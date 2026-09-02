Nowy kierunek w biurach podróży Fot.Shutterstock

Polscy turyści szukający alternatywy dla europejskich Alp zyskają w nadchodzącym sezonie zimowym nowy kierunek. Chociaż w poprzednich sezonach nie był on tak popularny jak klasyczne narciarskie destynacje, coraz częściej stawiają na niego również linie lotnicze, w tym PLL LOT.

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Biura podróży wprowadzają do swoich ofert na sezon zimowy 2026/2027 wycieczki narciarskie do zupełnie nowego miejsca. Zmiana w katalogach touroperatorów to odpowiedź na rosnące zainteresowanie Polaków wyjazdami poza utarte szlaki, do czego dokładają się też nowe zasady i drożyzna na stokach. Ten konkretny kierunek nie był dotychczas popularnym wyborem na zimę. Wszystko przez temperatury, które zimą są w stanie spaść nawet do –30 st. C.

Kazachstan na zimę nowością w biurach podróży

Jak wskazuje Mateusz Jarzębowcz z Travelplanet, Kazachstan jest dość zaskakującą premierą w polskich biurach: – Narty i egzotyka pozornie do siebie nie pasują. Kazachstan pokazuje jednak, że granice między rodzajami wyjazdów zaczynają się zacierać. Można pojechać na stok, a jednocześnie odkrywać Azję Środkową, lokalną kuchnię i kulturę nomadów. To na razie nisza, ale właśnie od takich premier często zaczyna się zainteresowanie nowym regionem.

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Podobny mechanizm widać w statystykach sprzedaży, z których wynika, że biura podróży mają nowy zimowy hit, a 80 proc. Polaków więcej rezerwuje dziś dalekie kierunki. Od zimy 2026/2027 wyjazdy do Kazachstanu z Polski zaczynają oferować też duże biura podróży – w szczególności Rainbow Tours, które zapowiada bezpośrednie loty czarterowe z Polski do Kazachstanu. To kolejna zimowa nowość tej marki.

Prosto z Warszawy do dawnej stolicy. PLL LOT ruszyły z nową trasą

Nasz narodowy przewoźnik nie pozostaje w tyle i od tego roku ma ciekawą ofertę dla podróżnych niejeżdżących z biurami podróży. Od tego roku Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomiły bezpośrednie połączenie z Lotniska Chopina do Ałmatów – dawnej stolicy i największego miasta Kazachstanu. Jest to drugie, po Astanie, połączenie polskiego przewoźnika do tego kraju.

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Rejsy na tej trasie są realizowane cztery razy w tygodniu (we wtorki, czwartki, soboty i niedziele) na pokładach samolotów Boeing 737 MAX 8. Wyloty z Warszawy zaplanowano na godzinę 22:40, a lot trwa około 6,5 godziny. Decyzja o uruchomieniu trasy wynika z rosnącego popytu na podróże w kierunku Azji i idzie w parze z serią innych kierunków, które LOT dodaje do systemów rezerwacyjnych – dzięki temu np. podróż do Tajlandii jest łatwiejsza niż kiedykolwiek.

Chociaż podróże do Kazachstanu zimą to wśród Polaków nowość, kraj ten od lat cieszy się rosnącą popularnością wśród turystów. Wycieczka do Kazachstanu to przede wszystkim doświadczenie kontrastu między górami wokół dawnej stolicy a rozległym stepem, na którym wyrasta Astana.

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