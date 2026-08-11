Fala upałów we Włoszech Fot. cloudwalkerBR/Shutterstock

Włochy znów zmagają się z potężną falą gorąca, która po krótkiej przerwie wróciła na Półwysep Apeniński. Tym razem alerty dotyczą znacznej części kraju, w tym popularnych turystycznych miejscowości. Podróżni planujący urlop w zagrożonych rejonach powinni śledzić komunikaty służb.

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Służby meteorologiczne ostrzegają przed ekstremalnie wysokimi temperaturami, które w wielu regionach kraju osiągną w tym tygodniu wartości od 37 do nawet 40 st. C, a na niezwykle popularnej turystycznie Sardynii mogą je nawet przekroczyć. Sytuacja jest na tyle poważna, że włoskie Ministerstwo Zdrowia wprowadziło najwyższy stopień zagrożenia w 19 największych miastach.

Ekstremalne upały we Włoszech. Pogoda będzie niebezpieczna

Jak przekazała "La Repubblica", według prognoz ekstremalna pogoda we Włoszech ma utrzymać się co najmniej do końca tygodnia, co stanowi wyzwanie w obliczu zbliżającego się święta Ferragosto (15 sierpnia), kiedy miliony Włochów wyruszają na urlopy. Synoptycy prognozują, że znacząca poprawa warunków nastąpi dopiero w okolicach 17/18 sierpnia. A dodajmy, że to już kolejny raz w tym sezonie, gdy upały uderzają w raj Polaków.

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Upałom towarzyszy susza. Włoscy strażacy walczą z pożarami lasów, m.in. w prowincjach Biella, Pawia i na półwyspie Gargano. Trudna sytuacja panuje również nad rzeką Pad, gdzie poziom wody znacząco się obniżył. Z kolei na północy pożary trawiły lasy w okolicy Jeziora Garda.

Ostrzeżenia przed trudną pogodą we Włoszech

Na dziś, 11 sierpnia 2026 r., czerwony alert upałowy (czyli tzw. bollino rosso, najwyższy poziom zagrożenia dla całej populacji) obejmuje 19 włoskich miast:

Bari Bolonia Bolzano Campobasso Katania Civitavecchia Florencja Frosinone Genua Latina Mesyna Neapol Palermo Perugia Pescara Reggio Calabria Rieti Rzym Viterbo

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Włochy – ekstremalnie wysokie temperatury. Jak przetrwać upał?

Wysokie temperatury stanowią zagrożenie dla zdrowia, szczególnie osób starszych, dzieci i przewlekle chorych. Aby zminimalizować ryzyko uszczerbku na zdrowiu, warto przestrzegać najważniejszych zasad postępowania w czasie upału.

Po pierwsze: pij regularnie wodę, nawet jeśli nie odczuwasz pragnienia. Unikaj alkoholu i napojów mocno kofeinowych, które przyspieszają odwadnianie. Ogranicz przebywanie na zewnątrz w godzinach największego nasłonecznienia, czyli między 11:00 a 17:00, a w ciągu dnia zamykaj okna i zasłaniaj rolety, aby nie dopuścić do nagrzewania się pomieszczeń. Wietrz mieszkanie tylko w nocy lub rankiem. Dodatkowo stawiaj na lekką, jasną odzież z naturalnych tkanin (np. bawełna, len), która pozwala skórze oddychać. Przydadzą się także triki upałowe na najtrudniejszy czas w roku, dzięki którym schłodzisz siebie, dzieci i zwierzaki. A jeśli zauważysz u siebie lub innych niepokojące objawy (zawroty głowy, mdłości, przyspieszone tętno), udaj się do chłodnego, zacienionego miejsca i szukaj pomocy medycznej.

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