Donald Tusk w otoczeniu GROM. Fot. X / Donald Tusk

W piątek 18 września Donald Tusk przebywał w Ukrainie i rozmawiał m.in. z Wołodymyrem Zełenskim. Wizyta odbyła się w cieniu poważnego zagrożenia – w ostatnich dniach rosyjskie drony spadły bardzo blisko polskiej granicy. Wieczorem premier opublikował w mediach społecznościowych lakoniczny wpis, do którego dołączył zdjęcie w asyście funkcjonariuszy GROM.

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"GROM. Nasza duma" – taki podpis znajduje się pod zdjęciem udostępnionym przez Donalda Tuska w mediach społecznościowych 18 września wieczorem. Najwyraźniej polityk mógł liczyć na dość solidną obstawę w trakcie powrotu z Ukrainy.

Szczegóły wizyty nie są jeszcze znane (stan na 21:40, 18 września). Zazwyczaj Kancelaria Premiera udostępnia szczegółowy plan tego typu spotkań, ale w przypadku wizyt na terenie Ukrainy jest jednak inaczej – w tym wypadku nie jest udostępniany szczegółowy terminarz aktywności. Prawdopodobnie wynika to bezpośrednio z zagrożenia rosyjskimi atakami.

Donald Tusk na szczycie Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej

Polityk zapowiadał, że na szczyt uda się pociągiem. W trakcie konferencji prasowej po spotkaniu z kanclerzem Austrii Christianem Stockerem zapowiedział, że po powrocie z Ukrainy przekaże informacje na temat tego, jak obecnie wygląda systematycznie atakowana przez Rosję infrastruktura energetyczna.

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Wydarzenie, na które wybrał się polityk to szczyt Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej, której polityka będzie realizowana pod szyldem tzw. Karpackiej Ósemki (C8). W jej skład wchodzą:

Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Czechy, Austria, Węgry, Ukraina.

Wydarzenie było organizowane w obwodzie iwanofrankiwskim na południu od Lwowa.