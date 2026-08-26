Polacy mieli swoich ulubieńców w te wakacje. Na liście pojawiły siędwie duże niespodzianki Fot. byvalet/Shutterstock

Polskie lotniska były pełne turystów. Na brak zainteresowania nie narzekały linie lotnicze, ale dla biur podróży był to dość trudny sezon. I choć nie dobiegł on jeszcze końca, to pierwsze dane wskazują, że sposób planowania urlopów przez Polaków uległ dużej zmianie. A skorzystały na tym dwa kierunki.

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Polacy są ciekawym rodzajem turystów. Z jednej strony pozostajemy wierni uwielbianym kierunkom, więc w te wakacje nie brakowało nas we Włoszech, Hiszpanii i Grecji. Jednak największymi zwycięzcami są zupełnie inne kraje. Jak podaje eSky.pl, ogromny wzrost zainteresowania zanotowały Albania i Bułgaria. Zwłaszcza drugi z tych krajów wskazuje na dużą zmianę w upodobaniach Polaków.

Polacy nie potrzebują już klasycznego all inclusive. Wolą wyjeżdżać inaczej

Z analizy internetowego biura podróży eSky.pl wynika, że tegoroczne wakacje Polacy najchętniej spędzali we Włoszech, w Hiszpanii, Grecji, na Malcie, a także w Bułgarii. W sumie liczba rezerwacji pakietów lot+hotel wzrosła aż o 90 proc. rok do roku.

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Wielkim zwycięzcą kończącego się lata jest Bułgaria. Liczba rezerwacji wzrosła tam sześciokrotnie w porównaniu do ubiegłego roku. To bardzo ciekawe, bo równocześnie w klasycznych biurach podróży było o tym kierunku dość cicho. Normalnie znajdował się on w czołowej piątce zagranicznych wyjazdów, ale w tym roku wspominano o nim w zasadzie wyłącznie w kontekście wyjazdów na długi weekend sierpniowy.

Być może jest to efekt zmieniającego się sposobu podróżowania. Zamiast oferty biura podróży opartej na locie czarterowym, Polacy coraz częściej szukają tańszej opcji pakietu dynamicznego, w ramach której na miejsce latają liniami Ryanair i Wizz Air. A te w ostatnich latach bardzo rozbudowały siatkę połączeń nad Morze Czarne. TDzięki temu Polaków w Bułgarii jest dziś tylu, że polskie MSZ ostrzega turystów przed martwą falą w najpopularniejszych kurortach.

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Podobnie może to działać także w przypadku Albanii. Ta w zasadzie nigdy nie była wielkim hitem w biurach podróży, ale w zestawieniach Ryanaira regularnie pojawia się jako jeden z najchętniej wybieranych kierunków. I to zarówno latem, jak i zimą. Jak podał eSky.pl, tego lata liczba rezerwacji pakietów lot+hotel wzrosła tam aż 7-krotnie.

Polacy chcą większej swobody i niezależności podczas wyboru wakacji?

Z ofertą biur podróży jest jeszcze jeden problem. Wybierając pakiet wakacyjny, najczęściej mamy do czynienia z wyjazdem na tydzień, 10 dni lub 14 dni, podczas gdy nie każdy może pozwolić sobie na tak długi wypoczynek. Ponad połowa klientów internetowego biura podróży wybrała wyjazdy trwające do 5 dni, a jednocześnie 20 proc. wyjechało na 3-dniowe city breaki.

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I to właśnie ta elastyczność pod względem czasu trwania wyjazdu, a nie cena mogła być decydującym punktem. Tym bardziej że nasi podróżni stawiali na hotele o wyższym standardzie. – Widzimy również, że podróżnicy zwracają coraz większą uwagę na jakość zakwaterowania. Ponad połowa naszych klientów wybrała hotele o standardzie co najmniej czterech gwiazdek, które gwarantują komfortowe wakacje, dopasowane do własnego stylu podróżowania – przyznała Katarzyna Hauton, Head of Brand w internetowym biurze podróży eSky.pl.