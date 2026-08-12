Noc Perseidów 2026 to zjawisko nie do przegapienia Fot. Unsplash.com / @gbhatt_2

Największy astronomiczny spektakl tego roku, czyli Noc Perseidów rozpocznie się już w środę, 12 sierpnia po zmroku. Dzisiejszych "spadających gwiazd" lepiej nie przegapić, ponieważ lepszych warunków do obserwacji nie mogliśmy sobie wymarzyć. Przypominamy wszystko, co trzeba wiedzieć o tym nadchodzącym widowisku.

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Kosmos potrafi regularnie dostarczać ciekawych zjawisk do podziwiania. Jednak prawdziwa gratka czeka nas już dzisiaj, w środę 12 sierpnia. Przed nami bowiem podwójny spektakl na niebie. Najpierw będziemy mieli do czynienia z zaćmieniem Słońca, a tuż po nim nadejdzie wyczekiwana Noc Perseidów. I chociaż samego zaćmienia z terytorium Polski nie zobaczymy w pełnej okazałości, to wieczorny deszcz meteorów z pewnością zrekompensuje nam wszystko.

"Spadające gwiazdy" to tak naprawdę nie gwiazdy. Czym są Perseidy?

Noc Perseidów to wydarzenie, które cyklicznie powraca każdego lata. Dochodzi do niego, kiedy nasza planeta na swojej drodze przecina orbitę komety 109P/Swift-Tuttle. Ten kosmiczny obiekt, mierzący około 26 kilometrów średnicy, w trakcie swojej wędrówki zostawia za sobą ogromne ilości pyłu i skalnych odłamków. Ziemia natomiast wpada prosto w tę chmurę materii, poruszając się z prędkością blisko 30 km/s.

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Pojawiające się na nocnym nieboskłonie "spadające gwiazdy" w praktyce jednak nie są tak naprawdę żadnymi gwiazdami – te na końcu swojego życia mogą przecież co najwyżej wybuchnąć. Tak więc to, co obserwujemy latem z perspektywy Ziemi, to meteory, czyli kosmiczne okruchy pochodzące właśnie z komety 109P/Swift-Tuttle. Wchodząc w ziemską atmosferę, błyskawicznie ulegają one spaleniu, zostawiając za sobą właśnie jasne, świetlne smugi.

– Kiedy kometa, a raczej lodowa bryła, mija Słońce, to zaczyna się rozgrzewać. Zachodzi sublimacja, czyli ze stanu stałego przechodzi od razu w gazowy. Po prostu paruje i wyrzuca z siebie pył. Nie leci on za kometą jak welon za panną młodą, ale krąży sobie po tej samej orbicie – tłumaczył dla naTemat Karol Wójcicki, popularyzator astronomii.

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Idealne warunki na obserwację Nocy Perseidów

Dlaczego tegoroczna Noc Perseidów będzie miała aż tak sprzyjające okoliczności? Przy obserwowaniu meteorów największą przeszkodą bywa często Księżyc, ponieważ jego jasne światło potrafi skutecznie rozjaśnić niebo jak latarnia. W efekcie słabsze rozbłyski stają się mało widoczne dla ludzkiego oka. Tym razem czekają nas jednak wręcz idealne warunki do tego typu obserwacji.

Maksimum aktywności roju Perseidów zbiega się bowiem bezpośrednio z nowiem Księżyca. Faza ta przypada dokładnie na 12 sierpnia, czyli w ten sam dzień, w którym wypatrujemy meteorów. Dzięki temu niebo zagwarantuje nam wręcz egipskie ciemności, a światło naturalnego satelity w najmniejszym stopniu nie utrudni nocnych obserwacji.

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Kiedy wypatrywać Perseidów i jak się na nie przygotować

Główne nasilenie zjawiska przypadnie na noc z 12 na 13 sierpnia. Eksperci wyznaczyli tutaj konkretne ramy czasowe. "Najlepszy czas na obserwację Perseidów to godziny między północą a 5:30 rano" – wskazują brytyjscy astronomowie z Royal Museums Greenwich. Aby w pełni cieszyć się "spadającymi gwiazdami", wzrok należy skierować na północno-wschodni horyzont. To stamtąd, a dokładniej z gwiazdozbioru Perseusza, będą nadlatywać świetliste smugi.

Do nocnego seansu trzeba się odpowiednio przygotować, aby niczego nie przegapić. Podstawą będzie wygodny leżak, ciepły koc oraz preparat na owady (przy okazji to dobra szansa na wypróbowanie domowych sposobów na komary). Zdecydowanie odradza się korzystania z lornetek i teleskopów. Sprzęt optyczny mocno zawęża pole widzenia, dlatego przy Perseidach, inaczej niż przy oglądaniu najdłuższego zaćmienia Słońca XXI wieku, najlepszym narzędziem pozostają po prostu nasze oczy.

Kluczowe jest też znalezienie odpowiedniego miejsca. Najlepszymi punktami będą tereny oddalone od miejskich świateł. Dobrym pomysłem jest wypad na wieś lub nawet udanie się w rejony o najciemniejszym niebie w Polsce. Przykładem może być Park Gwiezdnego Nieba w Bieszczadach, gdzie przy okazji można odkryć mało znane miejsca w najpiękniejszych górach Polski.