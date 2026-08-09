Trwa nabór do Straży Granicznej Fot. Shutterstock

Służby mundurowe skutecznie rywalizują o pracowników z sektorem prywatnym. W 2026 roku Straż Graniczna prowadzi ogólnopolski nabór na około 2000 miejsc. Młodzi funkcjonariusze mogą liczyć na pensję wynoszącą nawet 6700 zł netto oraz dodatek mieszkaniowy do 1800 zł. W tym roku będą jeszcze dwa terminy przyjęć do służby.

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Sytuacja geopolityczna i wyzwania związane z ochroną granicy państwowej sprawiają, że zapotrzebowanie na nowych pograniczników pozostaje wysokie. W tym roku Straż Graniczna planuje przyjąć do służby niemal 2000 funkcjonariuszy. Sam jej Warmińsko-Mazurski Oddział, w którym służbę pełni obecnie około 1400 strażników i ponad 300 pracowników cywilnych, ogłosił w maju nabór na 120 nowych miejsc w służbie stałej oraz około 110 stanowisk w ramach służby kontraktowej. Kuszą 6000 zł na start i dodatkami, na które mało kto może liczyć.

Służba kontraktowa to elastyczna forma zatrudnienia na podstawie umowy (kontraktu) zawartej na czas określony – od 3 do 5 lat. Jest skierowana zarówno do osób nowych, jak i byłych mundurowych, a jej głównym celem jest szybkie uzupełnienie kadr. Wyjaśnijmy też, że służba kontraktowa w Straży Granicznej to nie jest kontrakt B2B. Mimo słowa "kontrakt", nie zakłada ona prowadzenia własnej działalności gospodarczej ani wystawiania faktur.

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Trwa nabór do Straży Granicznej

Wysokość wynagrodzenia w Straży Granicznej – podobnie jak innych wynagrodzeń w służbach mundurowych – uzależniona jest m.in. od wieku oraz stopnia służbowego. Młodzi funkcjonariusze (do 26. roku życia), dzięki zwolnieniu z podatku PIT, mogą liczyć na pensję sięgającą niemal 6700 zł netto. Zarobki wśród funkcjonariuszy powyżej 26. roku życia na początku służby wynoszą średnio około 5600-5800 zł netto. Oczywiście wraz ze zdobywanym doświadczeniem, awansami na wyższe stanowiska i stopniowym stażem pracy uposażenie ulega regularnym podwyżkom.

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Wynagrodzenie w SG wynosi (źródło: pulshr.pl):

dla kursantów przed 26. rokiem życia, czyli dla nowo przyjętych funkcjonariuszy SG uczestniczących w szkoleniu podstawowym i podoficerskim – około 5800 zł netto, dla kursantów po 26. roku życia – około 5400 zł netto, dla funkcjonariuszy przed 26. rokiem życia – około 6700 zł netto, dla funkcjonariuszy po 26. roku życia – około 6100 zł netto.

Warto zestawić te kwoty z tym, co pokazuje przegląd płac w służbach na 2026 rok.

Obok podstawowego wynagrodzenia SG ma też na rozbudowany pakiet świadczeń, który stanowi istotną kartę przetargową w dobie rosnących kosztów utrzymania. Pogranicznicy mogą liczyć na świadczenie mieszkaniowe wynoszące od ponad 900 zł do nawet 1800 zł miesięcznie (kwota zależy m.in. od lokalizacji i sytuacji rodzinnej funkcjonariusza). To efekt ustawy, która wprowadziła 1800 zł na mieszkanie dla tysięcy Polaków w mundurach.

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Do tego dochodzi zwrot kosztów dojazdu do pracy. Jest on uzależniony od odległości z miejsca zamieszkania do placówki i wynosi od 140 zł miesięcznie (do 30 km) do około 220 zł (powyżej 50 km). Obowiązują ponadto: 26 dni płatnego urlopu, dodatki służbowe, nagrody roczne (tzw. trzynastka) oraz dofinansowanie do wypoczynku. W praktyce wielu funkcjonariuszy może połączyć świadczenie mieszkaniowe ze zwrotem kosztów dojazdu do jednostki, co znacząco poprawia finalne wynagrodzenie. Jest także możliwość wcześniejszej emerytury mundurowej po spełnieniu warunków ustawowych.

Jakie wymagania muszą spełnić kandydaci na strażników granicznych?

Jak czytamy na stronie Komendy Głównej Straży Granicznej, w tym roku będą jeszcze dwa terminy przyjęć do służby – we wrześniu i w grudniu. Kandydat do Straży Granicznej musi spełnić szereg wymagań formalnych, zdrowotnych i psychologicznych. Po pierwsze, służbę może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystająca w pełni praw publicznych. Kandydat musi mieć ponadto co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe czy zdolność fizyczną i psychiczną do pracy w formacjach uzbrojonych.

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Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów (szczegółowo można się z nimi zapoznać na stronie SG). Etap pierwszy to oczywiście złożenie kompletnych dokumentów, rozmowa wstępna, testy psychologiczne oraz badanie psychofizjologiczne (wariograf). Drugi etap składa się z testów – wiedzy ogólnej i sprawności fizycznej, a następnie rozmowy kwalifikacyjnej oraz komisji lekarskiej ustalającej zdolność do służby.