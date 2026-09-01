Deweloperzy powiedzieli, co hamuje budowę nowych mieszkań. Wyszła im biurokracja, a nie ustawy. Fot. Zigmunds Dizgalvis / Shutterstock

Deweloperzy twierdzą, że budowy nowych mieszkań nie blokuje żaden paragraf. Firmy zapytane o to, co zmieniłyby w pierwszej kolejności, wskazują na biurokrację, przewlekłe procedury w urzędach i brak przewidywalności. Czyli na coś, czego nie naprawi nowelizacja czy zmiana jednego przepisu.

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Sondę przeprowadził serwis nieruchomości dompress.pl. Wypowiedziało się w niej jedenaścioro menedżerów ze spółek takich jak Atal, Develia, Robyg czy Ronson Development. To głos jednej strony sporu o mieszkaniówkę. Tej, która buduje i sprzedaje za grube pieniądze. Wchodzimy więc na grząski grunt.

Społecznicy, samorządowcy i sami mieszkańcy przyczyn wysokich cen szukają zwykle zupełnie gdzie indziej: w marżach, które są jedne z najwyższych w Europie, w polityce gruntowej firm czy w skali zakupów pod inwestycje. Argumenty branży warto jednak znać, bo one też wpływają na nowe ustawy i przepisy.

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Przewlekłe procedury administracyjne podbijają koszty

Twarde i bardzo wymowne liczby przyniosła wypowiedź dewelopera z Krakowa. Porównał ścieżkę urzędową dla bloków i dla hal przemysłowych.

"Obecnie procesy pozwoleniowe dla mieszkaniówki, w porównaniu do budownictwa przemysłowego są dłuższe o niemal 165 proc. (566 dni vs 1576 dni). Długotrwałe procedury przekładają się bezpośrednio na wzrost kosztów inwestycji o blisko 16,5 proc." – wylicza Sebastian Matejek, wiceprezes Grupy Matejek.

Dla porównania: cały projekt deweloperski, od zakupu gruntu po przekazanie kluczy, trwa 3-4 lata. Ustawowe terminy na decyzje istnieją, ale bywają martwe. Uproszczenia idą na razie w innym kierunku. Przy drobnych obiektach na działce pozwolenie na budowę nie jest już potrzebne, ale wielorodzinnej mieszkaniówki to nie dotyczy.

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Ustawowe terminy na decyzje i braki kadrowe w urzędach

"Dla inwestorów najważniejsza jest przewidywalność procesu administracyjnego. Jeżeli przepisy przewidują wydanie decyzji w ciągu 60 czy 120 dni, terminy te powinny być rzeczywiście dotrzymywane" – mówi Andrzej Gutowski, dyrektor sprzedaży Ronson Development.

Firmy widzą w tym nie złą wolę urzędników, lecz braki kadrowe. "Największą zmianą, jaką widzielibyśmy jako potrzebną, byłoby zapewnienie urzędom wystarczających zasobów, aby mogły dotrzymywać ustawowych terminów wydawania decyzji" – zaznacza Renata McCabe-Kudła, Country Manager Grupo Lar Polska.

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Niejednolita interpretacja przepisów i wymóg schronów w nowych blokach

Drugi zarzut dotyczy sytuacji, w której ten sam przepis w dwóch miastach bywa czytany inaczej. "Dziś to nie same przepisy są największym wyzwaniem, ale ich niejednolita interpretacja oraz długotrwałe postępowania administracyjne" – ocenia Inga Pilarska, dyrektor ds. planowania strategicznego w Grupie Echo.

Rozwiązaniem mają być wspólne wytyczne, dzięki którym podobne sprawy kończyłyby się tak samo w każdym mieście. Efekt widać w liczbie mieszkań trafiających do sprzedaży.

"To one, a nie ceny gruntów czy koszt materiałów, najbardziej ograniczają dziś tempo uzupełniania oferty" – mówi o procedurach Witold Kikolski, członek zarządu MS Waryński Development, wskazując na spadek liczby nowych mieszkań w drugim kwartale.

Miejsca doraźnego schronienia jako nowy koszt inwestycji

Doszły też nowe wymogi techniczne, w tym miejsca doraźnego schronienia, czyli pomieszczenia, w których mieszkańcy mają się schronić w razie zagrożenia. To nowy obowiązek w blokach, wynikający z nowelizacji ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

"Już na etapie projektowania wymagają zastosowania dodatkowych rozwiązań technicznych, przekładając się na wzrost kosztów realizacji inwestycji" – tłumaczy Tomasz Kaleta, dyrektor zarządzający ds. sprzedaży i marketingu w Develii.

Dochodzi tempo samych zmian prawa. Branża musiała w krótkim czasie przyswoić nowe przepisy budowlane w 2026 roku. "Często zmieniające się ustawodawstwo temu nie sprzyja" – stwierdza Mateusz Bromboszcz, wiceprezes zarządu Atal.

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Sankcje dla urzędów i przekształcanie gruntów usługowych na mieszkaniowe

Propozycje branży na obniżenie cen nowych mieszkań i przyspieszenie budów można podzielić na cztery grupy:

Sankcje dla urzędów – konsekwencje przekroczenia ustawowego terminu na wydanie decyzji Jednolite wytyczne – jedna interpretacja przepisów dla wszystkich urzędów w kraju Cyfryzacja i koordynacja – uzgodnienia prowadzone równolegle, a nie jedno po drugim Zmiana funkcji gruntów – łatwiejsze przekształcanie działek usługowych w mieszkaniowe

Ostatni punkt najmocniej byłby odczuwalny we Wrocławiu. Deweloperzy zapewniają, że stoją tam tysiące hektarów terenów usługowych bez popytu. "Nie potrzebujemy kolejnej rewolucji ustawowej. Potrzebujemy odwagi decyzyjnej samorządów" – mówi Tomasz Stoga, prezes zarządu Profit Development i wiceprezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

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"Dziś czas uzyskania planu miejscowego, warunków zabudowy czy pozwolenia na budowę bywa trudniejszy do oszacowania niż sam koszt realizacji inwestycji" – dodaje Damian Tomasik, prezes zarządu Alter Investment.

Deweloperzy zapewniają, że nie potrzeba rewolucji. "Nie chodzi o obniżanie standardów technicznych, środowiskowych czy jakościowych, lecz o wprowadzenie jasnych terminów, lepszej koordynacji instytucji oraz większej przewidywalności prawa" – podkreśla Mariusz Gajżewski z BPI Real Estate Poland.