Rząd pracuje nad przepisami budowlanymi. Co zmieni się w nowych blokach? Fot. Shutterstock.com

W rządzie trwają właśnie prace nad projektem, który zmieni dotychczasowe warunki techniczne w nowych budynkach mieszkalnych. Dotyczy on m.in. izolacji akustycznej, dostępności, wind oraz bezpieczeństwa pożarowego. Nowe przepisy mogą zacząć obowiązywać już od 20 września.

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Rząd pracuje właśnie nad rozporządzeniem ministra finansów i gospodarki, które odświeży wymogi dla nowo powstających inwestycji mieszkaniowych. Przygotowywany dokument ma zastąpić przestarzałe regulacje bazujące jeszcze na rozwiązaniach z 2002 roku. Z opublikowanej dokumentacji wynika, że przepisy powinny zostać wydane do 20 września tego roku. Ich kluczowe założenia i najważniejsze zmiany przeanalizował Portal Samorządowy.

Koniec z "papierowymi ścianami" w nowych blokach

Jedną z najważniejszych zmian z perspektywy przyszłych lokatorów będą zaostrzone normy dotyczące akustyki. Przepisy mają skutecznie wyeliminować powszechny problem tak zwanych papierowych ścian, na które często uskarżają się nabywcy mieszkań z rynku pierwotnego, zastanawiający się przy okazji, czy w ogóle opłaca się kupić mieszkanie w 2026 r. Projekt zakłada wprowadzenie surowszych parametrów, które ograniczą przenoszenie dźwięków pomiędzy poszczególnymi lokalami.

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Budynki będą więc musiały spełniać surowe normy dla klasy AQ-0. W praktyce oznacza to budowanie mieszkań o podwyższonym standardzie akustycznym, z doskonałą izolacją dźwiękową. Cienkie ściany z przysłowiowej dykty już nie przejdą.

Regulacje obejmą również uciążliwe hałasy generowane przez instalacje oraz urządzenia techniczne pracujące wewnątrz budynków. Zmiany te wymuszą na inwestorach i deweloperach stosowanie materiałów o lepszej izolacji oraz odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych już na etapie sporządzania wstępnego projektu architektonicznego.

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Obowiązkowe windy i przestrzeń bez barier

Kolejnym obszarem planowanych zmian jest kwestia szeroko pojętej dostępności budynków. Zgodnie z rządowym projektem nowe prawo wprowadzi obowiązek instalowania wind osobowych lub towarowo-osobowych w budynkach wielorodzinnych posiadających trzy lub więcej kondygnacji, co w praktyce oznacza windy obowiązkowe nawet dla 3-piętrowców. W przypadku obiektów użyteczności publicznej oraz budynków zamieszkania zbiorowego ten wymóg obejmie już budowle dwukondygnacyjne.

Dokument zakłada również szereg udogodnień dla osób o ograniczonej mobilności. Rozporządzenie określi minimalną liczbę mieszkań przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w każdym nowym bloku. Odpowiednio dostosowane zostaną także ciągi komunikacyjne oraz najbliższe otoczenie budynków – powstaną bezbarierowe drogi dojścia, wyznaczone miejsca parkingowe, szerokie furtki, bezpieczne przestrzenie manewrowe przed wejściami oraz w pełni dostępne place zabaw dla dzieci.

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Zresztą dziś mieszkańcy nowych osiedli często narzekają, że plac zabaw w Polsce to jak spacerniak w więzieniu.

Bezpieczeństwo pożarowe i aktualizacja starych przepisów

Trzecim kluczowym elementem nowelizacji są przepisy dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W nowym rozporządzeniu przewidziano między innymi zmniejszenie dopuszczalnych powierzchni stref pożarowych w wybranych obiektach, a także zaktualizowano zasady ich powiększania w budynkach jedno- i wielokondygnacyjnych. Dodatkowo nowe przepisy budowlane wdrażają część unijnych dyrektyw odnoszących się do charakterystyki energetycznej budowli.

Rząd tłumaczy konieczność wprowadzenia tych wszystkich zmian upływem czasu. Przepisy bazujące na rozwiązaniach z 2002 roku są dziś po prostu niewystarczające, ponieważ na przestrzeni ponad dwudziestu lat całkowicie zmieniły się technologie stosowane w budownictwie. Uzasadnienie projektu podkreśla, że celem nowelizacji jest dostosowanie prawa do współczesnych realiów, wyeliminowanie dotychczasowych niejasności interpretacyjnych, zwiększenie przejrzystości przepisów oraz ogólne ułatwienie procesu inwestycyjnego dla wszystkich podmiotów funkcjonujących na rynku nieruchomości. Sami deweloperzy zwracają nawet uwagę, że m.in. przez przewlekłe procedury mieszkanie jest droższe o 16,5 proc. przed budową.

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