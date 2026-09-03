Lotnisko w Modlinie łatwiej dostępne od 2029 roku. Plan na zmianę coraz dokładniejszy Fot. Martyn Jandula/Shutterstock

Warszawa ma dwa duże lotniska. Tym największym jest oczywiście Lotnisko Chopina, ale i port w Modlinie regularnie zyskuje na popularności. Jeszcze większym zainteresowaniem będzie mógł się cieszyć po tym, jak zostaną uruchomione tam bezpośrednie pociągi. A ten scenariusz jest coraz bliżej.

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Aktualnie dojazd na lotnisko w Modlinie to czasem niezła przeprawa. Można tam oczywiście pojechać własnym autem, ale większość podróżnych wybiera jednak komunikację publiczną. Tu dostępny jest autobus lub pociąg z przesiadką do zatłoczonego autobusu odjeżdżającego dwa razy na godzinę. To jednak ma się zmienić na lepsze w ciągu 3 lat.

Pociąg na lotnisko w Modlinie. Jest wstępna data i rozkład jazdy

O tym, że po kilkunastu latach oczekiwania doczekamy się bezpośrednich pociągów pod terminal lotniska w Modlinie, wiemy już od wielu miesięcy. Budowa 5,5 km trasy została już zatwierdzona i ma niezbędne zgody. Mało tego, wiadomo już nawet, że pierwszy pociąg może tam pojechać w 2029 roku (wcześniej zakładano, że będzie to możliwe w 2027 roku). O ile nie dojdzie do żadnych opóźnień na budowie, a te, jak wiadomo, w Polsce nie są niczym nowym. Zwłaszcza na kolei.

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To jednak nie koniec dobrych informacji dotyczących tego połączenia. Jak podaje "Rynek Lotniczy", pociągi między Lotniskiem Chopina a portem w Modlinie mają kursować aż dwa razy na godzinę, czyli dwa razy częściej niż obecnie.

– Planujemy zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów lotniskowych. Zakłada się, że pociągi w relacji Port Lotniczy Warszawa-Modlin – Warszawa Lotnisko Chopina – Port Lotniczy Warszawa-Modlin będą kursowały średnio co 30 min – przekazało Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego branżowemu serwisowi.

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W ramach budowy ma powstać dwutorowa trasa. Trwają także rozmowy nad ewentualnym jej przedłużeniem w kierunku magistrali CMK Północ. Dzięki temu osoby z północy woj. mazowieckiego miałyby o wiele łatwiejszy dojazd do portu w Modlinie. To przedłużenie mogłoby powstać w ramach projektu związanego z CPK (aktualnie Port Polska), ale na razie nie zapadły w tej kwestii żadne wiążące decyzje.

Lotnisko w Modlinie z nowymi przewoźnikami, trasami i remontami

Lotnisko w Modlinie od kilku miesięcy na nowo tętni życiem. Wejście tam Wizz Aira i podpisanie nowej umowy z Ryanairem sprawiły, że port notuje rekordowe wyniki. Nowy rekord ustalono tam w lipcu 2026 roku, kiedy to obsłużono ponad 431 tys. podróżnych. To najlepszy miesiąc w 14-letniej historii tego portu. W sierpniu podróżnych było nieznacznie mniej, bo 423 tys. Dodatkową zaletą jest to, że nowe trasy pojawiają się tam bardzo regularnie.

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