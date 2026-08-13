Karol Nawrocki podpisał 5 ustaw. Wśród nich OKI. Fot. Shutterstock

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą Osobiste Konta Inwestycyjne (OKI). Polacy zyskają możliwość inwestowania bez 19-procentowego podatku Belki, ale tylko do określonych limitów. Powyżej nich pojawi się nowe obciążenie – podatek od wartości zgromadzonych pieniędzy. Ile wyniesie jego stawka i co oznacza dla oszczędzających?

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"13 sierpnia 2026 r. Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał 5 ustaw" – przekazał w czwartek na X Jarosław Dębowski, sekretarz stanu, zastępca szefa gabinetu prezydenta RP. Mowa tu o ustawach:

o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, oraz niektórych innych ustaw, o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Albanii o zabezpieczeniu społecznym, o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy, o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, i o osobistych kontach inwestycyjnych, OKI , nazywanej także podatkiem od posiadanych pieniędzy i rewolucją w podatku Belki.

OKI to stosunkowo nowy projekt Rady Ministrów. Do Sejmu wpłynął 8 maja 2026 roku. Głosowanie nad całością projektu odbyło się 3 lipca 2026 roku. Propozycja rządu została przyjęta niemal jednogłośnie. "Za" było 427 parlamentarzystów. Tylko jeden poseł się wstrzymał – Robert Dowhan z KO, a pięciu posłów zagłosowało przeciwko ustawie – Paulina Matysiak (niezrzeszona), i koło poselskie Razem: Maciej Konieczny, Marta Stożek, Adrian Zandberg i Marcelina Zawisza.

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OKI podpisane – na czym polegają Osobiste Konta Inwestycyjne?

W komunikacie prasowym na oficjalnej stronie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej czytamy, że ustawa o osobistych kontach inwestycyjnych wprowadza nowy instrument dobrowolnego oszczędzania zastępujący podatek od zysków kapitałowych.

Zdaniem Karola Nawrockiego może mieć ona pozytywne skutki zarówno dla obywateli, jak i dla państwa. "Polacy zyskują narzędzie promujące budowanie zamożności rodzin dzięki atrakcyjnej kwocie wolnej od podatku (do 100 000 zł rocznie) oraz gwarancji braku opłat za prowadzenie konta" – uzasadnia swój podpis prezydent.

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Jakie są kluczowe założenia nowego instrumentu? Opisuje je Ministerstwo Finansów: "Na OKI będzie można gromadzić aktywa inwestycyjne, takie jak akcje i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, a także aktywa oszczędnościowe, w tym lokaty oraz skarbowe obligacje oszczędnościowe". Najważniejszym celem wprowadzenia OKI jest umożliwienie inwestowania i oszczędzania szerokiemu gronu osób, w tym takich, które nie mają doświadczenia inwestycyjnego. Ma to wspierać długoterminowe budowanie kapitału przez Polaków, a także umocnić krajowy rynek kapitałowy. Mowa tu o nawet 25 miliardach zasilających warszawską giełdę do 2030 roku i do 74 miliardach złotych do 2040 roku, zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów.

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OKI są dobrowolne, a właściciel rachunku zachowuje pełny dostęp do zgromadzonych środków – może je swobodnie wpłacać i wypłacać. Rozwiązanie będzie dostępne od 1 stycznia 2027 roku i wyróżnia je dość wysokie zwolnienie podatkowe – wspomniane 100 tys. złotych. Gdzie jest więc haczyk?

OKI – skąd głosy o podatku od pieniędzy?

Kluczowym zapisem w kwestii OKI jest "Dochody z aktywów znajdujących się na OKI, w tym zyski kapitałowe, odsetki i dywidendy, nie będą objęte tzw. podatkiem Belki". Przypomnijmy – podatek wprowadzony przez prof. Marka Belkę w 2002 roku wynosi 19 proc. i jest pobierany od zysku z oszczędności i inwestycji kapitałowych.

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OKI będą specjalnym instrumentem, który będzie z tego podatku zwolniony. Nie ma jednak nic za darmo, a powyżej limitu 100 tys. złotych trzeba będzie ponieść pewne koszty. "Od wartości aktywów przekraczającej odpowiednie limity pobierany będzie podatek od wartości aktywów. W 2027 r. jego stawka ma wynieść 0,85 proc." – wyjaśnia Ministerstwo Finansów. Warto dodać, że stawka jest zależna od stopy referencyjnej NBP i będzie się zmieniać w przyszłości.

Co bardzo ważne – zwolnienie 100 tys. złotych dotyczy łącznej wartości aktywów inwestycyjnych. Natomiast w przypadku bezpiecznych inwestycji – zysków z oszczędności, lokat bankowych i skarbowych obligacji "kwota wolna" (maksymalny stały limit!) będzie wynosić zaledwie 25 tys. złotych.

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W praktyce stawka opodatkowania na poziomie 0,85 proc. może sprawić, że część inwestorów będzie lokowała swój kapitał tak, jak do tej pory, bo OKI nie będzie się im opłacać. Zwróćmy uwagę na bardzo ważny aspekt – mówimy tu o opłacie od całego kapitału, niezależnie od zysków lub strat. W niektórych sytuacjach może więc być dodatkowym obciążeniem finansowym.