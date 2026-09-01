Upały nie odpuszczają. Przed nami bardzo ciepły wrzesień. Fot. WXcharts.com

Wrzesień wcale nie zamierza od razu przypominać jesieni. Po spokojnym początku miesiąca czeka nas powrót wysokich temperatur. Są jednak i dobre wieści.

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Pogoda długoterminowa na pierwsze 10 dni września

Jak wynika z prognozy opublikowanej przez IMGW na bazie modelu ECMWF HRES 0.1° we wtorek 1 września na północy termometry pokazują od 19°C do 20°C, natomiast w centralnej, zachodniej i wschodniej części kraju jest przeważnie od 21°C do 23°C. Najcieplej zrobiło się na południu – tam temperatura może sięgnąć 24°C.

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Prognoza pogody od 1 do 10 września 2026 Źródło: IMGW

Podobnych temperatur możemy spodziewać się w środę 2 września. Na północy będzie chłodniej – od 19°C do 20°C. W pozostałej części kraju termometry pokażą przeważnie 21-23°C, a lokalnie na południu nawet do 24°C. Czwartek 3 września przyniesie bardzo podobną aurę – w większości regionów temperatura utrzyma się w przedziale 21-23°C.

W piątek 4 września najcieplej zrobi się na zachodzie i południowym zachodzie kraju, gdzie temperatury sięgną od 24°C do 26°C. W centrum i na wschodzie termometry wskażą przeważnie 20-22°C, natomiast na północy do 19-20°C.

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Weekend przyniesie lekkie ochłodzenie. W sobotę 5 września w większości kraju termometry pokażą od 19°C do 23°C, a na północy miejscami zaledwie 17-18°C. W niedzielę 6 września sytuacja będzie podobna – maksymalna temperatura wyniesie przeważnie od 19°C do 24°C, choć lokalnie na północy może spaść do 17-18°C.

Dalsza część artykułu poniżej.

Pogoda długoterminowa. We wrześniu temperatura wystrzeli do 32°C

Wyraźne ocieplenie prognozowane jest dopiero na poniedziałek 7 września. Na południu kraju słupki termometrów gwałtownie wzrosną, osiągając miejscami od 28°C do nawet 30°C. W centrum i na zachodzie będzie przeważnie od 24°C do 26°C, natomiast na północy będzie chłodniej – termometry wskażą jedynie od 18 do maksymalnie 23°C.

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We wtorek 8 września nastąpi ponowny delikatny spadek temperatury. W całym kraju maksymalne wartości mają mieścić się w przedziale od 18°C do 24°C. W środkowej i północnej części kraju odnotujemy od 18°C do 21°C. Najcieplej będzie na południu, miejscami do 24°C.

Najgorętszym dniem objętym prognozą może okazać się środa 9 września. Na południu kraju temperatura miejscami osiągnie aż 32°C, a w innych regionach tej części Polski wyniesie od 28°C do 30°C. Tymczasem na północy będzie zdecydowanie chłodniej – około 16-20°C. Oznacza to, że różnica temperatur pomiędzy północą a południem kraju może sięgnąć nawet 16°C.

Prognoza pogody na środę 9 września 2026 Żródło: wxcharts.com