Nieubłaganie nadszedł ostatni weekend tegorocznych wakacji. Niestety, z prognoz pogody wynika, że nie wszyscy będą mogli wykorzystać go w pełni na letnie aktywności.
Tegoroczne wakacje nieprzerwanie serwowały nam ekstremalne zjawiska pogodowe. Jeżeli akurat odpoczywaliśmy od gorąca, to nachodziły nas groźne nawałnice. I tak w kółko. W trakcie fali upałów odnotowany został nawet nowy rekord najwyższej temperatury w Polsce. Sprawdziły się więc prognozy na całe lato, które zapowiadały w tym roku ekstremalne odstępstwa od norm. Obok wysokich temperatur niezmiennie towarzyszyły nam jednak także gwałtowne załamania pogody w postaci nagłych ulew deszczu i burz, które pustoszyły Polskę. Jakie będzie więc zakończenie wakacji?
Ostrzeżenia IMGW na ostatni weekend wakacji
Jak wynika z prognoz pogodowych na ostatni weekend wakacji, będzie on miksem wszystkiego, czego doświadczaliśmy przez ostatnie dwa miesiące. Czekają nas zarówno ulewy deszczu i burze, jak i upały sięgające prawie 30°C.
Sobota 29 sierpnia zapowiada się jednak przede wszystkim deszczowo. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w związku z tym ostrzeżenia meteorologiczne 1. i 2. stopnia przed burzami oraz silnymi opadami deszczu. Ostrzeżenie 2. stopnia obowiązuje dla mieszkańców części zachodniej i środkowo-zachodniej Polski, natomiast 1. stopnia w znacznej większości kraju. Jak zaznaczają meteorolodzy, sytuacja zmienia się jednak dynamicznie, dlatego zaleca się bieżące śledzenie aktualizacji i komunikatów.
Dodatkowo, IMGW wydał też na sobotę ostrzeżenia hydrologiczne 1. stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód. Ma to związek z zapowiadanymi opadami deszczu i burzami. Alerty obejmują przede wszystkim zachodnią i północną część kraju oraz lokalnie południe Polski.
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Prognoza pogody na sobotę. Będzie deszczowo
Prognoza IMGW wskazuje, że w sobotę 29 sierpnia w ciągu dnia niebo zdominuje duże zachmurzenie, z postępującymi od zachodu rozpogodzeniami. Miejscami spadnie przelotny deszcz, a we wschodniej części kraju pojawią się burze z opadami od 15 mm do 30 mm. Najchłodniej będzie na północy (19–21°C), w centrum temperatura wyniesie około 23°C, a najcieplej będą mieć mieszkańcy południa (do 26°C). Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, lecz porywisty – na obszarach podgórskich do 70 km/h, w górach do 80 km/h, a w czasie burz do 75 km/h.
W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, choć na wschodzie i północnym zachodzie popada przelotny deszcz. Na wschodzie mogą pojawić się zanikające burze z opadami do do 10 mm, a na południu mgły do 300 m. Temperatura wyniesie od 10°C na południu, przez 13°C w centrum, do 16–17°C na zachodzie (w kotlinach karpackich około 7°C, na Ziemi Świętokrzyskiej 8°C). W Sudetach porywy wiatru sięgną nad ranem do 70 km/h.
W niedzielę znów zrobi się gorąco
W niedzielę 30 sierpnia aura w kraju ponownie się zmieni i w wielu rejonach znów zrobi się upalnie. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, ale wieczorem na południu mocno się rozpogodzi. Przelotne opady deszczu oraz lokalne burze ograniczą się głównie do północy kraju (opady w czasie burz do 15 mm, porywy wiatru do 60 km/h).
Niedziela przyniesie wyraźny wzrost temperatur. Najchłodniej będzie na północy (22–24°C), w centrum około 26°C, natomiast najcieplej znów będą mieć mieszkańcy południa i południowego wschodu, gdzie termometry wskażą aż 28°C. Wiatr z kierunków południowych pozostanie słaby i umiarkowany.