wjechał na asfalt traktorem z pługiem, a teraz grozi mu nawet 10 lat więzienia. W sprawie pojawił się jednak zaskakujący wątek – internauci zaczęli analizować tajemniczy słupek widoczny na nagraniu i zastanawiać się, czy mężczyzna rzeczywiście miał powód, by uważać teren za swój.

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7 sierpnia 60-letni rolnik zdewastował drogę w Gliwicach. Mężczyzna wjechał traktorem z pługiem na świeży asfalt położony na ul. Rybackiej. W wyniku jego działania uszkodzone zostało około 200 metrów trasy. Nagranie ze zdarzenia szybko trafiło do mediów społecznościowych. Udostępniła je m.in. prezydentka miasta – Katarzyna Kuczyńska-Budka, żona Borysa Budki.

Sprawą błyskawicznie zajęli się śledczy i szerokie grono internautów. Największe kontrowersje budzi słupek, który widać na nagraniu.

Słupek niezgody – gaz kontra granica

Według części internautów znacznik jest oznaczeniem granic działki. Ma na to wskazywać m.in. jego umiejscowienie, to, jak wygląda na Google Maps (surowy, betonowy) i to, że nie został on usunięty w trakcie prac. Zwolennicy tej teorii zwracają uwagę na to, że oznaczenia instalacji gazowych wyglądają inaczej i znajdują się na nich żółte tabliczki, a także że tego typu znaczniki występują bardzo rzadko, a w okolicy zaoranej drogi są aż dwa.

Część internautów sugeruje, że jeśli faktycznie jest to słupek graniczny, rolnikowi powinny zostać wycofane zarzuty. Nie jest to zgodne ze stanowiskiem śledczych i władz Gliwic.

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Druga teoria głosi, że słupek nie wyznacza granic działki, a przebieg sieci gazowej. I faktycznie – według geoportalu słupek stoi dokładnie w miejscu, w którym na mapach przebiega sieć gazowa średniego ciśnienia oraz odgałęzienia przyłączy gazowych oznaczone jako g32 i g25. Jednocześnie litera "L" znajdująca się na górze słupka odpowiada kierunkowi skrętu podziemnej rury gazowej.

Słupek niezgody w Gliwicach źródło: geoportal.gov.pl

Warto jednak dodać, że w regulaminie geoportalu znajduje się następujący zapis: "Informacje prezentowane w Serwisie, inne niż materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, mają charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym".

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Rolnik twierdzi, że wina jest po stronie miasta

Niezależnie od poszlak i opinii internautów Prokuratura Okręgowa w Gliwicach opublikowała 10 sierpnia komunikat o wszczęciu postępowania karnego w sprawie zniszczenia nawierzchni na ul. Rybackiej. Śledczy szacują straty, które powstały w wyniku uszkodzenia drogi na 300 tys. zł, wbrew wcześniejszym szacunkom przytaczanym przez media, według których koszt odbudowy trasy miał wynieść co najmniej 400 tys. zł.

W oświadczeniu prokuratury zawarto wyjaśnienia rolnika. Twierdzi on, że nieruchomość, na której wykonywano prace, stanowi jego własność. Podejrzany przyznał się jednocześnie do zarzuconego mu czynu.

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Śledczy przeanalizowali dokumentację pod kątem własności nieruchomości. Z ich ustaleń wynika, że działka stanowi wyłączną własność Miasta Gliwice.

Podobne stanowisko zajął Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach. Urząd zdementował także doniesienia, jakoby działka dzielona była pomiędzy miasto a rolnika i potwierdził, że zniszczona droga nie jest prywatna ani częściowo prywatna, lecz w całości należy do gminy.

Co grozi rolnikowi? Teraz areszt, potem do 10 lat więzienia

Wobec podejrzanego prokuratura skierowała wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do sugestii śledczych i podjął decyzję o wdrożeniu aresztu na 3 miesiące.

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"Zarzucony podejrzanemu czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10. Ponadto, oceniono, że czyn zarzucony podejrzanemu cechuje wysoki stopień winy i wysoki stopień szkodliwości społecznej" – czytamy w komunikacie prokuratury.