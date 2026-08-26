Skandaliczny incydent w sanatorium Fot.Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze/Facebook

Chociaż zachowanie mężczyzny, który udawał masażystę, brzmi absurdalnie, konsekwencje jego czynów są jak najbardziej poważne. W jednym z obiektów uzdrowiskowych w Cieplicach doszło do skandalicznego incydentu. 56-letni mężczyzna wszedł do pokoju kuracjuszek i zaczął udawać pracownika placówki, który przyszedł wykonać "zabieg".

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Jak poinformowała Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze, do skandalicznego zdarzenia doszło w jednym z ośrodków uzdrowiskowych w Cieplicach w sierpniu. Niezauważony mężczyzna przemknął korytarzem, wykorzystując chwilę nieuwagi personelu. Pukając do drzwi jednej z kuracjuszek, przedstawił się jako pracownik uzdrowiska oferujący masaż. Jedna z dwóch przebywających w środku kobiet, nie wiedząc, że ma do czynienia z oszustem, zgodziła się na propozycję.

Masażysta w Cieplicach okazał się oszustem

Czar prysł dosyć szybko, bo podczas rzekomego "zabiegu" mężczyzna zaczął dotykać intymnych miejsc kobiety. Dopiero gdy poszkodowana zareagowała i stawiła mu opór, napastnik przestraszył się i rzucił się do ucieczki.

REKLAMA

Sprawą zajęli się funkcjonariusze z Jeleniej Góry, którzy ustalili tożsamość fałszywego masażysty przy pomocy monitoringu. Policjanci namierzyli i zatrzymali 56-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego. Mężczyzna usłyszał w prokuraturze zarzut dopuszczenia się "innej czynności seksualnej". W polskim prawie karnym jest to zachowanie o charakterze seksualnym, które nie jest obcowaniem płciowym, ale narusza wolność lub sferę intymną drugiego człowieka.

Śledczy objęli sprawcę dozorem policji. To jednak nie koniec kłopotów. Jeśli w trakcie śledztwa okaże się, że 56-latek wykorzystał w ten sposób inne kobiety, w więzieniu może spędzić nawet 8 lat.

REKLAMA

Pora na weryfikację. Policja ostrzega kuracjuszy

Rzadko kiedy przypominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa na urlopie czy w sanatorium, ale ten przypadek pokazuje, że rutyna bywa gubiąca. Policjanci wydali apel do wszystkich przebywających w ośrodkach wypoczynkowych i uzdrowiskowych.

Co możemy zrobić, aby uchronić się od tego typu sytuacji? Przede wszystkim stosować zasadę ograniczonego zaufania. Żaden zabieg w sanatoriach czy innych obiektach wypoczynkowych nie odbywa się "z zaskoczenia". Usługi, takie jak masaż, są zawsze zamawiane, dlatego wizyta niezapowiedzianego specjalisty powinna wzbudzić podejrzenia.

REKLAMA