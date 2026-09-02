Wielka Promocja LOT-u
PLL LOT Fot. MS_Digital/Shutterstock

Polskie Linie Lotnicze LOT ogłosiły start kolejnej edycji wyprzedaży biletów. Jesienna akcja promocyjna obejmuje niemal całą siatkę połączeń polskiego przewoźnika i daje możliwość tańszych rezerwacji zarówno na trasach europejskich, jak i na rejsach dalekodystansowych. Z kupnem biletu trzeba się pospieszyć.

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Wielka Promocja LOT to cyklicza, największa akcja rabatowa narodowego przewoźnika, organizowana regularnie dwa razy w roku – we wrześniu oraz w styczniu. Poprzednia edycja odbyła się w styczniu 2026 roku. Teraz polski przewoźnik powraca i oferuje atrakcyjne promocje. Jednak przed zarezerwowaniem biletów warto pamiętać o kilku rzeczach.

Wielka Promocja LOT. Gdzie polecisz w atrakcyjnej cenie?

Promocja ruszyła 2 września 2026 roku i potrwa tydzień, bo do 9 września. W ramach udostępnionej puli przeceniono bilety na wielu różnych trasach. Osoby planujące krótsze wyjazdy po Europie mogą zarezerwować loty m.in. do Paryża, Bolonii, Kopenhagi czy na Maltę. Z kolei dla pasażerów zainteresowanych kierunkami zimowymi przygotowano połączenia do arktycznego Tromsø i fińskiego Rovaniemi. Wyprzedaż objęła również rejsy międzykontynentalne obsługiwane samolotami Boeing 787 Dreamliner, w tym loty do Nowego Jorku, Los Angeles, Tokio i Wietnamu.

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Wielka Promocja LOT. Na co trzeba uważać?

Chociaż narodowy przewoźnik deklaruje, że obniżki dotyczą niemal całego rozkładu lotów, oferta wiąże się z ograniczeniami, o których pasażerowie powinni pamiętać.

Po pierwsze, LOT w swojej Wielkiej Promocji wyłącza trasy objęte zawieszeniami, dlatego polski przewoźnik nie zabierze nas do Izraela (Tel Awiw) i Arabii Saudyjskiej (Rijad). LOT nie poleci również do Dubaju i Bejrutu. Ma to związek z ograniczeniem siatki lotów ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie.

Ponadto promocyjne stawki nie obowiązują w dowolnie wybranych terminach. Okresy podróży są sprecyzowane dla każdego kierunku indywidualnie, co oznacza, że najniższe ceny na trasach azjatyckich czy amerykańskich dotyczą konkretnych miesięcy (poza szczytem sezonu). Jak wynika z regulaminu, promocja obowiązuje na loty w terminach:

  • 01.10.2026 - 20.03.2027: loty krajowe, loty po Europie, do Afryki, na Bliski Wschód oraz do Ameryki Północnej.
  • 01.10.2026 - 31.03.2027: loty do Kazachstanu;
  • 01.11.2026 - 31.03.2027: loty do UzbekistanuKorei PołudniowejJaponii oraz Indii;
  • 01.03.2027 - 30.06.2027: loty do Tajlandii;
  • 31.03.2027 - 31.05.2027: loty do Wietnamu.

    • LOT przygotował również długą listę dat wykluczonych z promocji. W wybranych terminach promocja nie obejmuje:

  • lotów do Tromsø (01.12.2026 - 13.02.2027);
  • lotów do Rovaniemi (19.11.2026 - 11.02.2027);
  • lotów na Teneryfę (20.12.2026 - 20.03.2027);
  • lotów do Dubaju (03.12.2026 - 20.03.2027);
  • lotów do Heraklionu (01.10.2026 - 02.11.2026);
  • lotów na Majorkę (01.10.2026 - 28.11.2026);
  • lotów do Marrakeszu (28.10.2026 - 20.03.2027);
  • lotów do Splitu (01.10.2026 - 21.10.2026);
  • lotów do Ostrawy (01.10.2026 - 23.10.2026);
  • lotów do Dubrownika, Salonik, Podgoricy i Sarajewa (01.10.2026 - 24.10.2026)
  • lotów do San Francisco (01.10.2026 - 22.10.2026).

    • Dodatkowym czynnikiem jest dostępność miejsc. Pula biletów na najbardziej oblegane rejsy, takie jak Tokio czy Los Angeles, jest limitowana i z reguły wyczerpuje się w pierwszych dniach akcji. Należy również pamiętać o samych taryfach. Prezentowane w promocji najniższe ceny dotyczą taryfy podstawowej, która obejmuje przewóz bagażu do 8 kg i małego przedmiotu osobistego. Pasażerowie planujący podróż z bagażem rejestrowanym muszą dopłacać.

    Dodatkowo oferta jest limitowana na każdym rejsie i skierowana tylko do klientów indywidualnych (maksymalnie 9 osób na jednej rezerwacji).