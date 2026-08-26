Samolot Air Arabia Fot. Strikernia/Shutterstock

Emiracki przewoźnik Air Arabia umacnia swoją pozycję na polskim rynku. Zaledwie kilka dni po poinformowaniu o planowanym debiucie w Katowicach, linia ogłosiła uruchomienie kolejnego bezpośredniego połączenia – tym razem z północy naszego kraju.

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Miłośników podróży czeka dobra wiadomość. Jak podaje "Pasażer.com", już od 14 grudnia 2026 roku będziemy mogli polecieć z Portu Lotniczego Gdańsk do Szardży. To trzecie pod względem liczby mieszkańców miasto w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, na Półwyspie Arabskim, to jednocześnie stolica emiratu Szardża.

Nowa trasa z Gdańska. Siatka lotów rozbudowana

Nowa trasa zapowiada się obiecująco ze względu na wysoką częstotliwość rejsów – samoloty na tym odcinku będą kursować aż pięć razy w tygodniu (w poniedziałki, środy, piątki, soboty i niedziele).

Dla podróżnych z Pomorza i sąsiednich regionów to nie tylko szansa na szybki przylot do ZEA (Szardża oddalona jest od centrum Dubaju o zaledwie ok. 40 km), ale przede wszystkim wygodna opcja przesiadkowa. Główny hub linii w Szardży oferuje siatkę połączeń m.in. do Tajlandii (Bangkok, Phuket, Krabi), Indii, Nepalu, Sri Lanki czy Malezji.

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Bliski Wschód i Azja kuszą cenami, ale MSZ przypomina o bezpieczeństwie

Rosnąca popularność rejsów do ZEA i azjatyckich kierunków przesiadkowych wynika przede wszystkim z atrakcyjnych cen. Warto jednak pamiętać o kwestiach bezpieczeństwa przed planowaniem podróży w tamte rejony. Sytuacja geopolityczna na Bliskim Wschodzie wciąż jest napięta i zmienna.

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Polskie MSZ apeluje do podróżnych o śledzenie komunikatów, utrzymując w wielu miejscach regionu najwyższe stopnie ostrzeżeń. Osoby decydujące się na kupno biletów i wyjazd w tamte strony powinny mieć świadomość ryzyka i przed wyjazdem sprawdzać wytyczne dla turystów.

Nie zapomnijcie także o rejestracji podróży w systemie Odyseusz. Jest to bezpłatny i dobrowolny serwis MSZ służący do rejestracji podróży zagranicznych przez obywateli polskich. Odyseusz pozwala zgłosić podróż zagraniczną (turystyczną, służbową czy prywatną), aby polskie służby wiedziały, gdzie przebywasz w razie nagłego zagrożenia, np. konfliktu zbrojnego czy katastrofy naturalnej. Z systemu Odyseusz można korzystać także za pośrednictwem aplikacji mObywatel, gdzie stał się jedną z najpopularniejszych usług w sezonie wakacyjnym.