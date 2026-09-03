Warszawa ma dwa duże lotniska. Tym największym jest oczywiście Lotnisko Chopina, ale i port w Modlinie regularnie zyskuje na popularności. Jeszcze większym zainteresowaniem będzie mógł się cieszyć po tym, jak zostaną uruchomione tam bezpośrednie pociągi. A ten scenariusz jest coraz bliżej.
Aktualnie dojazd na lotnisko w Modlinie to czasem niezła przeprawa. Można tam oczywiście pojechać własnym autem, ale większość podróżnych wybiera jednak komunikację publiczną. Tu dostępny jest autobus lub pociąg z przesiadką do zatłoczonego autobusu odjeżdżającego dwa razy na godzinę. To jednak ma się zmienić na lepsze w ciągu 3 lat.
Pociąg na lotnisko w Modlinie. Jest wstępna data i rozkład jazdy
O tym, że po kilkunastu latach oczekiwania doczekamy się bezpośrednich pociągów pod terminal lotniska w Modlinie, wiemy już od wielu miesięcy. Budowa 5,5 km trasy została już zatwierdzona i ma niezbędne zgody. Mało tego, wiadomo już nawet, że pierwszy pociąg może tam pojechać w 2029 roku (wcześniej zakładano, że będzie to możliwe w 2027 roku). O ile nie dojdzie do żadnych opóźnień na budowie, a te, jak wiadomo, w Polsce nie są niczym nowym. Zwłaszcza na kolei.
To jednak nie koniec dobrych informacji dotyczących tego połączenia. Jak podaje "Rynek Lotniczy", pociągi między Lotniskiem Chopina a portem w Modlinie mają kursować aż dwa razy na godzinę, czyli dwa razy częściej niż obecnie.
– Planujemy zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów lotniskowych. Zakłada się, że pociągi w relacji Port Lotniczy Warszawa-Modlin – Warszawa Lotnisko Chopina – Port Lotniczy Warszawa-Modlin będą kursowały średnio co 30 min – przekazało Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego branżowemu serwisowi.
W ramach budowy ma powstać dwutorowa trasa. Trwają także rozmowy nad ewentualnym jej przedłużeniem w kierunku magistrali CMK Północ. Dzięki temu osoby z północy woj. mazowieckiego miałyby o wiele łatwiejszy dojazd do portu w Modlinie. To przedłużenie mogłoby powstać w ramach projektu związanego z CPK (aktualnie Port Polska), ale na razie nie zapadły w tej kwestii żadne wiążące decyzje.
Zobacz także
Lotnisko w Modlinie z nowymi przewoźnikami, trasami i remontami
Lotnisko w Modlinie od kilku miesięcy na nowo tętni życiem. Wejście tam Wizz Aira i podpisanie nowej umowy z Ryanairem sprawiły, że port notuje rekordowe wyniki. Nowy rekord ustalono tam w lipcu 2026 roku, kiedy to obsłużono ponad 431 tys. podróżnych. To najlepszy miesiąc w 14-letniej historii tego portu. W sierpniu podróżnych było nieznacznie mniej, bo 423 tys. Dodatkową zaletą jest to, że nowe trasy pojawiają się tam bardzo regularnie.
Modlin ma jednak apetyt na znacznie więcej. Od czerwca działa tam "strefa B", czyli tymczasowy terminal zawierający 4 nowe bramki i 220 miejsc siedzących. Jest to rozwiązanie przejściowe na czas budowy nowego terminala pasażerskiego. Port chce również zamontować nowe skanery C3, które pozwolą na zniesienie limitu płynów w bagażu podręcznym (tak jak aktualnie robi to np. Lotnisko Chopina), oraz przebudować płytę postojową. Jeżeli to się uda, przepustowość znacząco wzrośnie.