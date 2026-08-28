Kobieta w kuchni napełniający dzbanek z filtrem
Wkład z dzbanka wymienia się co miesiąc. Nie każdy kosz jest dla niego właściwy. Fot. Taras Grebinets / Shutterstock

Filtr w dzbanku wymienia się mniej więcej raz w miesiącu. Potem zostaje mokry plastikowy wkład, z którym wiele osób nie wie, co zrobić. A wybór kosza ma tu spore znaczenie.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Dzbanki filtrujące i nakładki na kran pozwalają ograniczyć lub zupełnie wyeliminować kupowanie wody w butelkach, które są objęte już przez system kaucyjny. Same jednak też generują odpad i wcale nie oczywisty w segregacji. Przepisy nie wymieniają wkładów z nazwy, a producenci podpowiadają różne rzeczy. Stąd przy śmietniku można mieć zagwozdkę?

Z czego składa się wkład filtrujący do wody?

Zużyty filtr wygląda jak kawałek plastiku, ale w środku kryje kilka różnych materiałów. Dafi na stronie podaje, że wkład filtrujący to węgiel aktywowany i żywica jonowymienna.

  • Węgiel aktywny – pozyskiwany z łupin orzecha kokosowego, działa jak gąbka na chlor i zanieczyszczenia organiczne.
  • Żywica jonowymienna – wychwytuje sole wapnia i magnezu, przez które w czajniku osadza się kamień.
  • Obudowa wkładu – polipropylen, ten sam plastik co np. w kubkach po jogurcie.
  • Włóknina w środku – cienka warstwa z PET, materiału znanego z butelek.
  • Folia z opakowania – również polipropylen, który wyrzucamy do żółtego kosza.

    • To połączenie decyduje o wszystkim. Plastik plus złoże, które przez miesiąc zbierało z wody chlor i metale, przestaje być czystym surowcem.

    Gdzie wyrzucić zużyty filtr do wody i czy przyjmie go PSZOK?

    Najprostsza ścieżka to czarny kosz. "Zużyte filtry można wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane" – czytamy w dziale pomocy Dafi. Brita idzie inną drogą i zbiera wkłady od klientów.

    Kosze z jej logo stoją w kilkudziesięciu sklepach w całym kraju, głównie w Media Markt, Selgros i Leroy Merlin, ale też w Auchan w Gdańsku, Carrefourze we Wrocławiu i w Urzędzie Miasta Karpacz.

    Druga opcja to wysyłka. Brita zapewnia, że za sześć zużytych wkładów MAXTRA+ lub MicroDisc dostaniemy nowy filtr. Zebrane wkłady jadą do zakładu w Taunusstein w Niemczech, gdzie odzyskuje się z nich plastik, węgiel i wymienniki jonowe.

    Trzecia droga to PSZOK, czyli gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów. Przyjmuje rzeczy problemowe, dla których nie ma miejsca w kolorowych pojemnikach: od resztek chemii po stare buty. Zasady ustala jednak gmina, więc przed wyprawą lepiej sprawdzić na jej stronie listę przyjmowanych odpadów.

    Najczęstszy błąd to żółty pojemnik. Rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z maja 2021 roku każe wrzucać tam odpady z tworzyw sztucznych, więc odruch wydaje się słuszny. Zużyty wkład zanieczyszcza jednak w sortowni całą partię plastiku, zamiast ją zasilać. Działa to podobnie jak wtedy, gdy wrzucasz ulotkę do niebieskiego kosza.

    Zobacz także

    Srebrna bateria kuchenna z zamontowanym filtrem do wody na kran
    Filtr na kran to zbawienie. Dzbanek wyrzuciłem, bo już nie chciałem czekać
    Gdzie wyrzucać stare baterie i sprzęt elektryczny? Lista miejsc jest całkiem spora
    Jest za to 5 tys. zł mandatu, a wielu i tak to robi. Tych śmieci nie wyrzucaj byle gdzie
    Zardzewiały Garnek
    Gdzie wyrzucić garnki i porcelanę? Przez prosty nawyk lądują w złym koszu
    Wrzący olej na patelni ze stali nierdzewnej.
    Specjalne karty trafiają do mieszkańców. Zmieniają zasady oddawania jednego odpadu
    Zbliżenie na dłonie myjące naczynie w zlewie
    Co trzeba umyć przed wyrzuceniem do śmieci? Polacy wciąż marnują czas i pieniądze
    Automat kaucyjny ze szklaną butelką
    Nowe opakowanie w systemie kaucyjnym? Resort ucina plotki jednym zdaniem

    Pokrywa dzbanka ze wskaźnikiem LED to elektroodpad

    Ciekawiej robi się wtedy, gdy wyrzucamy nie sam wkład, a cały dzbanek. Modele z elektronicznym wskaźnikiem wymiany filtra mają w pokrywie diodę i baterię, której zwykle nie da się wyjąć i starcza na kilka lat. Sam wskaźnik można dokupić osobno, więc dzbanek zostaje.

    Taki element to zużyty sprzęt elektryczny. "Zabrania się likwidowania urządzenia jako mieszanych odpadów stałych" – ostrzega Dafi w informacji przy wskaźniku LED. Pokrywa powinna trafić do punktu zbiórki elektrośmieci, do PSZOK-u albo do sklepowego pojemnika na zużyty sprzęt.

    Za sam wkład jako takiego mandatu nie ma. Gmina może najwyżej naliczyć podwyższoną opłatę za śmieci. Pokrywa z diodą to już zużyty sprzęt elektryczny, za który ustawa przewiduje grzywnę sięgającą 5 tys. zł.

    Osobna sprawa to filtrami na kran. Niektóre mają elektroniczny wyświetlacz, a ich wkłady to znowu plastik z węglem. Zanim więc wyrzucisz cokolwiek z domowego filtrowania wody, rzuć okiem na opakowanie i stronę producenta. To najszybszy sposób, żeby nie zgadywać przy koszu.