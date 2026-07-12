Nie żyje były piłkarz klubu Legia Warszawa Fot. pl.wikipedia.org / Roger Gorączniak

W wieku zaledwie 43 lat zginął tragicznie w wypadku samochodowym portugalski piłkarz, który był dobrze znany polskim kibicom piłki nożnej. W latach 2010-2011 grał on bowiem w Legii Warszawa, zdobywając w jej barwach dwukrotnie Puchar Polski.

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Smutne wieści napłynęły z Portugalii do polskich fanów piłki nożnej. W sobotę 11 lipca w wyniku wypadku samochodowego zginął Emanuel Jesus Bonfim Evaristo, znany kibicom także jako "Manu". Miał zaledwie 43 lata. Był związany z polskim klubem Legia Warszawa.

Sukcesy w barwach warszawskiej drużyny

Informację o tragicznej śmierci sportowca jako pierwsze przekazały portugalskie media, a niedługo później oficjalny komunikat pożegnalny zamieściła również Legia Warszawa. To właśnie z występów w stołecznej drużynie zawodnik był w naszym kraju kojarzony najbardziej. Manu reprezentował barwy warszawskiego klubu przez dwa sezony, między 2010 a 2011 rokiem.

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W tym czasie Portugalczyk wybiegł na murawę w koszulce z "eLką" na piersi łącznie 46 razy, zapisując na swoim koncie pięć trafień. Polscy kibice zapamiętali go przede wszystkim z decydującego starcia o Puchar Polski w 2011 roku, które odbyło się w Bydgoszczy. To właśnie jego ważny gol doprowadził do remisu w wymagającym meczu przeciwko Lechowi Poznań. Zmiana wyniku otworzyła legionistom drogę do ostatecznego zwycięstwa i wywalczenia cennego trofeum. Łącznie podczas swojego pobytu w Polsce pomocnik mógł cieszyć się ze zdobycia krajowego pucharu aż dwa razy – triumfował z warszawskim zespołem w rozgrywkach 2010/11 oraz 2011/12.

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Bogata kariera na europejskich boiskach

Zanim jednak Manu zawitał do Polski latem 2010 roku, zdążył zbudować solidne piłkarskie CV na boiskach w swojej ojczyźnie oraz w Grecji. W ekstraklasie w Portugalii zawodnik zaliczył aż 130 oficjalnych spotkań. Przełożyło się to na zdobycie 13 goli i zanotowanie 31 asyst. Podczas gry na Półwyspie Iberyjskim bronił barw takich znanych drużyn jak Benfica SL, Estrela Amadora czy Marítimo. Jego kariera obejmowała również epizod w greckim AEK Ateny, po którym na krótko wrócił do Marítimo. To właśnie z tego ostatniego klubu przeniósł się prosto do polskiej Legii Warszawy.

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