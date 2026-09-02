Gdzie na city break we wrześniu? Fot. MatKotowicz/Shutterstock

Koniec sierpnia nie musi oznaczać końca podróżowania. Właśnie teraz zaczyna się najlepsza pora na urlop. We wrześniu i październiku złapiemy jeszcze ostatnie promienie słońca, jednocześnie nie nadwyrężając domowego budżetu. Travelist zebrało listę kierunków najatrakcyjniejszych na jesienny city break.

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Koniec wakacyjnego sezonu wcale nie oznacza konieczności schowania walizek do szafy. Jesienne miesiące coraz częściej wygrywają ze środkiem lata, i to nie tylko stabilniejszą pogodą bez upałów czy brakiem tłumów w popularnych kurortach. Największym argumentem pozostają finanse. Z analizy serwisu Travelist wynika, że powakacyjny wyjazd może mocno odciążyć domowy budżet.

Gdzie po tanie słońce? Przegląd cen i kierunków

Przedstawione wyliczenia dotyczą 5-dniowych pobytów dla 2 osób we wrześniu i październiku. Zestawienie najatrakcyjniejszych cenowo kierunków otwiera Chorwacja, która okazuje się liderem pod względem budżetowym. Najniższe stawki można znaleźć w Supetarze na wyspie Brač, gdzie doba dla dwóch osób kosztuje już od 270 złotych. Osoby nastawione na aktywne spędzanie czasu mogą wybrać Omiš z cenami od 320 złotych, z kolei Medulin oraz Szybenik, stanowiący świetną bazę wypadową do Parku Narodowego Krka, oferują noclegi od 360 złotych.

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Kolejną niezwykle opłacalną i wciąż niedocenianą alternatywą na Bałkanach jest Czarnogóra. W miejscowości Kaluđerac ceny zaczynają się od 272 złotych za dobę. Nieco dalej, w Przno, leżącym rzut beretem od wyspy Sveti Stefan (która w tym roku otworzyła się na turystów) przenocujemy od 336 złotych, a w miejscowości Dobra Voda w pobliżu Baru i Jeziora Szkoderskiego – od 342 złotych.

W zestawieniu nie mogło zabraknąć Albanii, czyli jednego z największych hitów turystycznych ostatnich lat. Wlora, położona na styku dwóch mórz, oferuje zakwaterowanie już od 298 złotych. Szerokie, piaszczyste plaże w Golem to koszt od 320 złotych za dobę, natomiast Valias, stanowiące dobrą bazę do zwiedzania Tirany i Durrës, wyceniane jest od 421 złotych.

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Równie kusząco prezentuje się Sycylia, która po sezonie mocno tanieje. Warto zejść z utartych szlaków i podczas podróży wybrać miejsca inne niż Palermo czy Katania. W okolicach Alcamo doba dla dwóch osób to wydatek rzędu 290 złotych. Z kolei typowo nadmorska Marina di Ragusa, będąca idealnym punktem startowym do odkrywania barokowych miasteczek wyspy, wymaga budżetu od 480 złotych za dobę.