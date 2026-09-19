Wojskowe lotnictwo rusza do akcji na granicy. naTemat.pl

Polskie wojsko po raz kolejny poderwało lotnictwo i postawiło systemy obrony powietrznej w stan gotowości. To reakcja na rosyjski atak z użyciem odrzutowych dronów na Ukrainę.

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"W związku z uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej" – przekazało Dowództw Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) po godzinie 9:00 w sobotę 19 września.

Wojsko "uruchomiło niezbędne siły i środki" pozostające w dyspozycji Centrum Operacji Powietrznych (Dowództwa Komponentu Powietrznego). W stan gotowości zostały postawione również naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego.

DORSZ po raz kolejny uruchamia lotnictwo

"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów" – czytamy w komunikacie Dowództwa. DORSZ monitoruje sytuację, a jego siły "pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji".

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Komunikatowi DORSZ nie towarzyszył alert RCB. Polskie lotnictwo było podrywane ostatnio wielokrotnie:

18 września – około godziny 7:20 rano. 17 września – około południa. 16 września – około godziny 7:00 rano. 15 września – około godziny 3:00 w nocy.

Interwencja z 19 września jest więc piątą z rzędu. Lotnictwo w tym miesiącu było podrywane także:

13 września – około godziny 4:00 rano. 12 września – około godziny 15:00. 10 września – około godziny 7:30 rano i 6:45 rano. 8 września – około godziny 3:00 w nocy. 6 września – około godziny 13:15, wówczas poderwany został jednak tylko śmigłowiec.

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Warto zaznaczyć, że DORSZ każdorazowo informuje o aktywacji wojskowego lotnictwa oraz odpowiednich sił. "Celem takich komunikatów jest również bieżące informowanie i uspokojenie mieszkańców rejonów, w których prowadzone są działania wojska".

Operacjom tego typu często towarzyszą alerty RCB, a w przypadku bezpośrednich zagrożeń także syreny alarmowe.

Dalsza część artykułu poniżej.

Rosyjskie eskalacje przekraczają kolejne granice

Rosja wykonała niedawno kilka ataków, które uderzyły w cele bardzo blisko polskiej granicy. Mowa tu m.in. o pociągu linii Kijów-Warszawa 2 kilometry od Polski, a także ciężarówce kilkaset metrów od przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin.

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"Rosjanie zmieniają taktykę ataków, coraz częściej wykorzystują drony odrzutowe wypuszczane po kilka sztuk i w ten sposób absorbują ukraińską obronę" – wyjaśniał wtedy Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON.