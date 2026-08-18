Ryanair i Wizz Air walczą o Bośnię i Hercegowinę
Pielgrzymka do Medziugorie samolotem? Wizz Air może mieć to na swojej liście Fot. Nikola Mijic/Shutterstock

Wielu turystów szukających wakacyjnych opcji rezygnuje z tradycyjnych i drogich kurortów we Włoszech czy Hiszpanii na rzecz Bałkanów Zachodnich. Region przeżywa obecnie boom, a lotnisko w Sarajewie staje się areną walki tanich przewoźników: Ryanaira, Wizz Aira i easyJeta. To ważna informacja także dla osób pielgrzymujących do Medziugorie.

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Popyt na loty do stolicy Bośni i Hercegowiny napędza siatkę połączeń, choć pasażerów czeka zimowa przerwa. Ryanair nie będzie wykonywał zimą żadnych rejsów z Sarajewa. Większość jego tras zostanie zawieszona do wiosny. Dopiero od marca zaoferuje stamtąd aż 14 połączeń, o 3 więcej niż do tej pory, co przełoży się na 30-procentowy wzrost i dodatkowe 94 tysiące foteli.

Konkurencja nie śpi. Wizz Air i easyJet mają chrapkę na Bałkany

Jak informuje "Fly4free", zimową przerwę irlandzkiego przewoźnika próbują wykorzystać jego rywale. Wizz Air postanowił utrzymać całoroczne połączenie Sarajewo–Londyn (Luton) i obecnie prowadzi z bałkańskim lotniskiem rozmowy o kolejnych trasach. Z kolei easyJet po raz kolejny powrócił do rozmów ws. uruchomienia własnych rejsów.

Rozwój siatki obejmującej Bośnię i Hercegowinę napędzają ulgi oferowane przewoźnikom. Władze regionalne szykują już nowy program dofinansowań na lata 2027–2029, od którego zależą dalsze ruchy linii lotniczych.

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Loty bezpieczniejszą alternatywą dla autokarów do Medziugorie

Kwestia uruchomienia niskobudżetowych rejsów do Bośni i Hercegowiny ma jednak głębszy wymiar niż tylko wygoda. Bałkany, w szczególności miejscowość Medziugorie, słynąca z objawień Matki Bożej, od lat pozostają ważnym kierunkiem turystyczno-pielgrzymkowym. Wiąże się to ze sznurami autokarów przemierzających tysiące kilometrów. Wiąże się to ze sznurami autokarów przemierzających tysiące kilometrów. I choć Polska ma pielgrzymkowy fenomen na skalę Europy, to u nas na razie takich tłumów zagranicznych pielgrzymów nie odnotowujemy.

Historia pokazuje, jak niebezpieczne bywają takie trasy. W pamięci wciąż żywa jest tragedia z 6 sierpnia 2022 roku, gdy polski autokar zmierzający do Medziugorie uległ wypadkowi w Chorwacji. Zginęło wówczas 12 pielgrzymów, a 32 osoby zostały ranne. Niestety, do kolejnego niebezpiecznego wypadku z udziałem polskiego autokaru doszło niedawno także na Węgrzech. W tym przypadku pielgrzymi wracali Bośni i Hercegowiny.

Obecnie osoby planujące podróż do Bośni i Hercegowiny samolotem najczęściej wybierają połączenia do chorwackiego Dubrownika, skąd czeka je jeszcze jazda autobusem przez granicę. Regularne bezpośrednie loty do Sarajewa byłyby dużą zmianą. Obecnie z Polski do Sarajewa bezpośrednio polecimy jedynie na pokładach PLL LOT z Warszawy.

Co ciekawe, walka o Bałkany idealnie wpisuje się w strategię Wizz Aira. Węgierski przewoźnik coraz wyraźniej sięga po trasy o charakterze "pielgrzymkowym". Świetnym tego przykładem jest niedawno uruchomione bezpośrednie połączenie z Polski do Santiago de Compostela, czyli ważnego celu podróżnych przemierzających szlak Camino de Santiago. Wizz Air zajął tu miejsce Ryanaira, który w ostatnim czasie wycofał się z tego hiszpańskiego portu.