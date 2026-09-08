Vinted ma dużą awarię Fot. Unsplash.com / @appshunter

We wtorek wieczorem użytkownicy z całej Polski masowo zaczęli zgłaszać problemy z popularną platformą sprzedażową Vinted. Dane z serwisu Downdetector jasno pokazują gwałtowny wzrost raportów o awarii, która uniemożliwia swobodne korzystanie zarówno z serwisu, jak i aplikacji. Po godzinie 18:00 sytuacja zaczęła już wracać do normy.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

We wtorek 8 września w godzinach wieczornych w sieci zapanował spory chaos. Około godziny 17:00 zaczęły napływać informacje od setek użytkowników o tym, że całkowicie nie działa im platforma Vinted. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, co dokładnie odpowiada za te usterki, jaka jest rzeczywista skala awarii, ani do kiedy potrwają utrudnienia w korzystaniu z tego popularnego serwisu sprzedażowego. Po godzinie 18:00 liczba zgłoszeń o awarii zaczęła już spadać.

Vinted nagle przestał działać. Najwięcej zgłoszeń o problemach z aplikacją

Jak wskazują dane z serwisu Downdetector, który służy do zgłaszania problemów z działaniem usług i stron internetowych, sytuacja rozwinęła się dynamicznie. Jeszcze o godzinie 16:35 raportów o problemach było zaledwie 17, natomiast już o 17:05 nastąpiło apogeum awarii z aż 1758 zgłoszeniami od użytkowników, co świadczy o skali awarii.

REKLAMA

Zgodnie ze statystykami, aż 75 proc. zgłaszanych problemów dotyczyło bezpośrednio aplikacji Vinted. Jest to najchętniej używana forma tej platformy, dlatego kłopoty z jej funkcjonowaniem przełożyły się na dużą liczbę zgłoszeń o awarii. Użytkownicy informowali o trudnościach z samym uruchomieniem aplikacji, a także z przeglądaniem i odświeżaniem ofert oraz korzystaniem z jej innych podstawowych funkcji. Taka sytuacja może bezpośrednio przyczynić się także do problemów ze sprzedażą i kupnem.

Na ekranach smartfonów wyświetlał się użytkownikom następujący komunikat: "Vinted ma tymczasową przerwę w działaniu. Doświadczamy problemów technicznych i pracujemy nad jak najszybszym przywróceniem działania serwisu. W związku z tym niektóre twoje działania na platformie mogą ulec opóźnieniu, ale zostaną wznowione zaraz po przywróceniu systemu. Przepraszamy za wszelkie niedogodności i dziękujemy za cierpliwość".

REKLAMA

Problemy również przy logowaniu i korzystaniu ze strony internetowej

Kolejne 13 proc. zgłoszeń dotyczyło trudności z logowaniem, przez co internauci nie mogli w ogóle dostać się na swoje konta. Z kolei 10 proc. raportów wskazywało na błędy w działaniu strony internetowej. Choć ta wersja serwisu jest zdecydowanie rzadziej wybierana przez konsumentów, statystyki te pokazują, że awaria objęła swoim zasięgiem cały ekosystem platformy.

Na ten moment nie wiadomo, skąd dokładnie wzięły się wtorkowe problemy techniczne. Pojawiają się już jednak pierwsze pozytywne sygnały – na wykresach widać, że zgłoszenia o problemach równomiernie maleją.

REKLAMA