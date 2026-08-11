Wakacje we Włoszech
Fala upałów we Włoszech Fot. cloudwalkerBR/Shutterstock

Włochy znów zmagają się z potężną falą gorąca, która po krótkiej przerwie wróciła na Półwysep Apeniński. Tym razem alerty dotyczą znacznej części kraju, w tym popularnych turystycznych miejscowości. Podróżni planujący urlop w zagrożonych rejonach powinni śledzić komunikaty służb.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Służby meteorologiczne ostrzegają przed ekstremalnie wysokimi temperaturami, które w wielu regionach kraju osiągną w tym tygodniu wartości od 37 do nawet 40 st. C, a na niezwykle popularnej turystycznie Sardynii mogą je nawet przekroczyć. Sytuacja jest na tyle poważna, że włoskie Ministerstwo Zdrowia wprowadziło najwyższy stopień zagrożenia w 19 największych miastach.

Ekstremalne upały we Włoszech. Pogoda będzie niebezpieczna

Jak przekazała "La Repubblica", według prognoz ekstremalna pogoda we Włoszech ma utrzymać się co najmniej do końca tygodnia, co stanowi wyzwanie w obliczu zbliżającego się święta Ferragosto (15 sierpnia), kiedy miliony Włochów wyruszają na urlopy. Synoptycy prognozują, że znacząca poprawa warunków nastąpi dopiero w okolicach 17/18 sierpnia. A dodajmy, że to już kolejny raz w tym sezonie, gdy upały uderzają w raj Polaków.

Upałom towarzyszy susza. Włoscy strażacy walczą z pożarami lasów, m.in. w prowincjach Biella, Pawia i na półwyspie Gargano. Trudna sytuacja panuje również nad rzeką Pad, gdzie poziom wody znacząco się obniżył. Z kolei na północy pożary trawiły lasy w okolicy Jeziora Garda.

Zobacz także

Wielkie sprzątanie na plaży w Makarskiej
Chorwacja rozwiązuje problem plażowego cwaniactwa. I będą to robić do skutku
Mandaty na Śnieżce. Policja i Straż Parku ruszyły jeszcze przed świtem
Wielka łapanka na Śnieżce. Grad mandatów jeszcze przed wschodem słońca
Najlepszy hotel z all inclusive na świecie znajduje się na Majorce
Najlepszy hotel all inclusive świata. Polacy doskonale znają jego okolice
Lotnisko w Katanii zamknięte. Wizz Air i Ryanair odwołują loty
Wizz Air i Ryanair musiały odwołać loty z Włoch. Polacy utknęli na wakacjach
Żeglarz portugalski doprowadził do zamknięcia plaż w Hiszpanii
Żeglarz portugalski grasuje nad Morzem Śródziemnym. Wywiesili fioletową flagę
Turyści wchodzą do wody i krzyczą. Majorka ma problem z dziwnym zjawiskiem
Majorka ma problem z dziwnym zjawiskiem. Turyści wchodzą do wody i krzyczą

Ostrzeżenia przed trudną pogodą we Włoszech

Na dziś, 11 sierpnia 2026 r., czerwony alert upałowy (czyli tzw. bollino rosso, najwyższy poziom zagrożenia dla całej populacji) obejmuje 19 włoskich miast:

  1. Bari
  2. Bolonia
  3. Bolzano
  4. Campobasso
  5. Katania
  6. Civitavecchia
  7. Florencja
  8. Frosinone
  9. Genua
  10. Latina
  11. Mesyna
  12. Neapol
  13. Palermo
  14. Perugia
  15. Pescara
  16. Reggio Calabria
  17. Rieti
  18. Rzym
  19. Viterbo

Włochy – ekstremalnie wysokie temperatury. Jak przetrwać upał?

Wysokie temperatury stanowią zagrożenie dla zdrowia, szczególnie osób starszych, dzieci i przewlekle chorych. Aby zminimalizować ryzyko uszczerbku na zdrowiu, warto przestrzegać najważniejszych zasad postępowania w czasie upału.

Po pierwsze: pij regularnie wodę, nawet jeśli nie odczuwasz pragnienia. Unikaj alkoholu i napojów mocno kofeinowych, które przyspieszają odwadnianie. Ogranicz przebywanie na zewnątrz w godzinach największego nasłonecznienia, czyli między 11:00 a 17:00, a w ciągu dnia zamykaj okna i zasłaniaj rolety, aby nie dopuścić do nagrzewania się pomieszczeń. Wietrz mieszkanie tylko w nocy lub rankiem. Dodatkowo stawiaj na lekką, jasną odzież z naturalnych tkanin (np. bawełna, len), która pozwala skórze oddychać. Przydadzą się także triki upałowe na najtrudniejszy czas w roku, dzięki którym schłodzisz siebie, dzieci i zwierzaki. A jeśli zauważysz u siebie lub innych niepokojące objawy (zawroty głowy, mdłości, przyspieszone tętno), udaj się do chłodnego, zacienionego miejsca i szukaj pomocy medycznej.

Osoby planujące podróż do Włoch powinny na bieżąco monitorować sytuację. Warto korzystać z regularnie aktualizowanych źródeł, takich jak zbiór komunikatów o upałach i burzach w języku angielskim, dostępna na portalu Dolcevia - Italy Weather Alerts.