Lotnisko Chopina doczekalo się zmiany, na którą wszycy czekaliśmy. Jest o wiele wygodniej i szybciej Fot. pikselstock/Shutterstock

Lotnisko Chopina to największe lotnisko w Polsce. Każdego dnia obsługuje dziesiątki tysięcy podróżnych i właśnie zbliża się do granicy swojej wydolności. Sposobem na walkę z jego największym problemem mają być nowe skanery. Właśnie je przetestowałam.

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Kolejki na Lotnisku Chopina, zwłaszcza w szczycie sezonu wakacyjnego, nie były niczym zaskakującym. Ludzie tłoczyli się, czekając na możliwość nadania bagażu, ale przede wszystkim w kolejce do kontroli bezpieczeństwa. U schyłku szczytu sezonu port uruchomił część nowych skanerów, które bardzo zmieniają jakość i przede wszystkim tempo kontroli.

Nowe skanery na Lotnisku Chopina już działają. Problem pojawił się gdzie indziej

Nowe skanery 3D wywołały spore zamieszanie na Lotnisku Chopina. Największe było związane z tym, że podczas ich instalacji część stanowisk była wyłączana z użytku, a to powodowało spiętrzenia i sprawiało, że kolejki były jeszcze dłuższe. Na okres wakacji port uruchomił pierwszy skaner 3D, ale zrobił to w strefie Fast Track, więc żeby podróżować bez limitu płynów, trzeba było za to dodatkowo zapłacić.

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Pod koniec sierpnia tzw. smoczyce zaczęły z pełną mocą działać w jednej strefie lotniska. W pobliżu bramek LOT-u nadal mamy stare skanery, na których obowiązuje limit płynów. Natomiast w strefie A, gdzie obsługiwani są m.in. pasażerowie Wizz Aira i wielu lotów czarterowych, znajdują się już nowe maszyny, a kontrola przebiega znacznie sprawniej. Zanim jednak spakujemy się na taki rejs, warto sprawdzić, jaki bagaż na pokład możemy w ogóle zabrać.

Dlaczego tak? Skanerów 3D nie obowiązuje już rygorystyczny limit płynów. Tam można mieć przy sobie płyny nawet w 2-litrowych opakowaniach. Po drugie, niczego nie trzeba wyjmować z plecaka lub walizki. Rzucamy je na taśmę i niczym nie musimy się przejmować. To oszczędza bardzo dużo czasu i nieprzyjemności.

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Z tej opcji miałam możliwość skorzystać w czwartek 27 sierpnia ok. godziny 6:00 rano. Przekierowano mnie tam z kontroli w pobliżu strefy LOT-u ze względu na zbyt długą kolejkę przy tradycyjnych maszynach. I wszystko było idealnie, błyskawicznie pozbyłam się plecaka, ale kolejka mnie nie ominęła. Wąskim gardłem okazała się bramka do wykrywania metali. Jedna obsługuje dwa skanery i to tam musiałam czekać. Pamiętajcie też, żeby po wrzuceniu plecaka do kuwety odsunąć się od pasa i stanąć bliżej środka. Dzięki temu nie będziecie blokować miejsca innym osobom, które nadal będą czekały na przekazanie bagażu do kontroli.

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Polskie lotniska coraz częściej wolne od limitów

Lotnisko Chopina rozpoczęło rewolucję kilka miesięcy temu, a przebudowa stref kontroli bezpieczeństwa wciąż trwa. Widać to m.in. w obecnej strefie, gdzie przeszklenia przy skanerach nadal pokryte są folią. Kolejne maszyny wymieniane są stopniowo, a wymiana wszystkich stanowisk powinna zakończyć się jeszcze przed końcem tego roku.