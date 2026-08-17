Plaża w Turcji Fot. Juan Carlos Herrera/Shutterstock

Osoby, które odkładały wypoczynek na przełom sierpnia i września w nadziei na obniżki cen i oferty last minute, mogą być zawiedzione. Mamy jednak sposoby, by we wrześniu pojechać na wakacje budżetowo, nawet mimo rosnących cen w biurach podróży.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Chociaż wrzesień to zwykle dobry czas na to, by pojechać na tańsze wakacje i nie przepłacać tak jak w szczycie sezonu, w tym roku ten plan może się nie powieść. Raport Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata przekazany przez "Rzeczpospolitą" nie pozostawia złudzeń: wyjazdy od 31 sierpnia do 6 września będą kosztować więcej, niż przypuszczano.

Ceny wycieczek idą w górę. Nie będzie taniego all inclusive?

Największy skok cenowy tydzień do tygodnia odnotowano w przypadku ofert wyjazdów do Maroka, gdzie średni koszt wzrósł aż o 1 424 zł. Znacząco podrożały również urlopy na Sycylii (wzrost o 396 zł) oraz na Gran Canarii (o 288 zł).

REKLAMA

Tylko nieliczne kierunki wykazują niewielkie tendencje spadkowe. Obniżki odnotowano na hiszpańskim Costa de la Luz (spadek o 137 zł), w włoskiej Kalabrii (o 110 zł) oraz w tureckim Dalaman (o 24 zł). A nowego najtańszego kierunku na wakacje all inclusive i tak trzeba najpewniej szukać gdzie indziej.

Dodatkowo, porównanie ogólnych danych rok do roku pokazuje tendencję wzrostową. Za wrześniowy wypoczynek zapłacimy obecnie średnio o 215 zł więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jeśli chodzi o najpopularniejsze kierunki turystyczne, najmocniej podrożały wycieczki do Turcji (średnio o 350 zł) i na Wyspy Kanaryjskie (o 342 zł). Wśród mniej popularnych destynacji ogromne podwyżki dotknęły Sardynię – wyjazd na tę wyspę kosztuje obecnie aż o 1 146 zł więcej niż rok wcześniej.

REKLAMA

Jak zaplanować tanie wakacje i nie oszaleć? 4 praktyczne porady

Przyczyny wzrostu cen są niestety poza kontrolą planujących wczasy. Największy wpływ na rosnące koszty ma sytuacja na rynku paliwowym. Ceny paliwa lotniczego wzrosły aż o 52,8 proc. w skali roku. Obciążeniem dla polskiego rynku jest też osłabienie kursu złotego, co przekłada się na wyższe ceny rezerwacji usług za granicą.

Wzrosty cen nie oznaczają jednak, że musisz zrezygnować z wyjazdu. Mamy kilka sposobów na obniżenie kosztów podróży.

Korzystaj z usług najtańszych touroperatorów . Jeśli chodzi o tanie oferty z omawianego raportu, pozycję lidera utrzymało TUI Poland , oferując 65 najtańszych propozycji. Na drugim miejscu uplasowała się Itaka z 51 ofertami, a podium zamyka Rainbow z 38 najtańszymi wyjazdami. Lataj tylko z bagażem podręcznym Opłaty za bagaż rejestrowany w liniach lotniczych potrafią znacznie podnieść koszt biletu. W przypadku lotów czarterowych są natomiast w cenie wyjazdu. Jeśli chcesz oszczędzić wybierz podróż z bagażem podręcznym w ramach pakietu dynamicznego lub bez lotu czarterem. Pojemne plecaki spełniające wymogi popularnych przewoźników znajdziesz m.in. w sklepach Action. Kieruj się zestawieniami najtańszych destynacji Zamiast przyzwyczajać się do jednego miejsca czy podążać za trendami, wybieraj kraje, które w danym sezonie wypadają najkorzystniej cenowo. Elastyczność to jeden z najlepszych sposobów na oszczędność. Rozważ wolontariat Jeśli masz więcej czasu i chcesz ograniczyć wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie niemal do zera, sprawdź programy wolontariatu zagranicznego (np. Workaway czy Worldpackers). W zamian za kilka godzin pomocy dziennie otrzymujesz darmowy nocleg i posiłki. Jedna z greckich wysp oferuje na przykład darmowy pobyt w zamian za kilka godzin opieki nad bezdomnymi kotami.