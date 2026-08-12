Zaćmienie Słońca już w środę 12 sierpnia. A po nim inne spektakle na niebie Fot. Pexels.com / Cris Ménlés

W środę 12 sierpnia niebo zafunduje nam astronomiczny spektakl, jakiego nie warto przegapić. Najpierw Księżyc przysłoni część tarczy Słońca, a po zachodzie czeka nas kolejna porcja kosmicznych atrakcji. Ta jedna noc zamieni się w prawdziwą ucztę dla miłośników gwiazd.

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12 sierpnia odbędzie się zaćmienie Słońca. Tym razem będziemy mieć do czynienia z niezwykle rzadkim zjawiskiem – będzie to najdłuższe całkowite zaćmienie w XXI wieku. W Polsce Słońce nie zostanie w pełni przysłonięte przez Księżyc, ale spokojnie, zdecydowanie będzie co oglądać.

W zależności od regionu, w Polsce spektakl zacznie się wkrótce po godzinie 19:00. Stopień zasłonienia Słońca wyniesie od ponad 80 proc. na zachodzie kraju do nieco ponad 40 proc. na wschodzie. A na dokładkę, tuż po zachodzie na niebie rozegra się kolejny przeciekawy spektakl, na który warto zarezerwować sobie kilka chwil.

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Zaćmienia Słońca nigdy nie oglądaj gołym okiem

Najlepszym sposobem na obserwację zaćmienia Słońca bez profesjonalnego sprzętu są okulary spełniające normę ISO 12312-2. Według AAS (American Astronomical Society) określa ona wymagania dotyczące stosunku światła przepuszczonego do padającego (w zakresie fal ultrafioletowych, widzialnych i podczerwonych), jednorodności tego stosunku, jakości materiału, sposobu montażu i oznakowania danego przyrządu optycznego.

AAS podkreśla, że zwykłe okulary przeciwsłoneczne nie spełniają wymogów tej normy. Co więcej, przepuszczają one setki do tysięcy razy więcej światła niż jest to bezpieczne dla bezpośredniego patrzenia w słońce.

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Bezpieczne dla oka nie są także płyty CD, przydymiane szkiełka, nałożone na siebie szkła wielu okularów przeciwsłonecznych i inne "domowe sposoby". W tym wypadku niewielki pozornie błąd może mieć konsekwencje w perspektywie całego życia. Ryzykować nie warto.

Dalsza część artykułu poniżej.

Okulary do oglądania zaćmienia są wciąż dostępne w niektórych supermarketach. Jeśli jednak nie ma możliwości ich nabycia, istnieje pewna alternatywna metoda obserwacji zaćmienia, bez ryzyka uszkodzenia wzroku.

Twórca kanału "Nocne Niebo" na YouTube przy okazji zeszłorocznego zaćmienia sugerował wykorzystanie projekcji otworkowej za pomocą zwykłej kartki A4. Na środku kartki należy wyciąć niewielką dziurę i ustawić ją w taki sposób, by promienie słoneczne mogły pojawić się na płaskiej powierzchni. Dzięki tej metodzie można obserwować zaćmienie bez bezpośredniej ekspozycji na szkodliwe promienie świetlne. Przez dziurkę pod żadnym pozorem nie należy spoglądać w kierunku Słońca.

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Astronomiczny hat-trick. 12 sierpnia to specjalny dzień

Noc z 12 na 13 sierpnia będzie bardzo niezwykła, bo nastąpi kumulacja aż trzech fascynujących zjawisk astronomicznych. Po pierwsze – wspomniane już częściowe zaćmienie Słońca. Po drugie – niesamowity spektakl Perseidów, które pojawią się na północno-wschodnim horyzoncie po północy.