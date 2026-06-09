Antoni Macierewicz usłyszał zarzuty. Prokuratura uderza w byłego szefa MON screen: Sejm iTV / sejm.gov.pl

Antoni Macierewicz usłyszał prokuratorskie zarzuty, za które grozi mu nawet rok pozbawienia wolności. Były szef MON i wiceprezes PiS oficjalnie odpowie za znieważenie i pomówienie obecnego kierownictwa SKW. Choć polityk nie przyznaje się do winy i odmawia składania wyjaśnień, śledczy zebrali mocny materiał dowodowy.

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Przypomnijmy: Macierewicz oskarżył kierownictwo SKW o "współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi". Sytuacja miała miejsce w Sejmie, 11 września 2025 roku.

W obliczu publicznych zarzutów SKW złożyło zawiadomienie, którego rezultatem było zebranie materiału dowodowego, w tym zeznań świadków i stenogramu z posiedzenia plenarnego Sejmu. Zgromadzone materiały pozwoliły na postawienie posłowi zarzutów we wtorek, 9 czerwca 2026 roku.

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Zarzuty dla Antoniego Macierewicza

Jak podaje prokurator Mateusz Martyniuk, zgodnie z zarzutami, Antoni Macierewicz miał się dopuścić "znieważenia funkcjonariuszy publicznych" i ponadto "pomówienia tych funkcjonariuszy publicznych".

Obiektem czynów było kierownictwo SKW: gen. bryg. dr Jarosław Stróżyk, płk Krzysztof Dusza i płk Artur Pluto. Według zarzutów, postępowanie Macierewicza mogło poniżyć ich w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania niezbędnego do zajmowania stanowisk. Tym samym mogło być działaniem na ich szkodę, za które poseł może ponieść konsekwencje.

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Za wyżej wymienione czyny (zgodnie z artykułami 226 i 212 Kodeksu karnego) grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Podejrzany poseł nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Antoni Macierewicz odmówił składania wyjaśnień.

Skandaliczne słowa z ust wiceprezesa PiS

– To nie był przypadek, nie było to doraźne działanie, to był początek wojny. Otóż tę wojnę możemy wygrać, ale jeżeli szefostwo Służby Kontrwywiadu Wojskowego nadal będzie się składało z agentów rosyjskich, których pan Donald Tusk mianował w 2011 roku – tak brzmi początek wypowiedzi Antoniego Macierewicza z 11 września 2025 roku.

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Zdania nie dokończył, gdyż jego słowa wywołały poruszenie i oburzenie na sali sejmowej. Po chwili wiceprezes PiS zdecydował się jednak na kontynuowanie swojej wypowiedzi, za którą teraz postawione zostały mu zarzuty.

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– Oni teraz znowu są szefami Służby Kontrwywiadu Wojskowego, czyli formacji, która ma największą wiedzę o armii i wie najwięcej o tym, co armia realizuje. A to są ludzie, którzy współpracowali z rosyjskimi służbami specjalnymi – stwierdził były szef MON.