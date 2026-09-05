Weekend zapowiada się w Polsce pod znakiem deszczu, zachmurzeń, burz i silnego wiatru Fot. Unsplash.com / amirhb585 / x.com / IMGWmeteo; montaż: naTemat

Pogoda na pierwszy weekend września zapowiada się iście jesiennie. Będzie więc i deszczowo, i pochmurnie. Dla połowy Polski wydano również alerty przed burzami, a miejscami także przed silnym wiatrem.

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Po tegorocznych wakacjach, podczas których w trakcie fali upałów odnotowany został nowy rekord najwyższej temperatury w Polsce, przydałoby się trochę odpoczynku od gorąca i ekstremalnych zjawisk pogodowych. Na pierwszy weekend września prognozy pogody wskazują deszcz oraz zachmurzenie, jednak nie obyło się też bez żółtych alertów.

Żółte ostrzeżenia IMGW dla dziewięciu województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę 5 września ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed burzami dla dziewięciu województw. Zjawiska te dotyczą: zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego oraz łódzkiego. Pół Polski zaświeciło się więc na mapach na żółto.

Jak zaznaczają synoptycy, zapowiadane burze mogą przynieść ze sobą opady deszczu na poziomie od 15 do 20 mm, a lokalnie z nieba spadnie nawet 30-40 mm wody. Należy również spodziewać się dość gwałtownych podmuchów wiatru, które w porywach mogą sięgać od 80 do 85 km/h. Dla centralnej części Polski wydane ostrzeżenia obowiązują od godziny 14:00 do 20:00 w sobotę, 5 września. Z kolei w północnej części kraju alerty są ważne od godziny 11:00 w sobotę aż do godziny 7:00 w niedzielę, 6 września.

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Dodatkowo IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, które obejmują część województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Prognozowany jest wiatr o średniej prędkości do 40 km/h, który w porywach będzie osiągał nawet 85 km/h. Żywioł w tych miejscach powinien jednak powoli ustawać już w sobotnich godzinach porannych.

IMGW zaznacza, że prawdopodobieństwo wystąpienia zarówno burz, jak i silnego wiatru na wskazanych obszarach wynosi 80 procent. Przypomnijmy, że pierwszy stopień ostrzeżenia (kolor żółty) oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Na tym etapie zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz regularne śledzenie komunikatów pogodowych. W naTemat opisywaliśmy też już szerzej, jaka jest prawda o kolorach na mapach pogody.

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Prognoza pogody na weekend. Poczujemy zmianę temperatur

Prognoza pogody IMGW na weekend zapowiada, że w całej Polsce pożegnamy wysokie temperatury. W sobotę 5 września w ciągu dnia czeka nas umiarkowane, a okresami duże zachmurzenie. Wszędzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a w północnej połowie kraju dodatkowo wystąpią lokalne burze. Termometry pokażą od 16-17 st. C. na północy, około 20 st. C. w centrum, do maksymalnie 23 st. C. na południu kraju. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Najmocniej powieje na wybrzeżu – tam podmuchy osiągną do 85 km/h, w centrum do 75 km/h, a na południu do 65 km/h.

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W nocy z soboty na niedzielę na niebie nadal utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie. Miejscami znów przelotnie popada, a na północy utrzymają się burze. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 10 do 14 st. C. Wiatr zachowa siłę z dnia, na wybrzeżu wciąż osiągając w porywach do 85 km/h.