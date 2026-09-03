Ceny wizy do Egiptu w górę. Zmiany w szczycie sezonu zimowego Fot. ANATOLY Foto/Shutterstock

Egipt cieszy się stale rosnącym zainteresowaniem ze strony polskich turystów. Latem był to jeden z najchętniej wybieranych kierunków w naszych biurach podróży, a niebawem będziemy mogli tam latać na większą skalę także na własną rękę. Jednak niezależnie od tego, jak planujecie tam urlop, za wizę za moment zapłacicie więcej.

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Cena wizy do Egiptu to bez wątpienia jeden z najbardziej zawiłych tematów podróżniczych w 2026 roku. Wystarczy przypomnieć sobie grudzień, kiedy to wiele redakcji wskazywało na ogromny wzrost, a ostatecznie zmiany weszły w życie dopiero wiosną, kiedy opłata wyniosła 30, a nie dotychczasowe 25 dolarów. Od stycznia 2027 roku ponownie będziemy płacić więcej.

Cena wizy do Egiptu w górę. Zmiany od 1 stycznia 2027 roku

Mamy wrzesień, a światowe media znów rozpisują się o podwyżce cen wizy do Egiptu i znów mamy zamieszanie. Jedni informują, że ceny spadną do 15 dolarów, a inni wskazują, że trzeba będzie za nie zapłacić nawet 51 dolarów. Nikt jednak nie ma racji.

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Całe zamieszanie rozpoczęło się w niedzielę, kiedy to premier Egiptu Mustafa Madbuli podpisał dokument, na mocy którego: "Opłata nałożona na każdą wizę wjazdową lub tranzytową wydaną przez władze egipskie w punktach wjazdu oraz na każdą wizę lub czynność konsularną wykonywaną przez ambasady i konsulaty Arabskiej Republiki Egiptu za granicą wynosi piętnaście dolarów amerykańskich lub równowartość tej kwoty w walutach obcych za granicą". I zaczęły się różne interpretacje.

Prawda jest jednak taka, że wspomnianą "opłatę administracyjną" ponosimy od dawna i jest ona wliczona w obecne 30 dolarów. Problem polegał na tym, że w różnych miejscach i sytuacjach miała ona różną wysokość. W przypadku wiz turystycznych, które kupujemy na lotniskach, wynosiła 12 dolarów. Od 1 stycznia 2027 roku wzrośnie ona do wspomnianych w dokumencie 15 dolarów. Dlatego i my za wizę zapłacimy 33, a nie 30 dolarów. Ale to nie koniec zamieszania.

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Egipt wprowadza wizy online. I tu jest jedna wielka niewiadoma

W sierpniu 2026 roku na lotnisku w Kairze zaczął testowo działać system wiz elektronicznych. Podróżni nie mogą tam już podejść do okienka i kupić tradycyjnej wizy, która następnie jest wklejana do paszportu. Zamiast tego, nie później niż na 48 godzin przed wylotem, muszą wypełnić specjalny formularz online, żeby uzyskać kod QR. Inna opcja to skorzystanie ze specjalnych kiosków wizowych już na lotnisku po przylocie.

Nowa usługa oznacza jednak wyższe opłaty. Aktualnie podróżni lądujący w Kairze za wizę płacą w sumie 36 dolarów. Oprócz standardowych 30 dolarów doliczana jest im opłata za obsługę internetową w wysokości 6 dolarów. Taki system docelowo ma zostać wprowadzony na wszystkich lotniskach w Egipcie. Na ten moment nie wiadomo jednak, jak nowa stawka wpłynie na cyfrowe zezwolenia na wjazd, a także kiedy na stałe pożegnamy egipskie naklejki i będziemy przekraczać granicę wyłącznie z wizami cyfrowymi.