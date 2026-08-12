Stachu Jones był jedną z najbardziej charakterystycznych postaci polskiego internetu. Swoją charyzmą, absurdalnymi monologami i niepowtarzalnym stylem podbił serca internautów, a później stał się bohaterem niezliczonych memów i przeróbek. Stanisław Jan Michna zmarł 11 sierpnia w wieku 83 lat. Informację o jego śmierci przekazał zakład pogrzebowy z Hajnówki.
Legenda, artysta, ikona – tak internauci wspominają zmarłego 11 sierpnia Stanisława Jana Michnę, ps. artystyczny "Stachu Jones". Aktor zmarł w wieku 83 lat, a informacja o jego śmierci pojawiła się na profilu zakładu pogrzebowego "Kalla" w Hajnówce (woj. podlaskie).
Stachu Jones nie prowadził komercyjnej działalności w mediach społecznościowych. Nie był więc szablonowym internetowym influencerem. Nie oznacza to jednak, że nie miał wpływu na współczesną popkulturę – ten jest niezaprzeczalny.
Kim był Stachu Jones? "Wszyscy mnie w Hajnówce znają"
Ogólnopolską sławę Stanisławowi Janowi Michnie przyniósł występ w komediowym filmie "Magnaci i Czarodzieje". Amatorskie (i niskobudżetowe, a wręcz "zerobudżetowe", jak określają to twórcy) dzieło powstawało przez niemal dekadę, a pierwsze jego zwiastuny zostały opublikowane w serwisie YouTube jeszcze w 2012 roku.
Ekipa odpowiedzialna za film – Don Studio – kręciła go spontanicznie, a prace nad nim były trudne z perspektywy logistycznej. Ostatecznie dzieło ukazało się w 2021 roku. Obecnie film cieszy się bardzo wysokimi opiniami widowni – na Filmwebie średnia ocen to aż 8,8 gwiazdki.
Zwiastuny filmu z 2012 roku bardzo szybko stały się viralem i zgromadziły ponad milion odsłon. Postać Stachu Jonesa miała ogromny wkład w popularność produkcji. Charyzma i nieszablonowa autentyczność bohatera szybko przykuła uwagę internautów.
Stachu Jones wcielał się w filmie w mentora, który motywował swoich popleczników do działania bezkompromisowymi monologami. Jego kreacja była absurdalna, łączyła podlaski folklor z fantastyką. Slogany pokroju "wyszkolę cię w jeden księżyc" czy "jesteśmy zgubieni" okraszone autentyczną mimiką szybko sprawiły, że aktor stał się niezwykle popularny w sieci.
Internauci docenili "memiczność" jego kreacji, tworząc liczne przeróbki z wykorzystaniem wizerunku jego postaci. Warto jednak zwrócić uwagę, że nie mówimy tu jedynie o wyśmiewaniu pracy artystycznej aktora. Wśród nich znajdowały się także fanarty przedstawiające postać Stachu Jonesa w poważnej i stonowanej estetyce, które szczerze doceniały jego wkład w powstawanie filmu.
W trakcie promocji filmu powstały także wywiady, w których wypowiadał się mężczyzna. "Stachu Jones jest aktorem. Wszyscy mnie w Hajnówce znają. I na całym świecie" – mówił o sobie Stanisław Jan Michna z charakterystycznym dla swojej roli poczuciem humoru.
Dalsza część artykułu poniżej.
Zobacz także
Stachu Jones nie żyje. Internet na zawsze zapamięta ikonę memów
Komedia "Magnaci i Czarodzieje" to przykład abstrakcyjnego, amatorskiego i niskobudżetowego kina, które cieszy się w polskim internecie niezwykłą popularnością. Stachu Jones stworzył kreację idealnie wpisującą się w ten trend. ASZdziennik określił aktora "legendą polskiego internetu", podkreślając, że "dzięki swoim głęboko skrywanym talentom oraz wyrazistym kwestiom stał się ikoną świata memów".
Jak podaje Dom Pogrzebowy "Kalla", uroczystość pogrzebowa odbędzie się o godzinie 13:00 na cmentarzu katolickim w Hajnówce 14 sierpnia 2026 roku.