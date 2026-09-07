Po nowym sondażu liderzy partii siądą i pomyślą. Fot. Shutterstock

Nowy sondaż odpowiada na pytanie, jaki wariant koalicji bardziej pasuje wyborcom. Okazuje się, że w ministerstwach powinni się powoli pakować. Polacy chcieliby, by za nieco ponad rok rządził nimi sojusz partii prawicowych.

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Z nowego sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej" wynika, że Polacy chcą spójnego ideologicznie rządu. Najwięcej z nich odpowiedziało, że prawicowa koalicja byłaby lepsza dla kraju niż sojusz KO z Konfederacją.

Nowy sondaż ostrzeżeniem dla rządu

Jak wynika z badania, aż 27,8 proc. respondentów jest zdania, że sojusz PiS, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej i ewentualnie partii Mateusza Morawieckiego, będzie dla Polski lepszą alternatywą niż koalicja KO z "Konfą". Co ciekawe, największym poparciem taki alians cieszy się w gronie osób do 24. roku życia (44,1 proc.) oraz tych z wykształceniem podstawowym (54 proc.).

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Porozumienie KO z Konfederacją wybrało zaś 23,9 proc. badanych. W tej grupie dominowali z kolei wyborcy starsi. W gronie osób powyżej 50. roku życia taki sojusz popiera 25,3 proc. badanych. 23,1 proc. ankietowanych oceniło, że oba warianty niewiele zmienią – osoby te sugerują, że nie ma wielkiego znaczenia, czy Polską rządziłby alians stricte prawicowy, czy centroprawicy. Aż 25,2 proc. nie potrafiło wskazać, która z potencjalnych koalicji byłaby lepsza dla naszego kraju.

Kto naprawdę będzie rządził Polską?

By odpowiedzieć na pytanie, kto faktycznie będzie za nieco ponad rok rządził naszym krajem, przygotowaliśmy nową analizę wyników ostatnich sondaży. Dane wzięliśmy z portalu eWybory, który regularnie przygotowuje średnią miesięczną z badań czołowych pracowni (m.in. IBRiS, CBOS, Pollster, United Surveys).

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Jak na razie liderem pozostaje KO ze średnią sondażową za ostatni miesiąc na poziomie 29,7 proc. (spadek o 0,5 proc.). Na drugim miejscu nadal znajduje się PiS z 19,8 proc. (-0,7 proc.). Podium domyka – także bez zmian – Konfederacja z 13,6 proc. To jedyna formacja, z tych, które weszłyby do Sejmu, która rejestruje wzrost poparcia (+0,5 proc.).

Kolejne miejsca zajmują: Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 8,9 proc. (-0,5 proc.), Lewica z poparciem na poziomie 6,5 proc. (-0,4 proc.) i Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, które utrzymuje się powyżej progu i może pochwalić tym, że chce na nie zagłosować 5,4 proc. (-0,2 proc.). Pozostałe partie nie przekraczają progu wyborczego. Na Razem chce oddać swój głos tylko 3,9 proc. wyborców, na PSL – 3,1 proc., a na Polskę 2050 – 1,5 proc.

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Jak wynika z tych wartości, przyszły rząd mogłaby zbudować koalicja PiS i obu Konfederacji, z ewentualnym dodatkiem w postaci ugrupowania Morawieckiego. Największym problemem KO jest to, że dwaj jej obecni koalicjanci – PSL i Polska 2050 – nie wejdą niemal na pewno do Sejmu. Lewica wprowadzi z kolei zbyt mało posłów, by uratować sytuację obecnego rządu. Podobne wnioski płynęły już z wcześniejszych wyliczeń mandatów: KO wciąż wygrywa, ale to już za mało.