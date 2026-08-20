Niektórzy mogą liczyć na 5 dni wolnego w grudniu. Zrzut ekranu: Donald Tusk - kanał oficjalny, Youtube.com

Święta w 2026 roku przyniosą pracownikom wyjątkowo korzystny układ. Niektórzy mogą liczyć nawet na pięć dni wolnego z rzędu bez brania urlopu. Wszystko za sprawą soboty 26 grudnia i dodatkowego dnia wolnego, który pracodawca musi wyznaczyć w zamian. W administracji rządowej decyzja już zapadła – Donald Tusk zapowiedział, ze wolny będzie poniedziałek 28 grudnia.

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Jak wygląda przerwa świąteczna w 2026 roku? Niektórzy mogą liczyć na aż pięć dni wolnego bez wykorzystywania urlopu, przykładowo:

Czwartek 24 grudnia – Wigilia, dzień ustawowo wolny od pracy od 2025 roku. Piątek 25 grudnia – Boże Narodzenie, dzień ustawowo wolny od pracy. Sobota 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia, dzień ustawowo wolny od pracy. Niedziela 27 grudnia – domyślnie dzień wolny od pracy. Poniedziałek 28 grudnia – może być dniem wolnym od pracy za sobotę 26 grudnia.

Najciekawszy jest tu wątek poniedziałku 28 grudnia. Dzień ten może być wolny od pracy, co wynika z zasad ustalania wymiaru czasu pracy. "Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin" – głosi § 2 art. 130 Kodeksu pracy.

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Dodatkowy dzień wolny w grudniu 2026 roku

W związku z tym, że sobota 26 grudnia jest ustawowo dniem wolnym od pracy, jeśli dana osoba jest zatrudniona na umowę o pracę i pracuje od poniedziałku do piątku, pracodawca musi wyznaczyć jej inny dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym. W praktyce często termin ten będzie przypadać właśnie 28 grudnia. Należy tu jednak uwzględnić, że przedsiębiorcy mają dowolność w kwestii tego, kiedy takie wolne zostanie ich pracownikom przyznane. Pracodawcy będą unikać przenoszenia dnia wolnego na newralgiczne terminy, kiedy nieobecność pracownika może negatywnie wpłynąć na działalność firmy lub spowodować przestoje.

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Może to być np. 23 grudnia – wtedy również mówimy o pięciodniowej przerwie bez brania urlopu. W mniej sprzyjających warunkach może to być dowolny dzień roboczy w danym miesiącu, o ile okresem rozliczeniowym jest miesiąc (niekoniecznie musi być).

Dalsza część artykułu poniżej.

Dzień wolny nie musi przysługiwać osobom, dla których 26 grudnia domyślnie byłby dniem pracy. Mowa tu często o pracownikach służby zdrowia, sektora HoReCa, infrastruktury krytycznej i służb. Osoby na B2B i umowach cywilnoprawnych najczęściej również muszą obejść się smakiem.

Decyzję w tym zakresie podjął premier Donald Tusk, który jest zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej. Ponownie poszedł na rękę podległym mu pracownikom, podobnie jak w przypadku 14 sierpnia, tzw. "sierpniówki".

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28 grudnia wolny dla administracji rządowej

Zgodnie z zarządzeniem Donalda Tuska w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy, to właśnie 28 grudnia jest wyznaczony jako dzień wolny dla administracji rządowej.