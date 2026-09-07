W Action tylko do jutra trwają spore promocje na artykuły do wyposażenia domu Fot. Magda Wygralak/Shutterstock

Trwająca w Action "Promocja tygodnia" właśnie dobiega końca, więc to ostatni moment aby złapać asortyment do wyposażenia domu w dużo niższych cenach niż zazwyczaj. Przeceny obejmują akcesoria kuchenne, a także meble i dodatki w sam raz na jesienne dekorowanie wnętrz.

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Action to chętnie odwiedzany przez Polaków dyskont, ponieważ na sklepowych półkach regularnie można znaleźć tam dobrej jakości artykuły codziennego użytku w obniżonych cenach. Już tylko do wtorku 8 września będzie trwać tam aktualna "Promocja tygodnia", a w jej ofercie znajduje się jeszcze sporo perełek, po które warto wybrać się do sklepu. Szczególnie mogą skorzystać na tym Ci, którzy właśnie wyposażają swoje mieszkanie lub dom.

Akcesoria kuchenne taniej. Zastawa stołowa i patelnie w promocji

W aktualnej ofercie sieci Action znajdziemy szeroki wybór asortymentu kuchennego, w tym modną zastawę, która sprawdzi się idealnie podczas przygotowywania jesiennych smakołyków. Mowa o ceramicznej linii Dalia w beżowym kolorze, której unikalności nadają pofalowane krawędzie. Dużą zaletą naczyń jest to, że można je myć w zmywarce i bezpiecznie podgrzewać w kuchence mikrofalowej. Talerz obiadowy z tej linii o średnicy 27 cm kosztuje aktualnie 14,95 zł. Wcześniej jego cena wynosiła 17,95 zł, co oznacza obniżkę o 16 proc. W sprzedaży znajduje się także miska (14 cm średnicy) oraz talerz śniadaniowy (21 cm średnicy). Za te produkty zapłacimy obecnie 11,95 zł za sztukę (przecena z 13,95 zł, czyli o 14 proc.). Ofertę uzupełnia talerz głęboki o średnicy 21 cm – jego cena spadła z 15,95 zł na 12,95 zł, co daje 18 proc. zniżki.

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Klienci mogą zakupić również trzyczęściowy zestaw patelni o średnicach 20, 24 oraz 28 cm. Komplety dostępne są w kolorze białym lub czarnym, a ich cena spadła o 25 proc. – z 119,95 zł na 89,95 zł. Patelnie posiadają ceramiczną powłokę zapobiegającą przywieraniu jedzenia i są przystosowane do wszystkich źródeł ciepła, włączając w to indukcję. Kupując nowy komplet, warto od razu sprawdzić, gdzie wyrzucić patelnię, która nam się wysłużyła.

Action ma też coś dla fanów airfryera, którzy już szykują się na testowanie 15-minutowych przepisów na jesienne cynamonki. W ofercie sklepu do zgarnięcia jest papier do pieczenia do frytkownicy beztłuszczowej Dumil. Zastosowanie takich wkładów sprawia, że po przygotowaniu posiłku nie trzeba myć komory urządzenia. Opakowanie zawiera 50 sztuk i kosztuje obecnie 5,99 zł. Jest to o 12 proc. taniej w stosunku do pierwotnej kwoty 6,84 zł.

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Wyposażenie wnętrz w Action. Meble i dekoracje do domu

Część promocji skupia się także na meblach i akcesoriach do dekorowania wnętrz. W ofercie dostępny jest drewniany, okrągły stolik przystawny o średnicy 40 cm i wysokości 48 cm. Może on pełnić funkcję szafki nocnej przy łóżku lub po prostu ozdabiać nasz salon. Wyposażono go w dwie półki, co pozwala na wykorzystanie go zarówno do przechowywania, jak i eksponowania dekoracji. Cena tego mebla spadła o 16 proc. i wynosi teraz 49,95 zł (wcześniej 59,90 zł).

Inną praktyczną pozycją jest bambusowa szafka z lustrem o wymiarach 30 x 38 x 150 cm, która sprawdzi się idealnie zarówno w przedpokoju, łazience, jak i salonie. To kompaktowy mebel pozwalający zaoszczędzić miejsce, który oferuje zarówno otwarte półki na widoku, jak i dodatkową przestrzeń schowaną za lustrem. Zapłacimy za nią 79,95 zł. Poprzednia cena to 99,95 zł, co oznacza zniżkę w wysokości 20 proc.

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W sklepach Action znajdziemy ponadto dywan La Isla Living o wymiarach 133 x 190 cm z tłoczonym wzorem. Dostępny w dwóch wariantach – ciemnobrązowym oraz jasnobeżowym – kosztuje po obniżce 129,90 zł (wcześniej 174,90 zł, co daje 25 proc. zniżki). Warto przy tym dobrze dobrać jego rozmiar do pomieszczenia, bo ten jeden błąd sprawia, że salon wygląda taniej.