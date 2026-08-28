Ryanair zdradził, gdzie Polacy latali w wakacje. Bardzo duża różnorodność Fot. littlewhitecrow/Shutterstock

Koniec wakacji zajrzał już w oczy dzieciom i rodzicom, ale także turystom. Pogoda w Polsce od długiego weekendu była mocno średnia, dzięki czemu pożegnanie z sezonem było nieco łagodniejsze. Ryanair na moment przed końcem sierpnia zdradził, gdzie w tym roku najchętniej latali Polacy. Są duże niespodzianki.

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Ryanair bardzo mocno zaznaczył swoją obecność na polskim rynku już kilka lat temu, a należący do grupy przewoźnik Buzz regularnie szuka nowych pracowników w Polsce. Niskie ceny, a przede wszystkim szeroka siatka połączeń sprawiają, że nawet sceptycy taniego latania najpewniej i tak trafią na jego pokład, wcześniej zmagając się ze skrupulatną kontrolą rozmiaru bagażu. Przewoźnik podsumował właśnie lato, a w czołowej trójce znalazł się kierunek północny, który z wakacjami kojarzy się wyjątkowo słabo.

Ryanair o największych hitach lata. Skandynawii się tam nie spodziewałam

Co prawda zestawienie Ryanaira to nie twarde dane procentowe, a jedynie luźne wspomnienie o tym, które kierunki wybierali Polacy. Mimo to informacja ta jest bardzo ciekawa, bo pokazuje, jak różnorodne mogą być turystyczne zainteresowania Polaków.

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W gronie faworytów znalazły się bowiem Wyspy Kanaryjskie. I to akurat nie jest duża niespodzianka, bo Hiszpania od lat znajduje się na czele ulubionych kierunków Polaków, walcząc o bycie numerem 1 z Włochami. Kanaryjskie plaże, ale i górskie krajobrazy to idealne miejsce na wypoczynek latem, które równie dobrze sprawdzi się w sezonie zimowym.

Jednak większym zaskoczeniem była popularność Szwecji wśród Polaków, a dokładnie jej stolicy, czyli Sztokholmu. "Rozciągający się na 14 wyspach Sztokholm z łatwością łączy w sobie urok kolorowej starówki z nowoczesnym skandynawskim stylem. Warto pospacerować po brukowanych uliczkach Gamla Stan, odkryć światowej klasy muzea i królewskie zabytki lub zrelaksować się w nadbrzeżnych kawiarniach i na zielonych terenach miasta. Z długimi letnimi dniami i przepięknym archipelagiem w pobliżu Sztokholm jest idealnym miejscem na niezapomniany wypoczynek" – opisuje miasto Ryanair.

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Obecność tego kierunku jest potwierdzeniem danych sprzed rozpoczęcia sezonu wakacyjnego. Wówczas Szwecja znajdowała się na szóstym miejscu z 4-procentowym udziałem w rezerwacjach. Jak widać, upały na południu Europy mogły zachęcić naszych podróżnych do wyboru bardziej umiarkowanego klimatu w Skandynawii, stąd wzrost zainteresowania. Innymi słowy Polacy szukali opcji na coolcation.

Katania namieszała w planach wakacyjnych. Sycylia i tak znalazła się w gronie faworytów

Ryanair wskazał trzy miejsca, które cieszyły się dużym zainteresowaniem podczas wakacji 2026. Zestawienie to uzupełniają Włochy, a dokładniej największe lotnisko na wyspie, czyli Katania. I oczywiście – można tam spędzić czas na zwiedzaniu i plażowaniu, ale przede wszystkim jest to świetny punkt wypadowy np. do Taorminy i do trekkingu na Etnę.

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