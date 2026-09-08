80 proc. cyfrowej Europy jest spoza Europy. W Karpaczu padła gorzka diagnoza Fot. naTemat.pl

Czy Europa i Polska mogą zbudować cyfrową niezależność bez zamykania się na globalny rynek? Podczas panelu w Domu Cyfrowej Polski w Karpaczu starły się dwie wizje: odważna budowa lokalnych kompetencji i sojuszy technologicznych kontra państwowy naiwny transfer środków za granicę. Przedstawiamy relację z bezkompromisowej dyskusji ekspertów.

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Nikt na świecie, łącznie z Chinami i USA, nie jest w stanie osiągnąć pełnej samowystarczalności technologicznej. Jednak trwanie w uzależnieniu od globalnych gigantów i konstruowanie przetargów tak, by polskie firmy z góry przegrywały, to grzech pierworodny rodzimej administracji – padło na panelu w Karpaczu.

Suwerenność technologiczna w Karpaczu: szokujące statystyki i gorzka prawda o infrastrukturze

Suwerenność cyfrowa nie musi kosztować miliardów z budżetu, jeśli powstaje w sposób iteracyjny i odpowiada na realne potrzeby obywateli. Eksperci w Karpaczu przeanalizowali sukcesy rodzimej myśli technologicznej i wskazali, jak przenieść ten model na poziom krajowy i unijny.

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W strefie Domu Cyfrowej Polski odbył się panel zatytułowany "Suwerenność technologiczna: jak przekuć ambicje w przewagę produkcyjną". Dyskusja zgromadziła przedstawicieli globalnych gigantów, sektora publicznego oraz niezależnych think-tanków. Starcie poglądów pokazało, jak drastycznie różni się rozumienie suwerenności cyfrowej w zależności od tego, czy patrzymy na nią z perspektywy Brukseli, Warszawy czy Doliny Krzemowej.

Czym naprawdę jest suwerenność cyfrowa?

Dyskusję otworzyła Katarzyna Wojtkowska-Tomaszewska (Cisco), zwracając uwagę na precyzję pojęciową. Jej zdaniem pytania o suwerenność cyfrową to w rzeczywistości pytania o konkretne potrzeby: nieprzerwany dostęp do usług, bezpieczeństwo oraz kontrolę nad własnymi danymi. Odpowiedzią Cisco na te wyzwania są rozwiązania on-premise (lokalne, niechmurowe), gwarantujące pełne działanie infrastruktury krytycznej nawet w przypadku całkowitego odłączenia od globalnej sieci.

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– Z punktu widzenia Polski kluczowy jest wybór technologii sojuszniczych, zapewnienie ciągłości działania oraz ochrona polskich interesów strategicznych, które bywają odmienne od interesów państw Europy Zachodniej – podkreśliła przedstawicielka Cisco.

Vendor lock-in, czyli realne zagrożenie zamiast autarkii

Ziemowit Przebitkowski zdecydowanie przestrzegł przed myleniem suwerenności z autarkią.

– Nikt na świecie, włączając USA i Chiny, nie jest w stanie uzyskać pełnej cyfrowej autarkii. Prawdziwym zagrożeniem jest "vendor lock-in" – stan, w którym państwo popada w trwałe uzależnienie od jednego dostawcy, a przetargi publiczne są pisane pod dyktando globalnych korporacji – zaznaczył.

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Tego samego sporu dotyczy zresztą polityka fiskalna wobec platform: nowy podatek w Polsce coraz bliżej, szykujcie się, bo Tusk dał zielone światło, a danina od big techów jest przez rząd przedstawiana jako element wyrównywania szans rodzimych firm.

Konrad Zustawczyk (Visa) zwrócił uwagę na fundamentalną różnicę w podejściu do cyfrowej niezależności między naszym regionem a Europą Zachodnią. Ta druga dąży do pełnej samowystarczalności, stawia na tworzenie barier i odcinanie zewnętrznych dostawców. Z kolei podejście Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) to budowanie lokalnych alternatyw i kompetencji po to, by na równych prawach rywalizować oraz kooperować z globalną infrastrukturą.

Zustawczyk podał przykład hubu technologicznego Visa w Polsce (zatrudniającego docelowo 1500 inżynierów) oraz programu Polska Bezgotówkowa jako dowodu na to, że rywalizacja i kooperacja sektora prywatnego z publicznym przynosi najwyższą wartość dla konsumenta.

Przepaść w 5G i absurdalny transfer kapitału z KPO

Ostre i alarmujące dane przytoczył Marcin Sugak (Ericsson), powołując się na raporty Komisji Europejskiej. Aż 80 proc. kluczowych usług i produktów cyfrowych w UE pochodzi spoza Starego Kontynentu. Najgorzej wygląda jednak wdrożenie najnowszej infrastruktury telekomunikacyjnej (5G Standalone). W Chinach obsługuje ona 80 proc. wszystkich połączeń, w USA 33 proc., w UE poniżej 3 proc. W Polsce? Okrągłe zero.

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– Jeśli nie zbudujemy w Europie i Polsce cyfrowej platformy do innowacji, z której skorzystają nasi przedsiębiorcy, to będziemy wyłącznie skazani na kupowanie gotowych rozwiązań z Azji i USA – ostrzegał Sugak.

Na błędy w wydawaniu pieniędzy wskazał z kolei Ziemowit Przebitkowski, krytykując zakupy rządowe w ramach KPO. Jako przykład podał zakup usług satelitarnych od francuskiego Eutelsatu czy zagranicznych podmiotów bez zagwarantowania transferu technologii i budowania polskich zdolności operacyjnych. Podobne pytania budzi projekt, w którym Izera zmienia właściciela i jest dotowana 4,5 miliarda z KPO.

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– My nie dopłacamy do suwerenności. My na braku suwerenności po prostu tracimy gigantyczne pieniądze, transferując środki z KPO do innych państw – podkreślił.

Ten sam mechanizm dotyczy własności aktywów. Gdy Żabkę przejmuje właściciel Circle K, 13 tys. polskich sklepów trafi w obce ręce, poza kraj wędrują nie tylko zyski, ale i centrum decyzyjne wraz z zapleczem technologicznym.

BLIK, mObywatel i system EZD, czyli tania suwerenność cyfrowa

W kontrze do pesymistycznych diagnoz Jan Zujewicz (Instytut Poznański) przytoczył przykłady polskich sukcesów cyfrowych, takich jak BLIK, aplikacja mObywatel czy system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).

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Zujewicz zauważył, że system EZD narodził się w sposób zbieżny z filozofią agile w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim i krok po kroku opanował całą polską administrację publiczną, nie wymagając na starcie astronomicznych nakładów finansowych.

– BLIK, mObywatel czy system EZD to dzieła polskiej myśli cyfrowej rozwijane w sposób oddolny i iteracyjny. System zarządzania dokumentacją w administracji zrodził się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim i po kolei podpinały się pod niego kolejne ministerstwa. Suwerenność nie musi być horrendalnie droga – mówił.

Każda kolejna funkcja potwierdza tę logikę małych kroków – wielka nowość w mObywatelu powstała bez wielomiliardowego programu, a realnie zmienia kontakt obywatela z urzędem. Podobny potencjał widać w usługach publicznych opartych na algorytmach: AI nie zastąpi lekarza, może za to skrócić kolejkę z trzech miesięcy do tygodnia. To scenariusz, którego nie da się kupić w gotowym pudełku od zagranicznego dostawcy.

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Jak przekuć potencjał w przewagę produkcyjną?