Wiele osób wciąż wierzy w ten ogrodniczy mit, a roślinom to nie pomaga Fot. Unsplash.com / @bjwhite66212

Spora część miłośników roślin wciąż unika podlewania ich w środku upalnego dnia, z obawy przed tzw. "efektem soczewki". Wśród ogrodników popularne bowiem było zawsze stwierdzenie, że krople wody skupiają promienie słoneczne i niszczą uprawy. Okazuje się jednak, że to nie do końca prawda, a uszkodzenia wynikają z zupełnie innych błędów.

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Letnie miesiące to czas, w którym nasze ogrody i działki szczególnie wymagają regularnego dostarczania wody, a zwłaszcza, jeżeli w Polsce doświadczamy ciągle rekordowych temperatur. Wśród właścicieli roślin od dawna krąży jednak zasada, by pod żadnym pozorem nie podlewać ich w środku słonecznego dnia.

Wynika to z obawy przed wypaleniem dziur w liściach. Popularne przekonanie głosi, że krople wody osiadające na roślinie działają jak małe szkła powiększające, które skupiają słońce i niszczą tkankę. Wiele osób woli więc patrzeć, jak ich kwiaty więdną w upale, byle tylko ich nie spalić. Ten znany mechanizm to jednak zwykły mit.

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Krople wody nie parzą liści. Skąd więc biorą się plamy?

Zwykła fizyka pokazuje, że kropla wody na gładkim liściu nie jest w stanie skupić światła w taki sposób, aby wywołać "pożar" na jego powierzchni. Punkt, w którym promienie słoneczne kumulują się i generują ciepło, wypada w tym przypadku głębiej, czyli pod liściem. Co więcej, w upalny dzień woda wyparuje z rośliny znacznie szybciej, niż słońce zdążyłoby w ogóle wyrządzić jakiekolwiek szkody.

Skąd w takim razie biorą się żółte i brązowe plamy, które czasem obserwujemy po letnim podlewaniu w słońcu? Winna wcale nie jest świetlna soczewka, lecz temperatura samej wody. Jeśli używamy węża ogrodowego, który leżał przez kilka godzin na trawniku, zalegająca w nim woda potrafi nagrzać się do bardzo wysokich temperatur. Polanie nią rośliny prowadzi do bezpośrednich poparzeń termicznych.

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Prawdziwe problemy z podlewaniem roślin w środku dnia

Choć słońce i krople wody nie spalą naszych upraw, podlewanie w południe nadal nie jest zalecaną praktyką z zupełnie innych względów. Głównym argumentem przeciwko nawadnianiu w pełnym słońcu jest po prostu nieefektywność tego procesu. Kiedy lejemy wodę na mocno rozgrzaną i przesuszoną ziemię, większość wilgoci momentalnie odparowuje do atmosfery. Woda ucieka, zanim ma szansę dotrzeć do głębszych warstw gleby, tam, gdzie znajdują się korzenie. Straty ogranicza natomiast ściółkowanie podłoża i pod tym względem keramzyt może uratować nasz balkon i ogród.

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Dodatkowym problemem jest szok termiczny. Zestawienie lodowatej wody prosto z kranu czy studni z bardzo gorącą ziemią sprawia, że system korzeniowy doznaje szoku. To osłabia roślinę i blokuje jej zdolność do prawidłowego pobierania składników odżywczych z podłoża.

Kiedy i jak nawadniać rośliny podczas upałów?

Najlepszą porą na podlewanie roślin jest zawsze wczesny poranek. Ziemia jest wtedy wychłodzona po nocy, powietrze rześkie, a zieleń ma wystarczająco dużo czasu, aby napić się przed nadejściem największych upałów. Druga dobra opcja to późny wieczór, kiedy słońce już nie grzeje, a woda może bez przeszkód wsiąknąć głęboko w glebę. Warto jednak unikać wtedy moczenia samych liści, aby zalegająca na nich w nocy wilgoć nie przyciągnęła chorób grzybowych. A przy okazji można też zapoznać się ze sprawdzonymi sposobami na ślimaki, ponieważ wieczorna wilgoć sprzyja również im.