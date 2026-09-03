Morskie Oko Fot. Sheviakova Kateryna/Shutterstock

Od 1 września na popularnym szlaku do Morskiego Oka obowiązują nowe, pilotażowe zasady ruchu. Tatrzański Park Narodowy skrócił trasę tradycyjnych wozów konnych z dotychczasowych 6,9 km do zaledwie 2,9 km. Zaprzęgi dowożą obecnie turystów jedynie z Palenicy Białczańskiej do Wodogrzmotów Mickiewicza.

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System ma na celu odciążenie zwierząt na najtrudniejszym fragmencie szlaku. Nowe rozwiązanie pozwala zachować charakter regionu, jednocześnie wprowadzając bezpieczne standardy przewozu turystów. Niestety nie wszystko idzie według planu. 1 września podjazdy bryczką zostały oficjalnie skrócone, a na trasę nie wyjechały jeszcze busy. Turyści, którzy w ostatnim czasie liczyli na szybki wjazd na Morskie Oko, wyrażają duże niezadowolenie. Czy słusznie?

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Zmiany na trasie do Morskiego Oka

Według pierwotnych zapowiedzi na dalszym odcinku trasy – od Wodogrzmotów aż do Włosienicy – podróżni mieli przesiadać się z bryczek konnych do busów elektrycznych. Pojazdy nie zostały jednak na czas dopuszczone do użytku, w efekcie czego pozostałą część drogi trzeba obecnie pokonywać pieszo.

Nie spotkało się to z zadowoleniem turystów. – Przylecieliśmy z Anglii ze starszymi rodzicami, którzy zrezygnowali z wyprawy, uznając, że nie dadzą rady przejść 6 km. Zostali na dole, a my próbujemy. Chcieliśmy skorzystać z wozu, bo to dla nas i dla naszej córki wielka atrakcja. Na co dzień nie mamy takich możliwości – relacjonowała turystka w rozmowie z "Gazetą Krakowską".

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TPN jest w trakcie zamawiania 20 nowych elektryków, ale trafią one na szlak dopiero w ciągu najbliższych 10 miesięcy. Władze parku wykorzystują ten czas na testy, sprawdzając, czy plac przy Wodogrzmotach Mickiewicza podoła obsłudze bryczek i busów jednocześnie.

Konie w końcu mogą odsapnąć

Skrócenie trasy wozów konnych na szlaku do Morskiego Oka jest efektem kompromisu między TPN, fiakrami a organizacjami chroniącymi prawa zwierząt. Głównym celem było odciążenie koni na najbardziej wymagającym odcinku trasy – o męczarniach, przez które przechodzą, pisaliśmy już na łamach naTemat. Dzięki temu tradycja góralskiego przewozu została zachowana, ale zniwelowano ryzyko nadmiernego wysiłku zwierząt.

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