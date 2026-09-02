Wypadek autobusu w Egipcie. 16 osób zginęło na miejscu, jest wielu rannych Fot. Tamer A Soliman/Shutterstock

Egipt pozostaje jednym z najbardziej pożądanych kierunków turystycznych. Jednak po kolejnym wypadku autobusu w tym kraju może pojawić się wiele pytań o bezpieczeństwo na tamtejszych drogach. Tym razem bilans ofiar śmiertelnych jest bardzo duży.

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Wakacje w Egipcie mają wszystko, czego potrzebują do odpoczynku turyści: świetne hotele w przystępnych cenach, gwarancję pogody i długą listę atrakcji wartych odwiedzenia. Niestety na tamtejszych drogach dość często dochodzi do poważnych wypadków. Najnowszy miał miejsce w środę 2 września na Półwyspie Synaj. Autobus jechał na trasie między popularnymi kurortami turystycznymi Dahab i Nuweiba.

Wypadek autokaru w Egipcie. 16 osób zginęło, wielu rannych

Informację o wypadku przekazał Minister Zdrowia Egiptu. Z najnowszych doniesień wynika, że w zdarzeniu na Półwyspie Synaj zginęło 16 osób, a 28 zostało rannych. Na miejsce dotarło aż 20 karetek pogotowia, a ostateczny bilans ofiar może być znacznie wyższy. Dotychczas nie podano informacji, czy autobusem podróżowali mieszkańcy, czy turyści.

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"Ministerstwo podkreśla, że wszystkie zespoły medyczne pracują na pełnych obrotach, aby z najwyższą efektywnością i szybkością poradzić sobie z wypadkiem, a sytuacja jest monitorowana na bieżąco. Ministerstwo Zdrowia i Populacji składa najszczersze kondolencje rodzinom ofiar i życzy szybkiego powrotu do zdrowia wszystkim poszkodowanym" – czytamy w oficjalnym oświadczeniu egipskiego ministerstwa. Na razie nie podano narodowości ofiar wypadku.

Dahab na Półwyspie Synaj do popularny kierunek turystyczny

Dahab na Półwyspie Synaj to popularny kierunek turystyczny. Warto podkreślić, że Południowy Synaj pozostaje jednym z ciekawszych i popularniejszych turystycznie regionów Egiptu. Podróżni wypoczywają przede wszystkim w mieście Szarm el-Szejk, oddalonym o ok. 80 kilometrów od Dahab.

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Oba te kurorty, zaliczane do najlepszych kurortów Egiptu, przyciągają głównie miłośników nurkowania i snorkelingu w Morzu Czerwonym. Tamtejsze rafy koralowe zachwycają bogactwem kolorów i różnorodnością gatunków. Dodatkowo znajdują się bardzo blisko hoteli. Wiele obiektów posiada specjalne pomosty, z których można schodzić bezpośrednio do wody, aby podziwiać podwodne życie.

Równocześnie warto przypomnieć, że to już kolejny poważny wypadek na Półwyspie Synaj w ostatnich tygodniach. Jak przypomina "Sky News", w lipcu w wypadku pickupa przewożącego pracowników zginęło 15 osób, a 32 zostały ranne. Wcześniej głośno było też o innym zdarzeniu, jakim był tragiczny wypadek autokaru w Egipcie.

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