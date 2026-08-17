Włosi mają dość Fot. EchoWang 00/Shutterstock

Turyści śpiący na ławkach, piknikujący na chodnikach i paradujący w strojach kąpielowych po zabytkowych centrach miast przechodzą do historii. Mieszkańcy i władze najpopularniejszych europejskich kierunków mówią "dość" i wprowadzają nowe zasady, które będą narzędziem w walce z tzw. turismo cafone.

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Cortina we Włoszech wprowadza twarde zasady

Na podjęcie kroków w walce z nadmierną turystyką zdecydował się popularny włoski kurort Cortina d'Ampezzo w Dolomitach. Władze miasta postanowiły ukrócić zachowania, które dotychczas uchodziły turystom na sucho.

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Co to oznacza? Na przykład kary za "brak kultury". Za spacerowanie z odkrytym torsem po mieście, mycie się w miejskich fontannach i urządzanie pikników w niedozwolonych miejscach grożą mandaty w wysokości od 25 do nawet 500 euro (czyli od 100 do ponad 2,1 tys. zł). Nowe przepisy zabraniają też rozbijania prowizorycznych obozów, spania na ławkach czy używania śpiworów w ścisłym centrum.

Problem z tego rodzaju zachowaniami jest już we Włoszech tak duży, że Włosi mają nawet specjalny termin, który je opisuje. Turismo cafone to określenie na zjawisko chamskiego i niekulturalnego zachowania turystów, które nasiliło się szczególnie w ostatnich latach. Termin ten pochodzi od słowa "cafone", oznaczającego osobę pozbawioną dobrych manier.

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Od Kalabrii po Walencję – mieszkańcy mają dość

Cortina d'Ampezzo nie jest odosobniona. Podobną politykę walczącą z nieodpowiednimi zachowaniami turystów wdrożyły już m.in. włoskie miejscowości Gallipoli i Scalea, zakazując skąpych strojów kąpielowych w miejscach publicznych i w środkach transportu.

Problem ma jednak wymiar międzynarodowy i wiąże się z rozkwitem turystyki niskokosztowej. Jak donoszą hiszpańskie media, z pijanymi i roznegliżowanymi grupami obcokrajowców walczą też mieszkańcy Walencji, a w szczególności dzielnicy El Cabanyal. Lokalne stowarzyszenia wskazują, że nastawieni na rozrywkę przyjezdni wielokrotnie przekraczają granice dobrego smaku. Chodzi na przykład o opalanie się nago na dachach kamienic, paradowanie po centrach miast w samej bieliźnie lub bardzo skąpych strojach, a także dewastowanie zabytkowych fontann.