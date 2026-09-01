mapa z wxcharts, anomalia temperatury na wysokości 2m
Upały nie odpuszczają. Przed nami bardzo ciepły wrzesień. Fot. WXcharts.com

Wrzesień wcale nie zamierza od razu przypominać jesieni. Po spokojnym początku miesiąca czeka nas powrót wysokich temperatur. Są jednak i dobre wieści.

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Lato już teraz jest znacznie dłuższe niż za czasów naszych dziadków, a wygląda na to, że upalna aura może nie odpuszczać jeszcze przez jakiś czas. Prognoza pogody na początek września przewiduje upały przekraczające 30°C. Na szczęście powrót upałów dotyczyć będzie głównie południa Polski i nie będzie zbyt długi. Termin wzrostu temperatur jest jednak dość nietypowy, bo gorąc pojawi się dopiero w drugim tygodniu września.

Pogoda długoterminowa na pierwsze 10 dni września

Jak wynika z prognozy opublikowanej przez IMGW na bazie modelu ECMWF HRES 0.1° we wtorek 1 września na północy termometry pokazują od 19°C do 20°C, natomiast w centralnej, zachodniej i wschodniej części kraju jest przeważnie od 21°C do 23°C. Najcieplej zrobiło się na południu – tam temperatura może sięgnąć 24°C.

Prognoza pogody na wrzesień 2026
Prognoza pogody od 1 do 10 września 2026 Źródło: IMGW

Podobnych temperatur możemy spodziewać się w środę 2 września. Na północy będzie chłodniej – od 19°C do 20°C. W pozostałej części kraju termometry pokażą przeważnie 21-23°C, a lokalnie na południu nawet do 24°C. Czwartek 3 września przyniesie bardzo podobną aurę – w większości regionów temperatura utrzyma się w przedziale 21-23°C.

W piątek 4 września najcieplej zrobi się na zachodzie i południowym zachodzie kraju, gdzie temperatury sięgną od 24°C do 26°C. W centrum i na wschodzie termometry wskażą przeważnie 20-22°C, natomiast na północy do 19-20°C.

Weekend przyniesie lekkie ochłodzenie. W sobotę 5 września w większości kraju termometry pokażą od 19°C do 23°C, a na północy miejscami zaledwie 17-18°C. W niedzielę 6 września sytuacja będzie podobna – maksymalna temperatura wyniesie przeważnie od 19°C do 24°C, choć lokalnie na północy może spaść do 17-18°C.

Dalsza część artykułu poniżej.

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Pogoda długoterminowa. We wrześniu temperatura wystrzeli do 32°C

Wyraźne ocieplenie prognozowane jest dopiero na poniedziałek 7 września. Na południu kraju słupki termometrów gwałtownie wzrosną, osiągając miejscami od 28°C do nawet 30°C. W centrum i na zachodzie będzie przeważnie od 24°C do 26°C, natomiast na północy będzie chłodniej – termometry wskażą jedynie od 18 do maksymalnie 23°C.

We wtorek 8 września nastąpi ponowny delikatny spadek temperatury. W całym kraju maksymalne wartości mają mieścić się w przedziale od 18°C do 24°C. W środkowej i północnej części kraju odnotujemy od 18°C do 21°C. Najcieplej będzie na południu, miejscami do 24°C.

Najgorętszym dniem objętym prognozą może okazać się środa 9 września. Na południu kraju temperatura miejscami osiągnie aż 32°C, a w innych regionach tej części Polski wyniesie od 28°C do 30°C. Tymczasem na północy będzie zdecydowanie chłodniej – około 16-20°C. Oznacza to, że różnica temperatur pomiędzy północą a południem kraju może sięgnąć nawet 16°C.

Jaka pogoda we wrześniu 2026? Za chwilę zrobi się upalnie
Prognoza pogody na środę 9 września 2026 Żródło: wxcharts.com

Prognozowane ocieplenie nie potrwa jednak długo. Już w czwartek 10 września w większości kraju temperatura spadnie do około 16-20°C. Nieco cieplej może być na południowym wschodzie, gdzie mowa o maksymalnie 22°C.