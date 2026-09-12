Oferta pracy fizycznej z zarobkami do 16 tys. zł brutto i darmowym zakwaterowaniem Fot. Shutterstock.com / Mila Lazo

Na tym stanowisku pracownik zarobi do 16 tysięcy złotych brutto za miesiąc. Firma szuka wielu kandydatów, także w wieku 50+, nie wymagając od nich doświadczenia ani CV. W ofercie pracy znajduje się dodatkowo sporo benefitów.

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Obecny rynek pracy bywa niezwykle wyboistym terenem, szczególnie dla młodych osób, które dopiero startują w swoich branżach. Coraz częściej pojawiają się w sieci głosy załamanych kandydatów o 500 wysłanych CV i całkowitym braku odzewu ze strony rekruterów. Przejrzeliśmy więc oferty pracy na stronie pracuj.pl i przeanalizowaliśmy jedną z nich, która oferuje warunki mogące spełnić oczekiwania wielu poszukujących stałej pracy z dobrymi zarobkami, jednocześnie przy małych wymaganiach.

Rekrutacja na zbrojarza-betoniarza. Co oferuje swoim pracownikom Inbudex S.A.?

Firma budowlana Inbudex S.A. prowadzi obecnie rekrutację na stanowisko zbrojarza-betoniarza. Miejscem pracy są zakłady zlokalizowane w niemieckich miejscowościach Paderborn, Langgons oraz Siegen. Zgłoszenia można przesyłać jeszcze tylko przez 7 dni, ponieważ oferta wygasa 18 września. Czas na podjęcie decyzji powoli więc się kończy. A proponowane przez przedsiębiorstwo warunki finansowe zachęcają, bo opierają się na stałym wynagrodzeniu w przedziale od 12 do 16 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Wystarczy sprawdzić, jaka płaca minimalna w 2026 roku obowiązuje w Polsce, by zobaczyć skalę różnicy.

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Wybrani pracownicy otrzymają umowę o pracę na pełny etat. Pracodawca zaznacza w ogłoszeniu, że rozpoczęcie pracy na stanowisku możliwe jest od zaraz. Przedsiębiorstwo ogłosiło nabór na trzy wakaty, a rekruterzy są otwarci na zatrudnianie osób także po 50. roku życia. Z ogłoszenia dowiadujemy się również, jak wyglądają kwestie logistyczne i socjalne.

Firma gwarantuje zakwaterowanie na własny koszt w pobliżu miejsca pracy. Obowiązki wykonuje się w polskim zespole przez cały rok kalendarzowy, co zapewnia ciągłość zatrudnienia także w okresie zimowym. Pracownikom przysługuje urlop wypoczynkowy, który jest płatny w euro. Podatek dochodowy z tytułu wykonywanej pracy płacony jest w Niemczech (obowiązuje pierwsza klasa podatkowa). Z kolei ubezpieczenie zdrowotne oraz składki emerytalne odprowadzane są w pełni do polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

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Praca fizyczna na pełen etat. Obowiązki, wymagania i system premiowy

Firma poszukuje pracowników fizycznych, którzy podejmą się pracy w zakładzie zajmującym się prefabrykacją betonu. Dla porównania zarobki na budowie w Polsce wypadają przy tej stawce zdecydowanie skromniej. Proces aplikacyjny został tu maksymalnie uproszczony – pracodawca nie wymaga od kandydatów zarówno dostarczania CV, jak i posiadania doświadczenia w zawodzie.

Firma przewiduje możliwość przyuczenia do fachu całkowicie od zera. Wymagania są minimalne, choć zaznaczono, że umiejętność czytania rysunku technicznego jest mile widziana. Co ważne, od aplikujących nie wymaga się żadnej znajomości języka niemieckiego.

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