W weekend warto nadrobić nie tylko "Lalkę" Fot. kadr z "Lalki" / Netflix, montaż: naTemat

Nie wiecie, co obejrzeć, w co zagrać albo czego posłuchać w weekend? Tym razem mamy dla was trochę wielkich powrotów, kilka mniej oczywistych perełek i tytuły, które aż proszą się o drugą szansę. Od nowej "Lalki" i prequela "Outlandera" po "Zodiaka", "Red Dead Redemption 2" i kultowy album New Order – jest z czego wybierać.

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Weekend to dobry moment, żeby zwolnić i dać się porwać dobrej popkulturze. Polecamy 5 seriali, 4 filmy, 2 gry, 1 muzyczny album oraz 1 książkę, z którymi warto spędzić sobotę i niedzielę.

Jeśli nie zaznaczyłyśmy inaczej, podajemy platformy, na których wybrane przez nas tytuły są dostępne w ramach abonamentu.

5 seriali na weekend

Nie ma nic lepszego w weekend niż świetny serial.

1. Lalka (2026)

Pierwsza z dwóch ekranizacji "Lalek", które obejrzymy tej jesienią. Tym razem serialowa z Sandrą Drzymalską jako Izabelą Łęcką i Tomaszem Schuchardtem jako Stanisławem Wokulskim. Reżyser "Kosa" Paweł Maślona postawił na autorską, współczesną interpretację powieści Bolesława Prusa, odchodząc od kanonu lektur i nie bojąc sie brawurowych zmian względem powieści. "Sześć długich odcinków serialu ogląda się z niesłabnącą ciekawością" – oceniła w naTemat Zuzanna Tomaszewicz, przyznając serialowi Netfliksa cztery spośród pięciu gwiazdek.

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Netflix

2. Outlander: Krew z krwi

"Outlander: Krew z krwi" to prequel "Outlandera", który opowiada historię rodziców Jamiego Frasera, Briana i Ellen, oraz ich miłości na tle XVIII-wiecznej Szkocji. Równolegle poznajemy rodziców Claire, Julię i Henry'ego, których historia rozgrywa się w Anglii podczas I wojny światowej. Jest tu wszystko, za co pokochaliśmy "Outlandera": romanse, dramaty, piękne kostiumy, rodzinne tajemnice, surowe szkockie krajobrazy i oczywiście podróże w czasie. Wystartował już wyczekiwany drugi sezon.

HBO Max

3. Kulawe konie (2022-)

"Kulawe konie" to jeden z tych seriali szpiegowskich, które udowadniają, że agenci MI5 nie muszą być eleganccy, nieomylni i zawsze o krok przed przeciwnikiem. Do Slough House, "czyśćca" dla pracowników brytyjskiego wywiadu, trafiają agenci, którzy popełnili błędy niemal kończące ich kariery, ale mimo wszystko wciąż zdarza im się wplątać w sprawy znacznie poważniejsze, niż powinni. Na czele tej nietypowej ekipy przegrywów stoi Jackson Lamb (Gary Oldman) – genialny, zgryźliwy i wiecznie niechlujny. W obsadzie błyszczy również Jack Lowden, jeden z głównych kandydatów do roli Jamesa Bonda. Właśnie rozpoczął się szósty sezon.

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Apple TV

4. Strefa gangsterów (2025-)

"Strefa gangsterów" to serial gangsterski, którego jednym z reżyserów i producentów jest Guy Ritchie. Opowiada o walce dwóch londyńskich rodzin przestępczych, która szybko wymyka się spod kontroli. W samym środku konfliktu znajduje się Harry Da Souza (Tom Hardy, który wywołał aferę na planie, ale ostatecznie nie został wyrzucony z obsady) – człowiek od brudnej roboty, który próbuje ochronić swoich ludzi i jednocześnie zapobiec pełnoskalowej wojnie gangów. Na ekranie tego świetnego kryminału błyszczą również Pierce Brosnan i Helen Mirren. Już 21 września startuje drugi sezon.

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SkyShowtime

5. Ktoś, gdzieś (2022-2024)

Perełka ze 100 proc. pozytywnych ocen i jeden z najczulszych seriali współczesnej telewizji. Opowiada o Sam (Bridget Everett), kobiecie po czterdziestce, która wraca do rodzinnego Kansas i próbuje pouskładać swoje życie na nowo po stracie siostry. "Ktoś, gdzieś" zachwyca autentyzmem, wzrusza, bawi i pokrzepia nawet w najgorszy dzień. Udowadnia, że czasem po prostu potrzebujemy wokół siebie dobrych ludzi.

HBO Max

Fot. Kadr z "Lalki"

4 filmy na weekend

Wolicie filmy niż seriale? Mamy też coś dla was.

1. Resident Evil (2026)

Zach Cregger, który "Barbarzyńcami" i "Zniknięciami" udowodnił, że jest jednym z czołowych twórców współczesnego kina grozy, tym razem zabrał się za adaptację kultowej serii gier "Resident Evil". Bryan (Austin Abrams) pracuje jako kurier medyczny i zajmuje się transportem organów do przeszczepów. Pewnej zimowej nocy dostaje zlecenie dostarczenia przesyłki do szpitala w Raccoon City w Kolorado. Po drodze potrąca kobietę. Kiedy próbuje dotrzeć z nią do szpitala, odkrywa, że mieszkańcy miasta zaczynają zmieniać się w krwiożercze potwory. Recenzje nowego horroru są świetne.

kino

2. Między nami żywiołami (2023)

"Między nami żywiołami" zginęło wśród głośniejszych animacji Disneya i Pixara i choć nie jest to arcydzieło na miarę "W głowie się nie mieści", zdecydowanie warto dać mu szansę. Film zabiera nas do Miasta Żywiołów, w którym ogień, woda, ziemia i powietrze żyją obok siebie, choć nie zawsze potrafią się ze sobą dogadać. Główna bohaterka, ognista Iskra, poznaje Wodnika – żywioł, z którym pozornie nie ma nic wspólnego, a ich spotkanie prowadzi do sympatycznej historii o różnicach i bliskości. To mądra, ciepła i zachwycająca kolorami animacja, która sprawdzi się nie tylko na seans z dziećmi.

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kino

3. Zodiak (2007)

"Zodiak" Davida Finchera to jeden z tych thrillerów, które zamiast pędzić za kolejnymi zwrotami akcji, powoli wciągają nas w śledztwo. Pod koniec lat 60. tajemniczy morderca terroryzuje San Francisco, wysyłając do gazet szyfry i listy, w których chwali się swoimi zbrodniami. Sprawa przez lata pozostaje nierozwiązana, a dziennikarze i śledczy coraz bardziej zatracają się w próbie ustalenia tożsamości Zodiaka. Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr. i Mark Ruffalo tworzą świetne trio, a Fincher, reżyser "Siedem", "Podziemnego kręgu" i "Zaginionej dziewczyny", znowu udowadnia, że jest prawdziwym mistrzem thrillerów.

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Netflix

4. Brooklyn (2015)

Młoda Irlandka Eilis wyjeżdża do Nowego Jorku w poszukiwaniu lepszego życia, zostawiając rodzinę i rodzinne miasteczko. Z czasem zaczyna układać sobie życie w nowym kraju, zakochuje się i staje przed wyborem między dwoma światami. "Brooklyn" to piękna, słodko-gorzka opowieść o emigracji, dorastaniu, miłości i tęsknocie za domem. Saoirse Ronan w roli głównej jest jak zawsze znakomita – za rolę Ellis zdobyła kolejną nominację do Oscara (łącznie ma ich juz cztery).

Disney+

Fot. Kadr z "Brooklyn"

Dalsza część artykułu poniżej.

2 gry na weekend

W weekend wolicie poświęcić się graniu? Proszę bardzo.

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1. Red Dead Redemption 2 (2018)

Klasyk gamingu, który przypomina pełnometrażowy film. Przygodowa gra akcji w klimacie westernu od Rockstar Games, twórców nadchodzącego GTA VI, jest narracyjnym arcydziełem, które zestarzało się jak dobre wino. Po nieudanym napadzie Arthur Morgan i gang van der Lindego uciekają przed wymiarem sprawiedliwości, na własne oczy obserwując schyłek Dzikiego Zachodu. Podróżując po pięciu fikcyjnych stanach USA, Arthur na własne oczy obserwuje upadek moralny swojego mentora, Dutcha. Red Dead Redemption 2 to przejmująca i trzymająca w napięciu historia przestępcy, który próbuje odkupić swoje winy. Zachwyca znakomicie napisanymi postaciami, wartką opowieścią i ogromnym i żywym otwartym światem, który można eksplorować miesiącami.

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2. What Remains of Edith Finch (2017)

What Remains of Edith Finch to poruszająca gra narracyjna nastawiona na eksplorację, która wymaga od graczy łączenia kropek i czytania między wierszami. Tytułowa Edith po siedmiu latach nieobecności postanawia odwiedzić swój dom rodzinny. Stara posiadłość na wyspie była świadkiem wielu przedwczesnych zgonów. Bohaterka, która jest ostatnią członkinią rodziny Finch, uważa, że nad jej nazwiskiem ciążyła i wciąż ciąży klątwa. Aby lepiej zrozumieć samą siebie, postanawia przeżyć ostatnie chwile swoich krewnych.

PC (Windows), iOS, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S

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Fot. Kadr z Dead Red Redemption 2

1 album na weekend

Przygotowałyśmy też coś dla melomanów.

New Order, Power, Corruption & Lies (1983)

"Power, Corruption & Lies" New Order to jeden z najważniejszych albumów brytyjskiej muzyki lat 80. Zespół, który powstał po rozpadzie Joy Division, połączył post-punkową melancholię z tanecznym synth-popem i chłodnym brzmieniem elektroniki. To na poszerzonej, amerykańskiej wersji albumu znalazł się "Blue Monday" – jeden z najsłynniejszych utworów w historii muzyki elektronicznej. Na oryginalnym wydaniu znajdziemy z kolei wybitne "Age of Consent". Druga płyta grupy z Manchesteru do dziś brzmi zaskakująco świeżo.

1 książka na weekend

Weekend wolisz spędzić na czytaniu? Proszę bardzo.

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Lalka, Bolesław Prus (1890*)

* pierwsze wydanie w Polsce