Lotnisko w Krakowie z utrudnieniami Fot. Tupungato/Shutterstock

To nie pierwszy raz, gdy mgła doprowadziła do paraliżu na lotnisku Kraków-Balice. Liczba opóźnień i odwołań sprawiła, że lotnisko odznaczyło się w światowych statystykach.

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Nie od dziś wiadomo, że lotnisko w Krakowie nie radzi sobie z mgłą. Zgodnie z danymi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej stolica Małopolski zmaga się z tym zjawiskiem średnio przez 66 dni w roku. Mgła nad Krakowem występuje najczęściej o poranku oraz wieczorem, gdy chłodny wiatr spotyka się z wilgocią znad Wisły.

Dla branży lotniczej mgła stanowi jedno z największych wyzwań. Wszystko dlatego, że zmniejsza ona widoczność wzdłuż pasa startowego. Aby zachować bezpieczeństwo, kontrolerzy muszą wydłużyć odstępy między samolotami i spowolnić tempo pracy (co generuje opóźnienia), a w najgorszym przypadku kierować samoloty do innych portów.

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Mgła w Krakowie. Przekierowania do Katowic i Ostrawy

Problemy z lądowaniem rozpoczęły się o poranku w piątek 18 września. Łącznie siedem samolotów nie było w stanie podejść do lądowania na Balicach. Samoloty z Sofii, Mediolanu, Luksemburga, Rzymu, Kopenhagi i Tel Awiwu skierowano na lotnisko w Katowicach. Z kolei rejs z Salonik został przekierowany do Ostrawy. To scenariusz znany z ostatnich sezonów: mgła znów kładzie Balice, samoloty lądują na innych lotniskach, a podróżni wyklinają małopolski port.

Ucierpiał także harmonogram odlotów. Część połączeń miała ponad dwugodzinne opóźnienie, a przewoźnicy podjęli decyzję o odwołaniu lotu do Sztokholmu, Brukseli oraz Stambułu. Zakłócenia odznaczyły się w statystykach. Około godziny 9:00 system Flightradar24 przypisał Krakowowi najwyższy wskaźnik zakłóceń tego dnia na świecie. Średnie opóźnienie wynosiło 76 minut, liczba opóźnionych rejsów sięgała 33.

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Warunki zaczęły się poprawiać po godzinie 8:45. Około godziny 10:00 wydano też pierwsze zgody na lądowania.

Kiedy koniec problemu z mgłą?

Wieloletnie kłopoty z lądowaniem przy mgle w Krakowie mogą się wkrótce skończyć, bo lotnisko doczeka się przełomu. W maju Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ruszyła z wymianą 23-letniego systemu wspomagającego pilotów przy ograniczonej widoczności. Prace mają zakończyć się do 1 października 2026 roku.