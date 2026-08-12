Aktor Stachu Jones nie żyje. Fot. zrzut ekranu, bl4dolicy / Youtube.com

Stachu Jones był jedną z najbardziej charakterystycznych postaci polskiego internetu. Swoją charyzmą, absurdalnymi monologami i niepowtarzalnym stylem podbił serca internautów, a później stał się bohaterem niezliczonych memów i przeróbek. Stanisław Jan Michna zmarł 11 sierpnia w wieku 83 lat. Informację o jego śmierci przekazał zakład pogrzebowy z Hajnówki.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Legenda, artysta, ikona – tak internauci wspominają zmarłego 11 sierpnia Stanisława Jana Michnę, ps. artystyczny "Stachu Jones". Aktor zmarł w wieku 83 lat, a informacja o jego śmierci pojawiła się na profilu zakładu pogrzebowego "Kalla" w Hajnówce (woj. podlaskie).

Stachu Jones nie prowadził komercyjnej działalności w mediach społecznościowych. Nie był więc szablonowym internetowym influencerem. Nie oznacza to jednak, że nie miał wpływu na współczesną popkulturę – ten jest niezaprzeczalny.

Kim był Stachu Jones? "Wszyscy mnie w Hajnówce znają"

Ogólnopolską sławę Stanisławowi Janowi Michnie przyniósł występ w komediowym filmie "Magnaci i Czarodzieje". Amatorskie (i niskobudżetowe, a wręcz "zerobudżetowe", jak określają to twórcy) dzieło powstawało przez niemal dekadę, a pierwsze jego zwiastuny zostały opublikowane w serwisie YouTube jeszcze w 2012 roku.

REKLAMA

Ekipa odpowiedzialna za film – Don Studio – kręciła go spontanicznie, a prace nad nim były trudne z perspektywy logistycznej. Ostatecznie dzieło ukazało się w 2021 roku. Obecnie film cieszy się bardzo wysokimi opiniami widowni – na Filmwebie średnia ocen to aż 8,8 gwiazdki.

Zwiastuny filmu z 2012 roku bardzo szybko stały się viralem i zgromadziły ponad milion odsłon. Postać Stachu Jonesa miała ogromny wkład w popularność produkcji. Charyzma i nieszablonowa autentyczność bohatera szybko przykuła uwagę internautów.

Stachu Jones wcielał się w filmie w mentora, który motywował swoich popleczników do działania bezkompromisowymi monologami. Jego kreacja była absurdalna, łączyła podlaski folklor z fantastyką. Slogany pokroju "wyszkolę cię w jeden księżyc" czy "jesteśmy zgubieni" okraszone autentyczną mimiką szybko sprawiły, że aktor stał się niezwykle popularny w sieci.

REKLAMA

Internauci docenili "memiczność" jego kreacji, tworząc liczne przeróbki z wykorzystaniem wizerunku jego postaci. Warto jednak zwrócić uwagę, że nie mówimy tu jedynie o wyśmiewaniu pracy artystycznej aktora. Wśród nich znajdowały się także fanarty przedstawiające postać Stachu Jonesa w poważnej i stonowanej estetyce, które szczerze doceniały jego wkład w powstawanie filmu.

W trakcie promocji filmu powstały także wywiady, w których wypowiadał się mężczyzna. "Stachu Jones jest aktorem. Wszyscy mnie w Hajnówce znają. I na całym świecie" – mówił o sobie Stanisław Jan Michna z charakterystycznym dla swojej roli poczuciem humoru.

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

Stachu Jones nie żyje. Internet na zawsze zapamięta ikonę memów

Komedia "Magnaci i Czarodzieje" to przykład abstrakcyjnego, amatorskiego i niskobudżetowego kina, które cieszy się w polskim internecie niezwykłą popularnością. Stachu Jones stworzył kreację idealnie wpisującą się w ten trend. ASZdziennik określił aktora "legendą polskiego internetu", podkreślając, że "dzięki swoim głęboko skrywanym talentom oraz wyrazistym kwestiom stał się ikoną świata memów".