Przez lata spali na podłodze Sejmu, dziś wygrali. 100 tys. osób dostanie asystenta osobistego Fot. Eugene Chystiakov / Unsplash

Koniec wieloletniej walki o godność i dramatycznych protestów na sejmowych korytarzach. Sejm jednogłośnie przyjął ustawę, która zagwarantuje systemowy dostęp do asystencji osobistej. Z pomocy, która wejdzie w życie w 2028 roku, skorzysta docelowo 100 tysięcy Polaków.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Droga do tej ustawy była długa, pełna protestów i wizerunkowych skandali władzy, bolesna, naznaczona ogromnym wysiłkiem protestujących. W piątek Sejm wreszcie przyjął przepisy, które realnie odmienią życie 100 tysięcy osób. Ustawa wchodzi w życie w 2028 roku.

Koniec spania na podłodze i pustych ław

W piątek, 18 września 2026 roku, Sejm przyjął ustawę, która zagwarantuje osobom z niepełnosprawnościami systemowy dostęp do asystencji osobistej. Za przyjęciem wiodącego, rządowego projektu posłowie opowiedzieli się jednogłośnie. Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), nowe przepisy wpłyną na poprawę jakości życia około 100 tysięcy obywateli.

REKLAMA

Aby zrozumieć wagę piątkowego głosowania, wystarczy przypomnieć kulisy walki o tę ustawę, które na przestrzeni lat opisywaliśmy w naTemat. Środowisko osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów dosłownie musiało tę sprawę wywalczyć na sejmowych posadzkach. W 2018 roku Polska żyła wielodniowym protestem, którego twarzami stali się m.in. 22-letni Adrian Glinka i 24-letni Jakub Hartwich.

Mężczyźni na wózkach przez kilkadziesiąt dni spali na podłodze sejmowego korytarza, walcząc w imieniu wszystkich tych, którzy "mówić nie mogą". Sytuacja powtarzała się – chociażby wiosną 2023 roku, kiedy wybuchła kolejna awantura i wznowiono protest w Sejmie właśnie m.in. w sprawie programów asystenckich.

REKLAMA

Puste fotele, które stały się symbolem

Nawet prace nad obecną ustawą nie obyły się bez wizerunkowych zgrzytów. W maju ubiegłego roku opinią publiczną wstrząsnęły zdjęcia dramatycznie pustej sali sejmowej podczas przemówienia wiceministra Łukasza Krasonia o asystencji osobistej.

Gdy pokazaliśmy, jak wyglądała pusta sala sejmowa, gdy mówił Łukasz Krasoń, część posłanek tłumaczyła sprawę "burzą w szklance wody" i procedurami. Odbiór społeczny był jednak jednoznaczny.

Oburzony aktywista Wojtek Sawicki, zmagający się z dystrofią mięśniową, komentował ten incydent bardzo gorzko: "Poczułem się upokorzony. Potraktowany jak śmieć, obywatel ostatniej kategorii. Te puste fotele to symbol tego, jak Polska traktuje osoby z niepełnosprawnościami. Wstyd!".

REKLAMA

Dziś ten wstyd i wieloletnia prowizorka wreszcie przechodzą do historii. Dotychczas usługi asystenckie nie miały bowiem uregulowania systemowego, opierając się jedynie na czasowych programach dla samorządów oraz wsparciu organizacji pozarządowych.

Skutki tej prowizorki opisywaliśmy w reportażach. Tak wygląda samotność niepełnosprawnych w gminach, które po prostu nie przystąpiły do programu – ludzie zostawali w domach, w pełni zależni od rodziny, bo w okolicy nie było ani jednego kandydata na asystenta.

Dla kogo asystent i w jakim wymiarze?

Przepisy wejdą w życie w 2028 roku, co oznacza przesunięcie o rok względem pierwotnie zakładanego terminu. Oto kluczowe założenia:

Dla dorosłych (od 2028 r.): Ze wsparcia skorzystają osoby w wieku od 18 do 65 lat, pod warunkiem uzyskania co najmniej 80 punktów w skali potrzeby wsparcia. Przysługiwać im będzie od 20 do 240 godzin asystencji osobistej miesięcznie. Dla młodzieży (od 2030 r.): Prawo do pomocy asystenta zostanie rozszerzone na dzieci i młodzież od 13. do ukończenia 18. roku życia. Będą oni mogli liczyć na opiekę w wymiarze od 20 do 80 godzin miesięcznie.

Asystencja osobista nie zastępuje przy tym wsparcia finansowego. Osobno funkcjonuje m.in. waloryzacja dodatku do renty socjalnej, którego kwota to 2520 zł miesięcznie dla osób z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

REKLAMA

Równolegle działają świadczenia przeliczane co kwartał przez PFRON. Jak przypominaliśmy, 1 września to nie tylko chaos w szkołach – wraz z nowym kwartałem zmieniły się progi i kwoty dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych.

Spór o seniorów i niższe progi punktowe

W trakcie piątkowych głosowań rozpatrywano trzy odrębne projekty – rządowy, prezydencki i poselski. Sejm przyjął jako wiodący projekt rządowy, odrzucając tym samym poprawki zgłoszone przez prezydenta oraz tożsame postulaty klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dotyczyły one głównie rozszerzenia grona uprawnionych o seniorów powyżej 65. roku życia oraz osoby z niższym progiem w skali punktowej (od 70 do 79 punktów).

REKLAMA

Warto dodać, że dla osób starszych rząd przygotował odrębne narzędzie. Bon Senioralny 2026 obejmuje osoby po 65. roku życia spełniające kryterium dochodowe i ma finansować usługi opiekuńcze organizowane przez gminy.