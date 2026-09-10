Powstanie schronisko na Śnieżce. Będzie można coś zjeść i zarezerwować nocleg Fot. Pawel Filusz/Shutterstock

Obserwatorium na Śnieżce należące do IMGW-PIB to jeden z najsłynniejszych budynków w Polsce i z pewnością ikona Dolnego Śląska oraz Karkonoszy. Charakterystyczne spodki przez lata były jednak niedostępne dla zwiedzających. Czas zamknięcia właśnie się kończy, a nowe plany już mogą rozbudzać marzenia wędrowców.

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Śnieżka to prawdziwy fenomen w polskich górach. Choć jej wysokość to zaledwie 1603 m n.p.m., ma ona charakter alpejski. Bywa nazywana królową Karkonoszy, ale i górą wiatrów. Kiedy sypnie tam śniegiem, pod warstwą białego puchu potrafi znikać część dolnego spodka. Wielu turystów marzy o tym, żeby zobaczyć stamtąd wschód lub zachód słońca. I choć dziś jest to trudne do realizacji, niebawem sytuacja może się bardzo zmienić.

Obserwatorium na Śnieżce do generalnego remontu. Podpisano umowę

Budynek obserwatorium na Śnieżce został otwarty w 1974 roku. Do 2015 roku turyści mieli dostęp do najniższego ze spodków, gdzie znajdowała się restauracja. Ta jednak została zamknięta 11 lat temu z powodu złego stanu technicznego obiektu. Przez lata wiele mówiło się o generalnym remoncie, ale na zapowiedziach się kończyło. Teraz jest jednak inaczej.

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W 2026 roku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW-PIB), będący właścicielem obiektu, ogłosił przetarg na remont budynku obserwatorium. Jednym z warunków wzięcia w nim udziału było osobiste pojawienie się na szczycie, aby zapoznać się z panującymi tam trudnymi warunkami, które pozwolą na prowadzenie prac jedynie przez kilkanaście tygodni w roku. W środę 9 września dowiedzieliśmy się, że przetarg wygrała firma PRE-FABRYKAT z Miłkowa. Wartość inwestycji to 24,38 mln zł brutto.

Jak podaje Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, zakres prac na szczycie będzie ogromny. "Wymienione zostaną dachy wszystkich trzech dysków, okna i drzwi. Remont obejmie konstrukcję, instalacje elektryczne i sanitarne, wentylację, system przeciwpożarowy, monitoring, kamienną elewację, zbiornik na wodę i tarasy" – czytamy. Co jednak najważniejsze – budynek nie zmieni swojej bryły, a dwa mniejsze spodki pozostaną we władaniu obserwatorium i nadal będą pełniły funkcję naukową. Na dole ma natomiast powstać coś więcej niż tylko restauracja.

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Obserwatorium na Śnieżce zmieni się w schronisko. Będzie można tam nocować

W trakcie remontu Śnieżka ma zostać podpięta do wodociągów i kanalizacji, co umożliwi uruchomienie toalet zdolnych sprostać ogromnemu ruchowi turystycznemu. W dolnym dysku o łącznej powierzchni 840 m² oprócz restauracji mają powstać także miejsca noclegowe. Byłoby to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ budynek nigdy w swojej 52-letniej historii nie pełnił takiej funkcji.

– To jest około 100 miejsc dla turystów, którzy będą chcieli skorzystać z restauracji, a także sanitariaty i pomieszczenia noclegowe. Ten dysk będzie pełnił rolę schroniska – zaznaczył podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu prof. Robert Czerniawski, dyrektor IMGW-PIB. Jeżeli rzeczywiście uda się wygospodarować przestrzeń na miejsca noclegowe, może to być jedno z najciekawszych schronisk w polskich górach.