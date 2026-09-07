Nowy sondaż odpowiada na pytanie, jaki wariant koalicji bardziej pasuje wyborcom. Okazuje się, że w ministerstwach powinni się powoli pakować. Polacy chcieliby, by za nieco ponad rok rządził nimi sojusz partii prawicowych.
Z nowego sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej" wynika, że Polacy chcą spójnego ideologicznie rządu. Najwięcej z nich odpowiedziało, że prawicowa koalicja byłaby lepsza dla kraju niż sojusz KO z Konfederacją.
Nowy sondaż ostrzeżeniem dla rządu
Jak wynika z badania, aż 27,8 proc. respondentów jest zdania, że sojusz PiS, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej i ewentualnie partii Mateusza Morawieckiego, będzie dla Polski lepszą alternatywą niż koalicja KO z "Konfą". Co ciekawe, największym poparciem taki alians cieszy się w gronie osób do 24. roku życia (44,1 proc.) oraz tych z wykształceniem podstawowym (54 proc.).
Porozumienie KO z Konfederacją wybrało zaś 23,9 proc. badanych. W tej grupie dominowali z kolei wyborcy starsi. W gronie osób powyżej 50. roku życia taki sojusz popiera 25,3 proc. badanych. 23,1 proc. ankietowanych oceniło, że oba warianty niewiele zmienią – osoby te sugerują, że nie ma wielkiego znaczenia, czy Polską rządziłby alians stricte prawicowy, czy centroprawicy. Aż 25,2 proc. nie potrafiło wskazać, która z potencjalnych koalicji byłaby lepsza dla naszego kraju.
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Kto naprawdę będzie rządził Polską?
By odpowiedzieć na pytanie, kto faktycznie będzie za nieco ponad rok rządził naszym krajem, przygotowaliśmy nową analizę wyników ostatnich sondaży. Dane wzięliśmy z portalu eWybory, który regularnie przygotowuje średnią miesięczną z badań czołowych pracowni (m.in. IBRiS, CBOS, Pollster, United Surveys).
Jak na razie liderem pozostaje KO ze średnią sondażową za ostatni miesiąc na poziomie 29,7 proc. (spadek o 0,5 proc.). Na drugim miejscu nadal znajduje się PiS z 19,8 proc. (-0,7 proc.). Podium domyka – także bez zmian – Konfederacja z 13,6 proc. To jedyna formacja, z tych, które weszłyby do Sejmu, która rejestruje wzrost poparcia (+0,5 proc.).
Kolejne miejsca zajmują: Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 8,9 proc. (-0,5 proc.), Lewica z poparciem na poziomie 6,5 proc. (-0,4 proc.) i Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, które utrzymuje się powyżej progu i może pochwalić tym, że chce na nie zagłosować 5,4 proc. (-0,2 proc.). Pozostałe partie nie przekraczają progu wyborczego. Na Razem chce oddać swój głos tylko 3,9 proc. wyborców, na PSL – 3,1 proc., a na Polskę 2050 – 1,5 proc.
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Fot. JACEK DOMINSKI / REPORTER
Jak wynika z tych wartości, przyszły rząd mogłaby zbudować koalicja PiS i obu Konfederacji, z ewentualnym dodatkiem w postaci ugrupowania Morawieckiego. Największym problemem KO jest to, że dwaj jej obecni koalicjanci – PSL i Polska 2050 – nie wejdą niemal na pewno do Sejmu. Lewica wprowadzi z kolei zbyt mało posłów, by uratować sytuację obecnego rządu. Podobne wnioski płynęły już z wcześniejszych wyliczeń mandatów: KO wciąż wygrywa, ale to już za mało.
Warto jednak dodać, że sytuacja środowiska Rozwój Plus też nie jest pewna. W niektórych sondażach bywa znacznie gorsza niż wynika ze średniej sondażowej – jak pisaliśmy w naTemat, niedawny nowy sondaż dał do myślenia Morawieckiemu. Do tego wariant sojuszu obozu rządzącego z partią Sławomira Mentzena wraca w niektórych badaniach – pisaliśmy już, że po nowym sondażu Sikorski może usiąść z Mentzenem.