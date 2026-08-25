Spotkanie pomiędzy Paulem Richardem Gallagherem a Siergiejem Ławrowem. Fot. MFA Russia / X

Tajemniczy amerykański samolot wojskowy wylądował w Moskwie, a wkrótce pojawiły się doniesienia, że na jego pokładzie był szef CIA John Ratcliffe. Rosja milczy na temat jego rzekomej wizyty, ale uwagę zwraca jeszcze jeden szczegół. W tym samym czasie w stolicy Rosji przebywał wysłannik Watykanu. Dokładnie taki sam zbieg okoliczności miał miejsce pięć lat temu, tuż przed inwazją Rosji na Ukrainę.

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25 sierpnia światowe media obiegła informacja o tajemniczym locie Boeinga C-17A Globemaster III z Rygi do Moskwy. Wojskowy samolot swoją podróż rozpoczął w bazie Camp Springs Joint Base Andrews, która ze względu na położenie blisko Waszyngtonu obsługuje najważniejszych polityków w USA.

Według doniesień CBS News pasażerem amerykańskiego samolotu był nie kto inny jak obecny szef CIA, John Ratcliffe. Choć Rosja oficjalnie nie przyznaje, że taka wizyta miała miejsce, w sieci pojawiło się nagranie zrobione w Moskwie, na którym widać kolumnę z pojazdami z czerwonymi tablicami rejestracyjnymi, którymi posługują się dyplomaci z USA.

W tle tajemniczego lotu w Rosji pojawił się wysłannik Leona XIV

Rzekoma (na razie) wizyta dyrektora CIA Johna Ratcliffa w Moskwie odbywała się w tle oficjalnego spotkania pomiędzy Paulem Richardem Gallagherem a Siergiejem Ławrowem. Mówimy tu o wizycie na tyle ważnej, że była opisywana przez media rosyjskie i zagraniczne, a MSZ Rosji chętnie dzieliło się jej przebiegiem w mediach społecznościowych.

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Kim jest arcybiskup Paul Richard Gallagher i dlaczego hierarcha został powitany w Moskwie z honorami? Duchowny pełni funkcję Sekretarza Stolicy Apostolskiej ds. Stosunków z Państwami i Organizacjami Międzynarodowymi. Choć w Watykanie nie ma ministerstw per se, na poziomie dyplomatycznym abp. Gallaghera można przyrównać do ministra spraw zagranicznych działającego w ścisłej współpracy z Leonem XIV.

Hierarcha udał się do Moskwy w celu spotkania się z władzami rosyjskimi, przedstawicielami Patriarchatu Moskiewskiego i wspólnotą katolicką. W Rosji spędzi kilka dni. W kwestii tego, czego dotyczą rozmowy pomiędzy duchownym a przedstawicielami rosyjskiej władzy, Kreml jest dość oszczędny w słowach: "Strony przeprowadziły pogłębioną dyskusję na temat szeregu pilnych dwustronnych i międzynarodowych kwestii" – czytamy w komunikacie resortu, na którego czele stoi Ławrow.

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Szef CIA i specjalny wysłannik Watykanu w Moskwie. W sieci wrze od teorii

Jak podaje "Vatican News", nie jest to pierwsza wizyta arcybiskupa Paula Richarda Gallaghera w Moskwie. W listopadzie 2021 roku hierarcha spotkał się z szefem rosyjskiego MSZ, ówczesnym premierem i szefem Departamentu Zewnętrznych Stosunków Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego.

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W tym miejscu dochodzimy do naprawdę dziwnego zbiegu okoliczności. W listopadzie 2021 roku w Moskwie pojawił się również... William Burns, ówczesny szef CIA, którego do Rosji wysłał prezydent Joe Biden. USA miało już wtedy dysponować informacjami na temat agresji Moskwy na Kijów, a szef amerykańskiego wywiadu próbował odwieść Kreml od podjęcia ataku na Ukrainę. Wizyty obu panów dzieliło wówczas zaledwie kilka dni.

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