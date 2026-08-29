Prawica w pułapce Rosji? Grzegorz Rzeczkowski stawia ostrą diagnozę Fot. naTemat.pl

Czy można deklarować niechęć do Rosji, a jednocześnie wzmacniać jej wpływy? Grzegorz Rzeczkowski przekonuje, że tak. W podcaście "Allegro ma non troppo" Jacka Pałasińskiego opisuje związki polskiej prawicy ze środowiskiem Donalda Trumpa i ostrzega przed uznawaniem Zachodu za większe zagrożenie niż Kreml.

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Jak to możliwe, że w kraju tak nieufnym wobec Rosji znajdują poparcie idee, które mogą wzmacniać jej wpływy? To jedno z najważniejszych pytań rozmowy z autorem "Ameryki Kremla". Grzegorz Rzeczkowski, który nad książką pracował sześć lat, szuka odpowiedzi w historii rosyjskich operacji, tradycji polskiej prawicy narodowej i jej powiązaniach ze środowiskiem Donalda Trumpa.

Nawrocki jako patron nowej prawicy?

Zdaniem dziennikarza prezydent jest nadzieją środowisk narodowych obecnych w PiS, Konfederacji i otoczeniu Mateusza Morawieckiego. Rzeczkowski rozważa możliwość, że działacze ci opuszczą dotychczasowe ugrupowania i stworzą wspólną siłę "pod błogosławieństwem Karola Nawrockiego".

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W jego ocenie przejęcie przez nią władzy mogłoby zakończyć się nie tylko polexitem, lecz także wyjściem z NATO i porozumieniem z putinowską Rosją. – To jest scenariusz mało prawdopodobny, ale możliwy. Jeśli się odwraca od Zachodu, to idzie się w stronę Moskwy – zaznacza Rzeczkowski.

Łącznik między MAGA a polską prawicą

W opisywanej przez Rzeczkowskiego sieci kontaktów ważną rolę odgrywa Marek Chodakiewicz, związany z waszyngtońskim Institute of World Politics. Dziennikarz przedstawia go jako pośrednika między środowiskiem Trumpa a polską prawicą narodową. Wskazuje na kontakty z otoczeniem Morawieckiego i Macierewicza oraz relacje z Nawrockim.

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Przypomina, że obecny prezydent uczestniczył w USA w debatach z udziałem Chodakiewicza, a jako szef Muzeum II Wojny Światowej zapraszał go do rady tej instytucji. Według Rzeczkowskiego stypendia, spotkania i współpraca instytucjonalna pomagały budować więzi między tymi środowiskami.

Łączyć ma je jednak przede wszystkim stosunek do demokracji. – Ale głównym celem jest zniszczenie liberalnej demokracji i Unii Europejskiej, która jest w Europie fundamentem tego porządku demokratycznego – ocenia gość podcastu.

Rzeczkowski nie twierdzi przy tym, że zna wszystkie obecne ustalenia polityczne. Pytany o amerykańskie poparcie dla Morawieckiego, przyznaje, że nie wie, czy Waszyngton stawia na niego, na Jarosława Kaczyńskiego, czy pozostawia sobie obie możliwości.

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Patriotyczne hasła mogą służyć obcym interesom

Historyczna część rozmowy pokazuje mechanizm, który zdaniem autora pozostaje aktualny – organizacja deklarująca walkę z Moskwą może w praktyce działać na jej korzyść. Rzeczkowski przywołuje sowiecką operację "Trust", w której pozorowana opozycja antybolszewicka służyła infiltracji zachodnich służb, zdobywaniu informacji i pieniędzy.

Przygląda się też działalności emigracyjnego Pomostu. Jak relacjonuje, organizacja sprzeciwiała się zniesieniu amerykańskich sankcji wobec PRL, choć zabiegali o to Lech Wałęsa i Jan Paweł II. Według jego interpretacji radykalny postulat osłabiał możliwość stopniowego odciągania Polski od ZSRR i utrwalał jej zależność od Moskwy.

To rozróżnienie jest istotne także dla współczesnej polityki. Deklarowane intencje i rzeczywiste skutki działań mogą się rozmijać. Rzeczkowski zastrzega przy tym, że jego ostrzeżenie nie oznacza uznania wszystkich przedstawicieli narodowej prawicy za agentów Putina.

Kreml nie potrzebuje rosyjskiej Polski

– Część z nas uwierzyła albo jest przekonana, że większym zagrożeniem niż Rosja jest Zachód – mówi dziennikarz, wskazując źródło tego paradoksu.

W jego ocenie strach przed utratą tradycji, zmianami obyczajowymi czy wpływem Niemiec sprawia, że część prawicy uznaje Zachód za groźniejszego przeciwnika. Antyrosyjska retoryka może wtedy współistnieć z poparciem dla działań oddalających Polskę od zachodnich sojuszników.

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Rosja nie musiałaby przy tym zajmować Polski ani odtwarzać PRL. Rzeczkowski mówi o "neofinlandyzacji" – państwie formalnie odrębnym, ale uzależniającym strategiczne decyzje od stanowiska Kremla. W takim scenariuszu hasła obrony suwerenności prowadziłyby do ograniczenia samodzielności Polski.

– Radykalizm i ekstremizm w każdym wydaniu, czy to prawicowym, lewicowym, w każdym jest zagrożeniem fundamentalnym dla naszego niezależnego bytu – podsumowuje gość Pałasińskiego.