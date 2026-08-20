Dwa kilogramy kawy w Dino po 49,99 zł. Realna oszczędność różni się o 23 zł. Fot. Remigiusz Gora / Shutterstock

Dino przecenia w tym tygodniu kawy, które Polacy kupują najczęściej. Na kilku pozycjach da się zaoszczędzić kilkanaście złotych na jednym opakowaniu. Trzeba jednak dobrze się w czytać w promocje, bo wielkie procenty na czerwonych metkach liczone są od ceny katalogowej, której w ostatnich tygodniach i tak mało kto płacił.

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Ceny kawy w Polsce rosną od miesięcy i sieci handlowe doskonale o tym wiedzą. W naTemat pisaliśmy niedawno, że Aldi zeszło z ceną kawy do 15 zł za kilogram, a Biedronka odpowiedziała kilogramem ziaren za 39,99 zł przy zakupie dwóch paczek. Dino też nie próżnuje. Jego nowa gazetka ma sześć osobnych obniżek na kawę.

Promocje na kawę w Dino do 25 sierpnia. Jakie są zasady?

Oferta obowiązuje do 25 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Część cen działa dopiero przy zakupie dwóch sztuk. Kupno pojedynczej paczki wyjdzie nas wtedy znacznie więcej, więc się nie opłaca, a sama kawa ma też długi termin ważności..

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Ceny kawy w nowej gazetce Dino:

Kawa ziarnista Jacobs Velvet Crema, 1 kg – 49,99 zł zamiast 76,99 zł, bez dodatkowych warunków Kawa mielona Jacobs Velvet Crema, 250 g – 14,99 zł zamiast 19,49 zł, czyli 59,96 zł za kilogram Kawa ziarnista Woseba, 1 kg – 49,99 zł, dwa rodzaje do wyboru Kawa mielona Eduscho Family, 550 g – 20,89 zł za sztukę przy zakupie dwóch opakowań, pojedyncza paczka 37,99 zł Kawa rozpuszczalna Jacobs Velvet, 200 g – 19,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch, pojedynczy słoik 34,99 zł Kawa rozpuszczalna Nescafé Classic, 300 g – 37,99 zł w supercenie, czyli 126,63 zł za kilogram

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Jak czytać sklepowe etykiety?

Warto rzucić okiem na drobny druk, bo promocje mają drugie dno. Stojąc przed półką, widzisz dwa kilogramowe opakowania ziaren za równe 49,99 zł. Z pozoru to identyczna okazja, ale w przypadku Jacobs Velvet Crema oszczędzasz aż 27 zł, podczas gdy przy Wosebie w portfelu zostają ci zaledwie 4 złote.

Promocja na kawę Woseba to tak naprawdę tylko 4 zł Fot. Dino

Sklepy kuchają kusić ogromnymi rabatami, licząc je od zawyżonych cen katalogowych (a nie przed samą obniżką), których w ostatnich tygodniach i tak nikt nie płacił. Dokładnie ten sam "pompowany" trik dotyczy rozpuszczalnej Jacobs Velvet oraz mielonej Eduscho Family.

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Całe to zamieszanie z udawanymi zniżkami łatwo rozgryźć, zerkając na drobny druk na cenówce. Szukaj tam najniższej ceny z 30 dni przed obniżką, do której podawania zmusza markety unijna dyrektywa Omnibus (prawo chroniące nas przed fałszywymi promocjami). To twój jedyny pewny punkt odniesienia i "wykrywacz ściemy", dlatego ignoruj wielkie, przekreślone kwoty.

Niektóre promocje na kawę w Dino Fot. Dino

Gdzie wyrzucić opakowanie po kawie? Trzy kosze, trzy zasady

Kiedy paczka się kończy, zaczyna się problem przy śmietniku. Torebki po kawie mielonej tylko wyglądają na papierowe. W środku mają warstwę folii albo aluminium, której nie da się rozdzielić w recyklingu.

Takie opakowania idą do odpadów zmieszanych, czyli czarnego worka. Dotyczy to również paczek po kawie ziarnistej z wbudowanym plastikowym wentylem. Reszta jest prostsza.

Szklane słoiki wrzucamy do zielonego pojemnika, plastikowe wieczka i metalowe puszki do żółtego. Myć ich nie trzeba. Wystarczy wysypać resztki.

Nawóz z fusów kawy. Sam proszek z ekspresu zaszkodzi roślinom

Fusy to bioodpady, więc ich miejsce jest w brązowym pojemniku albo w kompostowniku. Wiele osób próbuje jednak skrótu i sypie świeże resztki wprost do doniczek. To powszechny błąd z fusami z kawy.

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Badacze na łamach "Urban Forestry & Urban Greening" sprawdzili, że rzodkiewka i brokuł rosną po takim zabiegu wyraźnie gorzej, a przyczyną jest efekt fitotoksyczny nieprzerobionych fusów. Odczyn samych odpadków z ekspresu wynosi 4,93, czyli jest zdecydowanie za kwaśny.

Sposób podpowiadają naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Fusy trzeba zmieszać z drobno pokruszonymi skorupkami jaj w proporcji 10 do 1. Taka mieszanka "może znacząco poprawić wartość rolniczą lekkich gleb o niskim pH", jak napisali w "Scientific Reports". Odczyn stabilizuje się wtedy na poziomie 5,96.

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