Wypadek 9 września 2026 roku Fot.Policja Mazowsze/X

9 września przed południem w Sokolnikach Suchych doszło do zderzenia pociągu IC "Koziołek" relacji Lublin Główny-Szczecin Główny z betoniarką. Siła uderzenia była tak duża, że lokomotywa z sześcioma wagonami wypadła z torów, a ruch na linii nr 22 na odcinku Wolanów-Przysucha został wstrzymany. Rzecznik prasowy PKP poinformował naTemat, co stanie się z rozbitym pociągiem.

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Choć początkowe doniesienia mówiły jedynie o rannych, popołudniowy bilans okazał się tragiczny. Jedna z pasażerek pierwszego wagonu PKP zmarła w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń. Czworo innych poszkodowanych jest w stanie ciężkim.

W stanie ciężkim są także maszynista i kierowca pojazdu, których nie udało się dotąd przesłuchać ze względu na stan zdrowia. W związku z tragedią PKP odwołało uroczystości jubileuszowe planowane na 10 września na stacji Warszawa Główna.

Co z rozbitym składem? Jest komentarz PKP Intercity

Tragedia odbiła się na połączeniach kolejowych w całym kraju. Wokół katastrofy narosło ważne pytanie: co dalej z uszkodzonym pociągiem i kiedy zostanie on usunięty z torów? Przedstawiciel PKP zabrał głos w sprawie składu pozostającego na torach.

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– Na miejscu wciąż pracuje komisja kolejowa i do czasu zakończenia jej czynności skład nie może zostać usunięty z torów. Zakres uszkodzeń zostanie określony dopiero po sfinalizowaniu prac komisji – przekazał Mateusz Gdowski, Zastępca Rzecznika Prasowego PKP, w rozmowie z naTemat.

Rzecznik zaznaczył też, że jak na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Największe występują w woj.mazowieckim i łódzkim. Część połączeń skierowano na trasy objazdowe. Aby ułatwić podróżnym przemieszczanie się, wprowadzono honorowanie biletów z Polregio oraz Łódzką Koleją Aglomeracyjną. Pasażerowie z biletami PKP Intercity mogą korzystać z ich pociągów bez opłat.

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Planujesz podróż z PKP Intercity? Tak sprawdzisz opóźnienia

Wpływ wypadku na połączenia w całej Polsce jest ogromny, a tylko 10 września polski przewoźnik opublikował aż 110 komunikatów nt. utrudnień na różnych trasach. Chodzi nie tylko o opóźnienia spowodowane bezpośrednio wypadkiem, lecz również o tzw. opóźnienia wtórne, spowodowane np. czekaniem jednego składu na drugi, który dotarł do stacji później niż powinien.

Z najnowszych komunikatów wynika, że odwołane zostały m.in. połączenia Warszawy ze Skierniewicami i Siedlcami. Połączenia Zakopane-Kraków i Drzewica-Radom Główny są częściowo obsługiwane przez autobusy, a godziny odjazdów i przyjazdów mogą w związku z tym ulec zmianie. Notowane są tam opóźnienia sięgające kilkudziesięciu minut. Wszystkie aktualne informacje nt. opóźnień, odwołań oraz komunikacji zastępczej znajdują się w Portalu Pasażera.