Grzegorz Braun i jego rodzina poszli na koncert sanah. Fot. X / Grzegorz Braun

Grzegorz Braun wybrał się na koncert sanah i najwyraźniej bawił się znakomicie. Europoseł zachwycał się artystką, jej interpretacjami polskiej poezji i przekonywał, że "Jeszcze Polska nie zginęła, póki sanah śpiewa".

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"Jeszcze Polska nie zginęła, póki Sanah śpiewa" – czytamy we wpisie Grzegorza Brauna, lidera Konfederacji Korony Polskiej na X. Polityk udał się na koncert artystki i podzielił się krótką relacją: "Dziś wieczór na Narodowym rodzina Braunów niemal w komplecie, wśród ponad 60 tys. rodaków, na koncercie pani Zuzanny (Zuzanny Grabowskiej – red.]".

Pani Zuzanny, której, według Grzegorza Brauna: "za samą tylko reinterpretację klasyki polskiej poezji należy się co najmniej Polonia Restituta".

Warto zaznaczyć, że Polonia Restituta, czyli Order Odrodzenia Polski, to odznaczenie nadawane za wybitne osiągnięcia związane m.in. z kulturą, sztuką, gospodarką, obronnością, nauką i działalnością społeczną. Po Orderze Orła Białego jest to najwyższe odznaczenie państwowe.

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"sanah śpiewa poezyje"

Być może zachwyt europosła wzbudziły adaptacje znanych dzieł zawarte na płycie "sanah śpiewa poezyje". W 2022 roku artystka wydała album, na którym znalazły się utwory:

"Rozwijając Rilkego" – Jacka Cygana (wiersz na podstawie twórczości Rainera Rilkego), "Hymn" – Juliusza Słowackiego, "Do * w sztambuch" – Adama Mickiewicza, "Nic dwa razy" – Wisławy Szymborskiej, "(I) Da Bóg kiedyś zasiąść w Polsce wolnej" – Jana Lechonia, "Warszawa" – Juliana Tuwima, "Bajka" – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, "Eldorado" – Edgara Allana Poego, "Kamień" – Adama Asnyka, "(II) Da Bóg kiedyś zasiąść w Polsce wolnej" – Jana Lechonia.

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Artystka sięgała również po inne klasyczne utwory – w tym wiersze Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w piosence "Pocałunki". Grzegorz Braun już wcześniej określał sanah mianem "narodowej artystki", która w ostatniej dekadzie zrobiła dla polskiej poezji więcej niż ktokolwiek inny.

Dalsza część artykułu poniżej.

Prawicowe "sanaszki" – nie tylko Braun rozpływa się nad artystką

Nie tylko sentyment do poezji może wpływać na to, że sanah jest popularna w prawicowych środowiskach. Choć warto zaznaczyć, że ona sama konsekwentnie zachowuje apolityczność i w przeciwieństwie do wielu artystów nie wypowiada się na tematy ideologiczne, światopoglądowe ani tym bardziej partyjne.

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Jej wizerunek "dziewczyny z sąsiedztwa, która łączy pokolenia" wyróżnia się na tle kultury nadmiaru czy (wszechobecnej w oczach konserwatywnych środowisk) pauperyzacji sztuki. Być może mamy tu więc do czynienia z pewną medialną projekcją.