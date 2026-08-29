Prognoza pogody w Polsce na ostatni weekend wakacji 2026 Fot. zrzut ekranu / wxcharts.com

Nieubłaganie nadszedł ostatni weekend tegorocznych wakacji. Niestety, z prognoz pogody wynika, że nie wszyscy będą mogli wykorzystać go w pełni na letnie aktywności.

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Ostrzeżenia IMGW na ostatni weekend wakacji

Jak wynika z prognoz pogodowych na ostatni weekend wakacji, będzie on miksem wszystkiego, czego doświadczaliśmy przez ostatnie dwa miesiące. Czekają nas zarówno ulewy deszczu i burze, jak i upały sięgające prawie 30°C.

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Sobota 29 sierpnia zapowiada się jednak przede wszystkim deszczowo. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w związku z tym ostrzeżenia meteorologiczne 1. i 2. stopnia przed burzami oraz silnymi opadami deszczu. Ostrzeżenie 2. stopnia obowiązuje dla mieszkańców części zachodniej i środkowo-zachodniej Polski, natomiast 1. stopnia w znacznej większości kraju. Jak zaznaczają meteorolodzy, sytuacja zmienia się jednak dynamicznie, dlatego zaleca się bieżące śledzenie aktualizacji i komunikatów.

Dodatkowo, IMGW wydał też na sobotę ostrzeżenia hydrologiczne 1. stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód. Ma to związek z zapowiadanymi opadami deszczu i burzami. Alerty obejmują przede wszystkim zachodnią i północną część kraju oraz lokalnie południe Polski.

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Prognoza pogody na sobotę. Będzie deszczowo

Prognoza IMGW wskazuje, że w sobotę 29 sierpnia w ciągu dnia niebo zdominuje duże zachmurzenie, z postępującymi od zachodu rozpogodzeniami. Miejscami spadnie przelotny deszcz, a we wschodniej części kraju pojawią się burze z opadami od 15 mm do 30 mm. Najchłodniej będzie na północy (19–21°C), w centrum temperatura wyniesie około 23°C, a najcieplej będą mieć mieszkańcy południa (do 26°C). Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, lecz porywisty – na obszarach podgórskich do 70 km/h, w górach do 80 km/h, a w czasie burz do 75 km/h.

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W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, choć na wschodzie i północnym zachodzie popada przelotny deszcz. Na wschodzie mogą pojawić się zanikające burze z opadami do do 10 mm, a na południu mgły do 300 m. Temperatura wyniesie od 10°C na południu, przez 13°C w centrum, do 16–17°C na zachodzie (w kotlinach karpackich około 7°C, na Ziemi Świętokrzyskiej 8°C). W Sudetach porywy wiatru sięgną nad ranem do 70 km/h.

W niedzielę znów zrobi się gorąco

W niedzielę 30 sierpnia aura w kraju ponownie się zmieni i w wielu rejonach znów zrobi się upalnie. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, ale wieczorem na południu mocno się rozpogodzi. Przelotne opady deszczu oraz lokalne burze ograniczą się głównie do północy kraju (opady w czasie burz do 15 mm, porywy wiatru do 60 km/h).