Łapanki na Śnieżce to nie wyjątek. Po wakacjach nocne kontrole trwają nie tylko w Karkonoszach Fot. Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze/Facebook

Turystyka nocna rozwija się na całym świecie. Wiele lat temu dotarła również do Polski i objęła nocne podziwianie nieba w górach, a także uwiecznianie na zdjęciach wschodów i zachodów słońca na górskich szlakach. Problem w tym, że zainteresowanie stało się zbyt duże, a w wielu miejscach takie wycieczki są nielegalne. Stąd stanowcze działania władz parków narodowych.

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Nocne krajobrazy górskie z widokiem Drogi Mlecznej potrafią rozbudzić wyobraźnię. Podobnie jest w przypadku wschodów i zachodów słońca. Zwłaszcza na Śnieżce bywają one spektakularne, kiedy poniżej szczytu rozpościera się morze chmur przysłaniających doliny i szlaki. Niestety w Karkonoszach i Tatrach takie wędrówki są surowo zabronione. Wielu turystów nic sobie z tego nie robi, dlatego władze parków powiedziały "dość" i rozpoczęły nocne kontrole i łapanki.

Nocne łapanki nie tylko na Śnieżce. Tatry poszły tą samą drogą

Podczas wakacji było głośno o akcji przedstawicieli polskiego i czeskiego Karkonoskiego Parku Narodowego w asyście policji na Śnieżce. Funkcjonariusze na szczyt weszli na długo przed wschodem słońca i wręczyli turystom liczne mandaty. Te jednak dotyczyły schodzenia ze szlaków, a nie samej nocnej wędrówki. Dlaczego tak? Po czeskiej stronie Karkonoszy można chodzić nocą, więc trudno było udowodnić turystom, że szczyt zdobyli polską stroną, łamiąc prawo.

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Co ciekawe, kontrole nie skończyły się wraz z wakacjami. Wręcz przeciwnie, na szlakach każdego dnia pojawiają się strażnicy parku, którzy łapią kolejnych turystów łamiących przepisy. Część z tych patroli odbywa się nocą. – W każdym tygodniu nakładane jest od kilku do kilkunastu mandatów karnych za łamanie zakazów wynikających z art. 15 ustawy o ochronie przyrody – przyznała w rozmowie z WP Anna Mitek, starsza specjalistka ds. udostępniania parku w KPN.

W ślad za Karkonoszami poszła także Straż Parku w Tatrach. Tam również turyści mogą się mocno zdziwić podczas drogi na szczyt w celu zobaczenia wschodu słońca. – Patrole terenowe w celu wykrycia różnych wykroczeń prowadzone są codziennie, z czego nocne (pod kątem łamania zakazu poruszania się po zmierzchu) prowadzone są cyklicznie. Tylko w trzy pierwsze dni tego miesiąca zostały wykryte dwa takie wykroczenia – przebywanie w nocy na szlaku na Rysy oraz na Halę Gąsienicową – powiedziała w rozmowie z WP Paulina Kołodziejska, kierownik Działu Komunikacji i Wydawnictw TPN.

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Nocne wędrówki w polskich górach zabronione. Turyści muszą liczyć się z konsekwencjami

Powody, dla których Tatrzański i Karkonoski Park Narodowy wprowadziły nocne zakazy chodzenia po szlakach, są oczywiste – chodzi o ochronę przyrody, a głupota turystów przekroczyła punkt krytyczny. Zwierzęta nie mogą liczyć na swobodę i spokój w ciągu dnia z powodu tłumów odwiedzających, więc władze chcą zagwarantować im dobre warunki do życia przynajmniej nocą.

Stąd na szlaki można wychodzić na godzinę przed wschodem słońca i poruszać się po nich do godziny po zachodzie słońca, czyli od świtu do zmierzchu. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy turyści z powodu niespodziewanie przedłużającej się wędrówki muszą dojść do schroniska lub miejscowości już po zapadnięciu zmroku. Jednak w tym przypadku świadome rozpoczęcie zejścia po zachodzie słońca będzie działaniem celowym, które może zostać ukarane mandatem.

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Żeby powitać lub pożegnać dzień w górach legalnie, trzeba zarezerwować nocleg w jednym ze schronisk. Z Domu Śląskiego da się wejść na Śnieżkę w regulaminowych godzinach. Osoby bardziej sprawne fizycznie mają szansę poradzić sobie z dojściem również ze Strzechy Akademickiej. W Tatrach jednym z lepszych miejsc na wschód słońca jest Hala Gąsienicowa. Żeby zobaczyć go legalnie, trzeba zarezerwować nocleg w Murowańcu.